¿Yordi Rosado defendió a los infieles?: esto dijo el famoso tras confesar que ha cometido adulterio

El conductor asistió al podcast de Luis Potro Caballero (Instagram/@yordirosadooficial)

Yordi Rosado se vio envuelto en polémica después de reflexionar sobre la fidelidad en las relaciones y señalar que podría estar “sobrevalorada”.

Fue durante una entrevista en el podcast Potrero de Luis Potro Caballero donde el famoso entrevistador mencionó las implicaciones que el adulterio puede tener.

“Ese error (decir que se fue infiel) no se debe cometer, eso sí lo aprendí en la vida. Ser tan sincero porque lastimas demasiado, o sea, pero gente como yo que siente la culpa, sí es el imbec*l que va y lo dice”, externó.

Yordi aseguró que ha revisado información la cual apuntaría a que la fidelidad puede estar “sobrevalorada” y añadió que, de acuerdo con esto, un engaño podría no significar tajantemente el fin de una relación.

“Es imposible que una persona te de todo, es imposible que una pareja te guste, sea buen proveedor, sea sexual, apoye a tus hijos (...) entonces dicen (los libros que ha consultado), está mal que una relación se termine por una infidelidad, una infidelidad debería ser el inicio de una plática muy seria de: ‘A ver, si todavía nos amamos ¿Qué fue lo que pasó? Y ¿Qué está faltando? Y si se aman tratar de trabajar en eso’”, destacó.

Yordi habló sobre la fidelidad en las relaciones de pareja (Televisa)

Yordi aceptó que fue infiel

La situación que sacó el tema de la infidelidad durante el programa del Potro sucedió cuando Yeca le platicó a Yordi Rosado que estaba en un momento complicado de su vida, porque recientemente se enteró que el novio con el que estuvo por muchos años la había traicionado pues nunca le contó que estaba casado.

Ante esto, el ex conductor de Otro Rollo destacó que no era la primera vez que escuchaba una historia como esa y dio su punto de vista al respecto:

“Siento que hay muchos hombres haciendo esta doble vida muy fuerte, yo creo que todo mundo puede hacer lo que quiera siempre cuando seas neto y digas la verdad como: ‘Oye, free, relación, abierta’, ¿les digo algo? como hombre que he estado en varias etapas de mi vida soltero, los hombres tienen mucho miedo de decir: ‘Tengo otra relación’, y mucha gente aceptaría si dices la verdad”.

En este sentido, el famoso se puso de ejemplo y contó que en las ocasiones donde ha sido sincero sobre la situación romántica en la que se encuentra, las reacciones han sido favorables para él.

Así, ya más adentrados en el tema, Yordi Rosado aceptó que a lo largo de su vida sí llegó a cometer infidelidades, pero aseguró que no era una característica propia de él.

“Sí, sí he sido infiel, pero la verdad muy poco (...) fíjate que he sido infiel por un poco de rutina, pero muy pocas veces en la vida. De hecho, al contrario, yo he sido extremadamente fiel, esa es la realidad en toda mi vida”, explicó.

Yordi ahondó en que le gustaría decir que nunca hizo este tipo de cosas, sin embargo, aseguró que no fue algo de lo que se sintió orgulloso y con los años aprendió a hablar de forma directa con sus parejas.

“Yo soy una persona que creció como con un rollo ‘culpígeno’. Yo no puedo con decirle a una mujer una cosa y llegar con la otra y decirle lo mismo o de tener a mis hijos y decir: ‘Vengo de la casa chica’ y llegar a agarrarlos a besos. Yo me siento culpable”, mencionó.

