Juez revocó suspensión definitiva en tramo 5 norte del Tren Maya

Se revocó la suspensión definitiva del tramo 5 sur del Tren Maya (Foto: CUARTOSCURO)

El juez primero de distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, revocó la suspensión definitiva que impedía los trabajos en el tramo 5 norte del Tren Maya, el cual correrá de Cancún a Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo.

Con la resolución, el gobierno Federal ya no tendrá ningún impedimento para continuar con las obras en el tramo, las cuales fueron suspendidas desde el mes de agosto del presente año por diversos amparos promovidos.

Novelo Pérez declaró procedente y fundado el incidente de modificación o revocación de la suspensión definitiva que promovió Marco Aurelio Colin Hinojosa, apoderado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Ya estamos colocando rieles en algunos tramos del Tren Maya. Vamos de regreso a la Ciudad de México; estuvimos en supervisión tres días en cinco estados del sureste. pic.twitter.com/2VbDRfhq2S — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 25, 2022

“Se revoca la parte conducente a la concesión de la suspensión definitiva...respecto del tramo cinco norte del proyecto denominado Tren Maya, solicitada por la parte quejosa. Tercero. Se niega en consecuencia la suspensión definitiva de los actos reclamados relativos al tramo cinco norte del proyecto Tren Maya”, se detalló en la resolución.

Cabe destacar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo que mide cerca de 43.5 kilómetros. Es por esto que el juez indicó que las obras del tramo mencionado ahora se sustentan en una autorización de impacto ambiental por lo que cuenta con la viabilidad de las autoridades para seguirse construyendo.

Por otro lado, el juez tiene pendiente el resolver si el gobierno violó las medidas cautelares al reanudar las obras del polémico tramo 5 sur, el cual ha sido señalado de acabar con la selva, pues el gobierno Federal argumentó que se trataba de un proyecto de seguridad nacional para poder continuar con las obras.

El Presidente de la República Mexica, Andrés Manuel López Obrador, ha realizado diversos viajes para supervisar la construcción del Tren Maya, como fue el pasado 25 de septiembre cuando se reunió con Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán.

Las obras de construcción continúan en el Tramo 5 del Tren Maya ya que el gobierno federal declaró la obra como de seguridad nacional (Foto: Quintana Roo)

En su cuarto informe de gobierno, el titular del ejecutivo Federal aseguró que en diciembre de 2023 inaugurará el Tren Maya, mismo que ya cuenta con algunos tramos de rieles como lo presumió a través de sus redes sociales.

El Senado de la República a través de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aprobó un dictamen para que comparezcan los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, a fin de que expliquen el desarrollo y avance del Proyecto del Tren Maya.

Contaminación de agua en tramo 5 de Tren Maya

El pasado domingo 25 de septiembre, diversos ambientalistas denunciaron la perforación de la cueva Yorogana en Playa del Carmen, Quintana Roo, así como la contaminación del agua puesto que, señalaron, se ha perforado cerca de 50 metros de profundidad.

“Nos dijeron que no se iban a vulnerar las cuevas, los cenotes, el acuífero y ya tenemos aquí un barreno que nos dijeron que llega a 30 metros de profundidad, adentro de la cueva Yorogana con cenote, ahí vemos agua que ya está siendo contaminada ya que tiene restos de los materiales. Y esto es faltar a la palabra del presidente, del proyecto, que nos dijo algo que terminó no siendo verdad: que no se iban a tirar árboles, que no se van a vulnerar los acuíferos, que no se va a pasar por cenotes”, relató la usuaria identificada como @cris_n0.

