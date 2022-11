Quiénes son los cantantes de narcocorridos que han sido vinculados con el CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" es el líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

En los últimos días se vinculó al cantante de corridos Luis R. Conriquez con el líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R” o “El Tripa”, luego de que el ejército utilizara un video del artista para dar con un rancho propiedad del capo en las inmediaciones de Ixtlahuacán del Río, al norte de Jalisco.

Sin embargo, el de Conriquez no ha sido el único caso de vincula a un artista de regional mexicano con una de las organizaciones criminales más importantes de México: la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) coloca al CJNG entre los cinco grupos delictivos más violentos y peligrosos del mundo.

El pasado mes de junio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó la detención por el FBI del productor de música regional mexciana, Ángel del Villar, por la organización de eventos que implicaron transacciones financieras con el cártel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Gerardo Ortiz, una de las mayores estrellas de Ángel del Villar, que también es sido conocido por sus famosos narcocorridos dedicados a flor y nata del crimen organizado, participó en una serie de conciertos promovidos por una firma del empresario Jesús Pérez Alvear, quien ha sido señalado de lavar dinero para el cártel de las cuatro letras.

Gerardo Ortiz, también conocido por sus famosos narcocorridos (Foto: Facebook/Gerardo Ortiz)

De esta forma, tanto el cantante como el prodcutor habrían violado la Ley Kingpin, la cual prohíbe realizar cualquier negocio con cabecillas extranjeros del narcotráfico.

En el caso de Conríquez, antes de que gracias a él el ejército mexicano supiera sobre la localización del rancho propiedad de Ricardo Ruiz Velasco, llamó la atención de las autoridades por una canción de le dedicó abiertamente al líder criminal titulada Las hazañas del Doble R. Sin embargo, no es el único corrido dedicado al líder criminal.

“Cuatro letras tiene el cartel de donde soy, Grupo Élite para el combate, como “El Doble R”, así conocido soy”, son los versos con los que comienza el narcocorrido que en el año 2020 la agrupación Los Alegres del Barranco dedicó a Ruiz Velasco.

“Yo vengo de abajo, nunca me voy a olvidar por qué me metí a este jale y es que a mi familia adelante quise que sacar, y uno tiene que atorarle”, se escucha en una parte del narcocorrido que tiene una duración de 2 minutos con 35 segundos y fue publicado en el canal oficial de YouTube de la agrupación Los Alegres del Barranco en febrero de 2020.

Narcocorridos dedicados al Mencho

Más de un artista de regional mexicano ha dedicado odas al Mencho Foto: DEA.

Naturalmente, el líder de la organización criminal cuenta con más de una de estas composiciones dedicadas a su figura.

Uno de ellos es el interpretado por el artista de regional mexicano José Avelino, quien al ritmo de la banda y con la frase “Yo siempre estoy listo pa’ entrar en acción” da inicio a la canción dedicada a Oseguera Cervantes.

En dos minutos y cuarenta segundos el tema relata no solo parte de la historia de “El Mencho” y su organización, sino que incluso describe físicamente al capo y da cuenta de algunos de sus pasatiempos favoritos.

“Soy el fundador, el que tiene el mando, mi organización da muchos trabajos y también me apoyan por ahí mis cuñados, soy el de la nueva, Nemesio Oseguera, Señor de los Gallos (...) Me miran de botas, a veces de tenis. Fajada una súper, San Judas me protege y de la estatura no hay quien se queje porque al chaparrito muchos ya le temen”, dice el narcocorrido.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación es buscado por las autoridades de EEUU (Foto: (DEA)

Otra pista dedicada al “Mencho” fue la compuesta por Alfredo Olivas, alias “El Patroncito”, en la que se detalló una supuesta alianza entre Oseguera Cervantes y Rafael Caro Quintero, el “Narco de Narcos”.

Otros artistas de regional mexicano que han escrito odas al “Mencho” han sido Jesús Ojeda y sus Parientes, quienes en 2014 grabaron el tema “El Mencho”, el cual describe la biografía del capo: “En Michoacán empecé y la historia no termina, le sufrí y le batallé, sé lo que cuesta la vida, poco a poco le escalé”.

En el año 2012 el grupo “La Tercia” interpretó el “Corrido del señor Mencho” con tinte bélico: “En las fiestas de octubre, sin problemas jalamos con la banda, y los cuernos, que no falten cargadores hay que descargarlos, se se atraviesa un contrario, le damo pa abajo”.

El cantante Rocke Martínez en la canción “El Señor de los Gallos” también resaltó más aspectos del líder criminal: “A pulso con astucia, resaltando en las batallas, la gente que comanda lo respalda y nunca falla, con artillería va limpiando los caminos, incrementando el poder, desplazando al enemigo, secuestro y extorsiones en la empresa está prohibido”.

Por último, en 2014 el cantante Alex Villa publicó en 2014 una canción dedicada al “Señor de los Gallos”, cuya letra dice: “Pongan atención señores, mi nombres es Mencho Oseguera, por si quieren encontrarme, los espero allá en la sierra, váyanse bien preparados, porque va temblar la tierra”.

