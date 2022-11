Cuáles son las marcas de leche que mienten y son caras, según Profeco

Algunas marcas de leche no cumplen con lo prometido en sus etiquetas Consumo de leche

Para las personas que son intolerantes a la lactosa y que disfrutan beber leche, existen opciones tales como: leche de almendras, soya o coco, mismas que son aptas para los usuarios que no consumen productos de origen animal; sin embargo, un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que hay productos que engañan a los compradores, puesto que no cumplen con lo señalado en su etiqueta.

En pro de detectar los productos engañosos la Profeco realizó un análisis a 22 bebidas de origen vegetal, mejor conocidos como “alimentos líquidos” de los cuales se logró detectar que tres marcas comerciales no cumplen con las características ofrecidas a los consumidores y además se venden en un alto costo.

La institución recientemente desmintió que las bebidas vegetales sean leche, ya que equivocadamente se le considera de esa forma por el aspecto y uso parecido al que se le da a la leche de vaca, pero ninguna de las marcas que se analizaron contienen lactosa, además de que algunas marcas incitan a la publicidad engañosa, haciéndose pasar por un producto con lactosa.

Las bebidas vegetales se hacen pasar por productos con lactosa

A pesar de que dichos líquidos pueden llegar a reemplazar la leche, no aportan los mismos nutrientes que la bebida proveniente de un animal.

¿Cuáles son las marcas de leche vegetal que mienten y son costosas?

La leche animal aporta nutrientes esenciales para el organismo, por ejemplo: proteína, grasa y calcio, mientras que la vegetal tiene una modificación en las cantidades. Las marcas que se estudiaron cumplen con la calidad sanitaria necesaria para su correcta comercialización pero se detectaron tres de ellas que no se acoplan con las normas establecidas, llegando a mentir o confundir a los consumidores:

- Terrafertil Nature’s Heart: ya que en su leyenda indica que cuenta con la certificación kosher, pero no logra comprobarlo.

- Calahua Coconut milk: llega a confundir al comensal, puesto que se piensa que se trata de una leche, cuando en realidad es una bebida vegetal.

- A de coco coconut milk: se trata del mismo caso que el producto anterior.

Es importante señalar que cada uno de los productos analizados son honestos en cuanto al vegetal que declara utilizar, ya sea de coco, soya o almendras, además la mayor parte de ellas son adicionadas con calcio, pero siguen quedando por debajo de la cantidad que aporta naturalmente la leche animal.

Las bebidas vegetales están compuestas mayormente por agua

Por otro lado, los principales componentes de las bebidas examinadas son:

- Agua hasta en un 98%.

- Azúcares.

- Grasas.

- Proteínas vegetales.

Cabe destacar que las bebidas elaboradas con almendras, arroz, coco, avena y alguna combinación de las mismas, contienen un mínimo aporte de proteína a diferencia de las bebidas de soya, cuyo contenido es mayor, llegando a igualarse con algunas marcas de leche de vaca.

¿Cuáles son las marcas de leche animal que mienten?

Asimismo, el estudio reveló que dos productores de la marca Lala no cumplen con la norma de proceso regulado de la eliminación de lactosa, es decir que su densidad y contenido de sólidos no grasos, no son los mínimos establecidos en la NOM-155-SCFI-2012:

- Lala 100 Fresca sin lactosa Low Carb -30%, presentación Light: la cual se trata de una leche semidescremada, deslactosada, ultrafiltrada, pasteurizada y adicionada con vitaminas A y D de un litro.

- Lala 100 Fresca Deslactosada: es decir, lecha semidescremada, ultrafiltrada, pasteurizada y adicionada con vitaminas A y D de un litro.

Otra marca que no cumple con su contenido neto es la Leche Querétaro, en su presentación de entera pasteurizada, ya que presentó hasta 75 ml menos que su contenido establecido en la etiqueta.

