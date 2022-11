“La marcha de la venganza”: así respondió la oposición ante manifestación convocada por AMLO

Vicente Fox respondió ante el anuncio de una marcha para el próximo 27 de noviembre por el 4to informe de gobierno de AMLO. (Especial)

El expresidente Vicente Fox Quesada y el excandidato presidencial Roberto Madrazo respondieron ante el anuncio de una marcha convocada por el presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador.

Del conflicto entre Sansores y Monreal al anuncio de una marcha al Zócalo, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este miércoles 16 de noviembre VER NOTA

Uno de los primeros en aparecer en redes sociales fue el opositor a la autodenominada Cuarta Transformación (4T), Vicente Fox, quien también marchó el pasado 13 de noviembre en defensa del INE. Fue a tarvés de su cuenta de Twitter que dedicó a lo largo del día una buena cantidad de publicaciones al presidente de la República.

“Cuánto odia la democracia, las leyes y la Constitución”.

LÓPEZ ES UN RESENTIDO, UN DON NADIE, UN ACOMPLEJADO.....

LE SALE PUS DE TODO SU CUERPO. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 16, 2022

De igual manera se pronunció el ex gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, mediante un tweet: “López Obrador anuncia que encabezará una marcha del Ángel al Zócalo para presentar su informe de 4 años de gobierno. Como no soporta que la ciudadanía este en contra de su transformación, va a sacar a sus acarreados Presidente, esto no es competencia, usted gobierna para todos”, aseveró Madrazo.

Todos los ciudadanos tienen derecho a marchar por sus causas, lo antidemocrático sería que López Obrador abusara de su poder, del padrón de programas sociales, de los recursos del gobierno, del cash de @Claudiashein y del conteo de @martibatres … para llenar el #Zócalo. — Roberto Madrazo (@RobertoMadrazo_) November 17, 2022

Por su parte, el comunicador y productor, Víctor Trujillo, compartió un video y fotografías de la convocatoria que tuvo la movilización para defender la reforma electoral. Acompañó con un texto donde llamó la marcha planeada por el presidente como “La Marcha de la Venganza”.

“Pues vamos a ver quien la tiene más grande”.

-¿Ah sí? Pues vamos a ver quién la tiene más grande…-

dijo el pobre hombre borracho de vanidad y de poder. #LaMarchadelaVenganza — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) November 16, 2022

Tras la marcha realizada por el INE, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo domingo 27 de noviembre encabezará una movilización que saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo.

“Esta vez hablo muy en serio”: Vicente Fox llegó a TikTok para invitar a la marcha en defensa del INE El expresidente panista recurrió a la red social para convocar a la ciudadanía a asistir a la manifestación en contra de la Reforma Electoral de Andrés Manuel López Obrador que se llevará a cabo el próximo domingo 13 de noviembre VER NOTA

La cita será a las 10:00 horas y el objetivo es exponer de manera pública su cuarto informe de gobierno. El presidente de México explicó que la fecha para rendir cuentas a los mexicanos se moverá del tradicional 1 de diciembre al 27 de noviembre. “El día primero que son los 4 años es jueves, entonces muchos quieren venir de todo el país a participar, porque es un movimiento de hombres y mujeres libres y conscientes; es un proceso de transformación, no es un movimiento de un sólo hombre, es un movimiento popular”, detalló López Obrador.

AMLO movió la fecha para su 4to informe de gobierno para que todo puedan asistir a la marcha. (Captura)

De igual manera, el mandatario aclaró que la marcha previa al informe no tiene nada que ver con la movilización que convocó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa el mismo 27 de noviembre de El Gallito al Zócalo para mostrar el apoyo hacia la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

Vicente Fox encabezará marcha a favor del INE, confirmó Marko Cortés En la manifestación en contra de la Reforma Electoral participarán opositores al gobierno en turno VER NOTA

La marcha que defendió al INE

El domingo 13 de noviembre, bajo la consigna de “el INE no se toca”, los manifestantes, junto con expresidentes, empresarios y exfuncionarios levantaron sus voces contra el proyecto de reforma constitucional que será discutido en las próximas semanas en el Congreso de mayoría oficialista, que contempla la desaparición de las dependencias electorales estatales, la reducción del financiamiento a los partidos, y la elección de los integrantes del organismo electoral por sufragio ciudadano y no por la Cámara de Diputados, como es actualmente.

La iniciativa también plantea la desaparición de los legisladores plurinominales que son electos por representación proporcional mediante listas regionales, lo que implicaría la eliminación de 200 diputados y 32 senadores y reduciría la cámara baja a 300 miembros y el Senado a 96.

SEGUIR LEYENDO: