Por este motivo Yordi Rosado estuvo a punto de aparecer en “Alerta Aeropuerto”

(Foto: Tiktok/Ig alertaaeropuerto)

Desde hace muchos años, el programa de telerrealidad de National Geographic llamado Alerta Aeropuerto ha cautivado a muchos televidentes. Y es que, originalmente con sede en el recinto Adolfo Suárez en Madrid-Barajas, España, los capítulos del programa se enfocan en el personal que se dedica a encontrar a pasajeros que intenten abordar con drogas en su equipaje o cuerpo.

Fue así que, Yordi Rosado, reconocido miembro de la farándula mexicana, durante su paso por el aclamado aeropuerto español protagonizó un curioso momento en donde casi forma parte de este programa.

Todo aconteció desde la cuenta de TikTok del famoso, en donde mostró el sitio en donde se encontraba y su entusiasmo por la posibilidad de encontrarse con el reconocido equipo antidrogas.

“Hola, ¿cómo están? Estoy en el aeropuerto de Madrid en Barajas y estoy buscando a los de Alerta Aeropuerto porque soy super fan, pero no los encuentro”, dijo Yordi sumamente emocionado.

Asimismo, el entrevistador dio a entender que todo era broma y no traía ningún tipo de sustancia ilícita, sino que sólo quería vivir un poco más de cerca la experiencia de Nat Geo.

“Me encantan los de Alerta Aeropuerto, traigo dos Pelones Pelo Rico y tres cocadas nada más para sacarlos de onda, a ver si los encuentro”, señaló en el audiovisual que rápidamente rebasó el millón de vistas.

Las reacciones por parte de los internautas no se hizo esperar y algunos le dieron recomendaciones al famoso para que se le acercaran los elementos de seguridad con mayor facilidad.

“Abandona tu maleta y cuídala desde lejos, verás que llegan”. “Actúa sospechoso y solitos llegan”. “Te adoro, yo haría lo mismo, hubieras llevado un sobre de azúcar glass”, fueron algunos de los comentarios.

De igual manera, otros internautas no dudaron en contar algunas preocupantes anécdotas que llegaron a vivir en algún aeropuerto del mundo.

“Yo una vez pregunté en el de la cdmx( iba a Culiacán ) que si ahí no había policías antidrogas llegando al de Culiacán me revisaron los militares”. “Yo cuando estuve en Colombia estaba con miedo por los de alerta aeropuerto, te miran tanto que te hacen creer que algo malo llevas”. “jajajajajajajajaja yo traía Chile ancho Chile en polvo chamoy mole y ni me vieron”, escribieron.

Cabe recordar que Yordi Rosado constantemente está en tendencia y no sólo por su canal de Youtube en donde entrevista a famosos, sino por las historias que suele contar.

Tal es el caso de hace unos meses, cuando aseguró que su tía fue la inventora de uno de los platillos más apreciados en México: los molletes.

(Fotos: IG yordirosadooficial/ IG restaurante_sanborns)

Todo comenzó durante la plática que el artista tuvo con el grupo musical Pandora en su canal de Youtube, ahí, Yordi se sintió en confianza para revelar una historia familiar sobre el platillo.

“Mucha gente no lo sabe, pero mi tía era mesera de Sanborns e inventó los molletes. Real, les juro que todos me hacen burla, pero es real”, comenzó a decir.

Yordi narró que su abuela le llegó a contar que su tía trabajaba en el Sanborns de los Azulejos y un día que tenía mucha hambre improvisó un plato que llamó la atención de los comensales.

“Un día quería comer, era su hora de comida y dijo: ‘Me voy a hacer de comer, ¿me puedo quedar aquí? (...) ¿puedo agarrar uno de los bolillos? (...)¿le puedo echar frijoles?’ le dijo al gerente y se lo comió ahí en las islitas. Entonces la vio alguien y le dijo: ‘Quiero lo que está comiendo’”, contó Rosado.

Ante esto, su tía aparentemente se habría negado en repetidas ocasiones, pues consideró que era un alimento bastante simple y que no debería estar en el menú, pero después de que la persona regresó dos veces y señaló que además de los frijoles lo quería con queso encima, la gerencia el lugar aceptó dárselo y fue en ese momento donde supuestamente surgieron los molletes.

