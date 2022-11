Por cobros excesivos, Profeco sancionó a cuatro restaurantes en el Zócalo de la CDMX

Cuatro restaurantes terrazas con vista al Zócalo de la CDMX ya fueron sancionados con pagos de multas por abusos al consumidor (Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso)

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Francisco Ricardo Sheffield Padilla, informó que cuatro restaurantes terrazas con vista al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) ya fueron sancionados con pagos de multas por abusos al consumidor.

El pasado miércoles 16 de noviembre, en conferencia de prensa con la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, Sheffield Padilla detalló que las multas se otorgaron tras la revisión que realizó la dependencia derivado de quejas de usuarios que denunciaron cuentas elevadas por consumo en dichas terrazas.

“Cuatro fueron sancionados, que va a terminar en multa; estos cuatro viendo al Zócalo, aquí a unos metros”, manifestó el titular de la Profeco, a la vez que dio a conocer que la Procuraduría Federal del Consumidor y autoridades capitalinas llevaron a cabo inspecciones para corroborar el cumplimiento del buen servicio en los restaurantes.

Me vieron la cara de turista en mi propio país 🇲🇽 que decepción …. Lleve a unos amigos chilenos a una terraza frente a Palacio Nacional y esta fue la cuenta, unos tacos de arrachera de casi 500 pesos, sigo sin creerlo @Profeco @CaroBeauregard pic.twitter.com/IKC8sbQZyH — Betzabé Zumaya (@betzabezumaya) October 21, 2022

De acuerdo con información del medio Ruido en la Red, los cuatro restaurantes terrazas que violaron la Ley de Establecimientos Mercantiles fueron:

-Sabores de México

-La Terraza Mexicana

-Señor Meats

-Lucky’s Mexican Food

Los restaurantes fueron sancionados por abusos a los consumidores en varios temas como:

-Tener una carta del menú del restaurante sin precios

-Discriminación al comensal por su vestimenta, apariencia física o nacionalidad

-Obligación al comensal por tener una vista o lugar específico del restaurante o en las ventas

-Productos fuera de la carta (especiales del día), ya que todos tiene que ir dentro de la carta

Les comparto el Decálogo del Consumidor de @Profeco para que todos conozcamos nuestros derechos.



En caso de que el establecimiento incumpla lo pueden reportar a la línea Profeco y Locatel. #RT pic.twitter.com/as6lXm7VsX — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 16, 2022

El titular de la dependencia precisó que las multas a los negocios dependerá de las ventas que hayan tenido en 2021.

En la conferencia, Ricardo Sheffield indicó que en caso de abusos, los comensales pueden llamar al Locatel, de lunes a sábado, y no pagar la cuenta. “Excepto los domingos porque ese día no labora personal de la dependencia, en ese caso, deberán pagar la cuenta y proceder a emitir su denuncia”, agregó.

“Que llamen a Locatel o al 5555688722 y no pague la cuenta. Hay buena relación de años entre Locatel y el teléfono del consumidor, nos pasamos llamadas. Denuncien vía telefónica de inmediato y podemos atenderlos antes de que pague la cuenta”

En colaboración con el @GobCDMX que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) y con la @canirac avanzamos en la capacitación a restauranteros para prevenir abusos a los consumidores y turistas en las terrazas del zócalo de la Ciudad de México. pic.twitter.com/W3mWHPK9hG — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) November 16, 2022

Durante la rueda de prensa, la mandataria capitalina explicó que la idea es prevenir y sancionar si es necesario. “Por ejemplo, acciones como: tener la vista siempre la carta, si uno va a entrar a un restaurante que tenga a la vista la carta para que no haya ningún engaño”, comentó.

Cabe señalar que en la conferencia de prensa, Ricardo Sheffield y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) firmaron un convenio para evitar que haya abusos por el pago de consumo de turistas al acudir a dichos sitios.

“Por supuesto, tiene una parte que tiene que ver con capacitación y orientación, pero una parte que nos interesa mucho es que no haya abusos a los turistas, ni a los consumidores de la ciudad. Por supuesto, cada restaurante tiene sus características y además esa es la riqueza de la ciudad, pero lo que no queremos es que haya abusos, que la gente se siente en un restaurante y que no sepa cuánto va a pagar al final en su cuenta”, dijo la Jefa de Gobierno.

Y acotó: “Un decálogo, como bien señala el presidente de la CANIRAC, en donde los restaurantes sepan, el consumidor o la consumidora sepan, y también el Gobierno de la Ciudad pueda dar orientación en este sentido”.

