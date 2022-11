“Quizá AMLO va a llenar el zócalo, nosotros pintemos todas las ciudades de rosa”: Vicente Fox

El ex presidente de México se vestirá de rosa el día del informe presidencial. (REUTERS/Luis Cortes).

Luego de que el expresidente de México, Vicente Fox Quesada y el excandidato presidencial Roberto Madrazo respondieran ante el anuncio de la marcha convocada por el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, Fox Quesada comunicó que el 27 de noviembre se vestirá de rosa.

Fue a través de su cuenta oficial del Twitter que el ex presidente de México, informó que el mismo día de la marcha previa al cuarto informe de gobierno de López Obrador, desde su trinchera apoyará de nuevo al Instituto Nacional Electoral.

“El 27 de nov, solo vístete de rosa y blanco, y has tu vida normal, ve a comer ,sal a la calle, ve al cine ,ve a misa ...hagas lo qué hagas , pero vestido de rosa y blanco, quizá AMLO va llenar el zócalo ,nosotros pintemos todas las ciudades y todos lados de una marea rosa.lo”, se lee en su red social.

A lo anterior el blanquiazul respaldó la publicación que hizo el empresario Claudio X. González quien invitó a la ciudadanía para apoyar al INE desde donde se encuentren. “@ClaudioXGG Así tod@s el domingo 27″.

Vicente Fox definió el moviento de AMLO como La marcha del ego vs la marcha del millón. (Twitter).

“No sé quién inicio con esto, pero me parece una magnífica propuesta…. #SeguimosEnMarcha Que se multipliquen las iniciativas ciudadanas es el mejor antídoto al populismo autoritario y la mejor defensa de la libertad y la democracia. ¡Bravo!” escribió en su red social.

Vicente Fox Quesada, también retuiteó una publicación del empresario donde dice que el presidente tiene una enemiga poderosa que los adversarios que se inventa a diario: la realidad. “Esta prevalece y prevalecerá sobre su palabrería, mentiras y distractores. Lo malo es que su fracaso afecta y afectará a millones de mexican@s. Hay que echar a Morena de Palacio”.

Por su parte, Claudio X. González publicó en su red social que no es lo mismo una marcha ciudadana en defensa de la democracia, la libertad y las instituciones, que una contramarcha gubernamental “para sobar el ego de un autócrata dolido y desubicado. Son cualitativa, moral y emocionalmente distintas”.

También aprovechó para escribir tres reflexiones sobre la Marcha de la revancha: “1. No es lo mismo una marcha orgánica de ciudadan@s que una de acarreados. 2. No es igual defender la libertad y la democracia que el autoritarismo. 3. ¿Se deben usar los recursos de los mexican@s para sobar el ego del populista?”.

Uno de los principales promotores de la coalición Va por México, citó a Riva Palacio: “Este país necesita sosegarse y caminar hacia la reconciliación, pero quien tendría la obligación ética y política de llevarla a cabo, es su principal enemigo. Ya no se le puede pedir a López Obrador prudencia, moderación y altas miras. Es todo lo contrario”, citó.

El ex presidente de México compartió en su cuenta de twitter una caricatura titulada La marcha de la vitacilina. (Captura de pantalla).

Por otra parte, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente de México dejó en claro que para la marcha que encabezará previo a su cuarto informe de gobierno, no habrá “acarreados”.

“Que van haber acarreados, no vengan acarreados, la gente viene por su propia voluntad porque son millones de hombres y mujeres libres que respaldan este movimiento, no se donde sacan que vamos a tener acarreados si tenemos de aprobación del 70%, claro que no pueden venir todos pero así estamos, si no tuviésemos el 70 % de aprobación pues ya nos hubiesen derrotado”, dijo el mandatario nacional.

