Sandra Cuevas lanzó ácida crítica a Morena por marcha de AMLO: “Primero aprendan a gobernar”

La alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que los integrantes de la 4T primero deben aprender a gobernar antes de querer salir a marchar (Fotos: Twitter/@SandraCuevas_//Cuartoscuro)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que encabezará una marcha con motivo del cuarto aniversario del inicio del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), las críticas y burlas no se han hecho esperar, entre ellas, la de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Y es que el pasado 18 de noviembre, en un evento para hablar a favor de la reforma electoral en Cuernavaca, Morelos, el dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, aseguró que con este acto el partido guinda le va a enseñar a la oposición “lo que es una marcha”.

Como respuesta, la alcaldesa de Cuauhtémoc comentó en su cuenta de Twitter que los integrantes de la 4T primero deben aprender a gobernar antes de querer salir a marchar.

Que primero aprendan a gobernar y después a marchar.

“Que primero aprendan a gobernar y después a marchar”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios de la red estuvieron de acuerdo con el comentario de la funcionaria.

“Más bien que primero aprendan a contar alcaldesa, ya ve que según Martí Batres el domingo solo fuimos 12 mil personas”, “Completamente de acuerdo”, “Solo saben hacer eso, siempre en campaña nunca gobernando” y “Están haciendo lo que siempre supieron hacer: Nada”, fueron algunos de los comentarios.

Presidente @lopezobrador_, necesita una "Reconciliación con México", no competir con el pueblo de México. En 2024 Morena SE VA.

Cabe señalar que este no ha sido el único comentario que ha lanzado Sandra Cuevas en contra de la manifestación del presidente López Obrador, pues el 16 de noviembre, a pocas horas de haber anunciado la marcha, la alcaldesa de Cuauhtémoc advirtió al mandatario federal que vigilará la marcha del próximo 27 de noviembre.

En un video publicado en sus redes sociales, Cuevas también declaró que denunciarán a la gente que “venga como acarreada, a la gente que se le pague”, así como a los liderazgos de la Ciudad de México que sean obligados a asistir.

“Voy a estar vigilante de lo que pase en la marcha el próximo 27 de noviembre, debe entender que no puede provocar al pueblo de México porque usted no es el dueño de México, debe de comprender que somos servidores públicos y somos empleados de México y estamos para gobernar no para atacar, necesita una reconciliación por México”

La funcionaria sugirió al mandatario federal una “reconciliación con México” (@SandraCuevas_)

Asimismo, en el audiovisual de poco más de dos minutos, la funcionaria sugirió al mandatario federal una “reconciliación con México”, así como no competir con la ciudadanía, pues aseguró que en las elecciones del 2024 “Morena se va”.

En la publicación, la edil sostuvo que la manifestación convocada por el jefe del Ejecutivo federal derivó de la movilización que se dio el domingo 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual calificó como un movimiento que defiende las instituciones del país y que AMLO quiere “enfrentar y provocar”.

Finalmente, al pie del Ángel de la Independencia, Sandra Cuevas envió un mensaje al mandatario federal: “Usted necesita una reconciliación con México, no retar al pueblo de México. No puede pretender ganarle a los mexicanos, no puede ganarle a una nación que ya está despierta, a una nación que tiene ideales y que tiene esperanzas, usted no puede ganarle al pueblo de México y eso debe reflexionarlo”.

La edil sostuvo que la manifestación convocada por AMLO derivó de la movilización que se dio el domingo 13 en defensa del INE (foto: Alcaldía de Cuauhtémoc)

Al igual que su anterior publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues usuarios le exigieron a la alcaldesa que “los cuide” durante la marcha, así como que esté “alertísima de cualquier situación”.

“Yo sí gobierno para todos”, “Ahí estaré, incluso llegaré a saludar al presidente, le daré la bienvenida personalmente a mi alcaldía” y “Sueño con un país mejor”, fueron algunas de sus respuestas.

