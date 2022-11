Eduardo Verástegui arremetió contra AMLO por la militarización: “Atribuyéndose facultades que no tiene”

Eduardo Verástegui afirmó que López Obrador intenta tener todo el poder del país en sus manos (Reuters)

El actor Eduardo Verástegui se fue contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por el avance “sistemático del socialismo global” en México, algo que es preocupante ya que gobiernos como el que existe en el país buscan “limitar derechos fundamentales” y, además, lo buscó que querer concentrar el poder a través de la militarización.

Este 18 de noviembre, Eduardo Verástegui inauguró la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la cual preside en México, y habló sobre su preocupación por la agenda socialista en Latinoamérica, pues según ejemplificó, en México, la intención intención del presidente es concentrar el poder del Estado, esto a través de algunos cambios concretos, como lo es la Reforma Electoral.

“Un ejemplo concreto aquí en México, la reforma electoral destruyendo al INE, una institución que ha sido premiada internacionalmente por su eficacia y que ahora por eso mismo no le sirve a la administración”

El actor aseguró que los cambios socialistas que están sucediendo en el país y en América Latina se ven reflejados en las decisiones de AMLO (Reuters/Henry Romero)

Señaló que el gobierno actual ha buscado debilitar la democracia desde que inició, hace cuatro años, con diferentes acciones, con la intención de que todo el poder esté en manos de López Obrador.

“El presidente López Obrador busca concentrar el poder del Estado en su persona, militarizando el aparato de gobierno y corrompiendo el orden constitucional del país, atribuyéndose facultades que no tiene, manipulando el poder judicial e ignorando el poder del Congreso y la autonomía de agencias administrativas”

Aunado a esto, el también productor de cine adelantó que mañana, sábado 19 de noviembre, a las 18:00 horas tendrá una participación, en la que propondrá formas de “defender” a México del socialismo y los cambios que están realizando en el país con una ideología que va en contra de los principios conservadores.

AMLO no criticó al CPAC porque dijo que es una forma en que los conservadores se pueden expresar, pero sí criticó a las persona sque participarán en este encuentro (Gobierno)

En su intervención de mañana, según adelantó Eduardo, también aprovechará para responder al jefe del Ejecutivo sobre la forma en que criticó al CPAC y a las personas que lo integran.

“Le dijo a Steve Bannon, le dijo al presidente Trump, todo el CPAC, el presidente dijo que éramos violentos, fascistas, racistas, clasistas, mi respuesta para él mañana a las seis de la tarde”

Y es que hace unos días Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera habló acerca de la CPAC en México y enfatizó que este tipo de reuniones ayuda al país para saber qué es lo que los personas “corruptas”, “racistas” y “clasistas” piensan y, además, para que exista el debate.

El presidente @lopezobrador_ en su programa La Mañanera nos llamó “fascistas, racistas, clasistas, discriminadores, corruptos, sin escrúpulos morales de ninguna índole, partidarios de la violencia”. Presidente, le daré mi respuesta el sábado en #CPACMexico, a las 6pm. Atentos. pic.twitter.com/TfOUVeu2VM — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) November 18, 2022

“No nos perjudican en nada, al contrario, nos ayuda en este plan que tenemos de ir informando, orientando, de cómo piensan los conservadores y de cómo son racistas, clasistas, cómo son corruptos y no tienen escrúpulos de ninguna índole”, sentenció.

Esta cumbre reunirá en México a líderes del mundo que son conservadores, así como a sus activistas. Se lleva a cabo este 18 y 19 de noviembre en el Hotel Westin Santa Fe, en la Ciudad de México.

Entre sus más famosos conferencistas se encuentran el ex asesor del ex presidente Donald Trump, Steve Bannon; el ex presidente de Polonia Lech Walesa, el presidente del partido español VOX, Santiago Abascal; el ex embajador de EEUU en México, Christopher Landau; el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, entre otros.

Algunos de los que han confirmado su asistencia son Eduardo Bolsonaro, hijo del todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, así como el senador republicano Ted Cruz.

