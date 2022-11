AMLO votó para que Twitter le regrese la cuenta a Donald Trump

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aplaude al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras hacen declaraciones conjuntas en el Cross Hall de la Casa Blanca antes de celebrar una cena de trabajo en Washington. 8 de julio de 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) votó para que Donald Trump regrese a la red social Twitter, tras hacerse un censo por parte del polémico multimillonario y dueño de la plataforma, Elon Musk, para saber si su comunidad estaba de acuerdo para regresarle su cuenta verificada al entonces presidente saliente del país vecino.

Desde que el también dueño de Tesla adquirió por 44 mil millones a Twitter, la conocida red social ha entrado en una etapa de crisis por los múltiples reportes de “adquisición de verificados” por 8 dólares al mes, por el despido masivo de sus empleados, así como por diversa acciones que han “quebrantado” la libertad de expresión, tal fue el caso de la censura de la cuenta del expresidente de los EEUU, Donald Trump.

Bajo este contexto, uno de los personajes que estuvo palmo a palmo durante su mandato en el país de las barras y las estrellas fue su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien, en esta ocasión salió a defender a su “amigo”, como lo ha catalogado en más de una ocasión, de la baja de su cuenta permanentemente ante el riesgo de “incitación a la violencia” en enero de este año.

(Captura Twitter)

Fue por medio de su cuenta de Twitter el presidente de México, señaló que “Ya voté a favor de que Trump pueda usar Twitter. La Estatua de la Libertad no debe quedar como un símbolo vacío”, aseguró el jefe del Ejecutivo.

La respuesta del mandatario fue por un tweet de Elon Musk, nuevo dueño de Twitter, quien publicó una encuesta la noche del pasado viernes 18 de noviembre en la que preguntó a sus seguidores: “¿Debemos regresarse su cuenta al expresidente Trump?”. En las primeras 17 horas, y con 6 horas por delante, van 12 millones 474 mil 205 votos. Hasta el momento, por el “Sí”, han votado 52.3%, mientras que por el “No” se han decantado 47.7%.

Cabe recordar que la baja de la cuenta del también empresario estadunidense fue ante “el riesgo de una mayor incitación a la violencia” por su parte: “Tras una revisión minuciosa de los tuits recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, indicó Twitter en un comunicado.

Foto: CUARTOSCURO / Getty Images

Esta no es la primera vez que el jefe del Ejecutivo en México pone en tela de juicio este símbolo de libertad para los EEUU, pues en julio pasado López Obrador en su recurrente conferencia de prensa rutinaria pidió iniciar una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad que está en Nueva York, si el gobierno vecino llegaba a condenar al activista Julian Assange.

“Y hay que empezar con la campaña que, si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de La Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad”, indicó.

Asimismo, indicó que periódicos importantes como New York Times, Washington Post, el Financial Times o incluso El País deberían convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para pedir y exhortar que se le otorgue un indulto a Assange. “Si no lo hacen, van a quedar manchados”, aseguró.

La oposición se burló del presidente por los hackeos a la Sedena y el apoyo que ha mostrado al periodista y activista Julian Assange, fundador de WikiLeaks. (Fotos: Reuters | Cuartoscuro)

Cabe resaltar que en esa ocasión le cuestionaron si es un tema que plantearía con Joe Biden y aseguró que sí lo hará y que de igual manera lo trató con el expresidente Donald Trump en su momento pues “no puede haber silencio”.

