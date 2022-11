Padre Solalinde se unirá a la marcha de AMLO el próximo 27 de noviembre

El Padre Solalinde invitó a marchar con AMLO el próximo domingo 27 de noviembre (Twitter/@PadreASolalinde)

El sacerdote mexicano Alejandro Solalinde Guerra, mejor conocido únicamente como Padre Solalinde, así como por ser cercano al proyecto de la Cuarta Transformación, reveló que se unirá a la marcha del próximo 27 de noviembre, convocada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de se cuenta oficial de Twitter, el también activista aseguró que será parte de la movilización que tiene por objeto la celebración por los cuatro años de gobierno del tabasqueño al frente del país, y en respuesta a la marcha en defensa del INE que organizó la oposición política a la administración de la 4T.

“¡Vamos a la marcha! Este domingo me sumaré a millones de personas conscientes de la necesidad de una transformación nacional pacífica y democrática ¡Nos mueve el mor, no el odio; la fe practicada, no sólo la religión!”, redactó el también director del Albergue para Migrantes Humanos.

Fue en ese sentido que el mexiquense invitó a “sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos” a asistir a la movilización que tendrá lugar el próximo domingo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La cita será en el Ángel de la Independencia en punto de las 9:00 horas, con rumbo a la explanada del Zócalo capitalino.

!Vamos a la marcha! Este domingo me sumaré a millones de personas conscientes de la necesidad de una transformación nacional pacífica y democrática !Nos mueve el amor, no el odio; la fe practicada, no sólo la religión! Invito a Sacerdotes, religiosas, religiosos y Laicos. — Padre Solalinde (@PadreASolalinde) November 22, 2022

Una vez frente a Palacio Nacional, López Obrador brindará su informe por sus cuatro años de Gobierno. Fue el pasado 16 de noviembre que el mandatario dio a conocer la marcha y el cambio en la fecha de su informe, el cual tradicionalmente celebra el 1 de diciembre.

“Empecé a recoger opiniones y como lo nuestro tiene que ver con el mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo”, comentó Andrés Manuel, al tiempo que dio a conocer que él encabezará la marcha.

Sin embargo, el ejecutivo federal negó que la movilización sea con el fin de “mostrar músculo”, luego de la movilización celebrada el pasado 13 de noviembre en contra de la propuesta de reforma electoral del presidente federal y en presunta defensa del INE, a la que asistieron cerca de 60 mil personas, según cifras del propio mandatario.

López Obrador convocó a marchar junto a él en celebración de sus cuatro años de gobierno (REUTERS/Henry Romero)

Por su parte, el pasado lunes negó que a la marcha vayan a asistir acarreados, pues alegó que su gobierno cuenta con el “70% de aprobación”. “¿De dónde sacan que vamos a hacer un acto de acarreados? si de 80 millones de mexicanos, 50 está de acuerdo con nosotros”, apuntó el fundador de Morena.

“La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad, porque son millones que respaldan este movimiento”

Entre tanto, la oposición política al lopezobradorismo se lanzó contra la iniciativa del jefe del Estado mexicano. Tal fue el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Sandra Cuevas, quien criticó la convocatoria: “Que primero aprenda a gobernar y después a marchar”.

El pasado 13 de noviembre, la oposición marchó hacia el Monumento a la Revolución, en contra de la propuesta de reforma electoral de López Obrador (Twitter)

También, la senadora por Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, arremetió en contra del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, al considerarlo un “matraquero”. “Es terrible porque se comporta como un candidato, se comporta como un, pues yo diría, como un ‘matraquero’, en lugar de comportarse como el presidente de todos los mexicanos”, acusó durante La Contramañanera.

No obstante, también al interior de Morena recibió críticas, pues el ex contendiente a dirigir a Morena en 2020 y actual crítico de la 4T, Gibrán Ramírez, se dejó ir en acusaciones contra López Obrador.

“Vaya dirigente popular, no convocó al pueblo ante Trump, las mineras nacionales y extranjeras que destruyen estados completos o las energías transnacionales que paran reformas soberanistas. Convoca al aparato de poder y a su facción corporativo ante un reclamo populista”, condenó Ramírez.

