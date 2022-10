“Me vieron la cara de turista”: usuaria de Twitter denunció cobro excesivo en una terraza del Zócalo de CDMX

Usuarios en redes sociales reportaron varios restaurantes del Zócalo capitalino por el cobro excesivo de servicios.

Nuevamente uno de los restaurantes ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) fue señalado por comensales por el cobro de precios excesivos por los alimentos, así como por el servicio. Fue a través de redes sociales donde la periodista Betzabé Zumaya reportó su experiencia en una de esas instalaciones, de acuerdo con ella, los precios fueron muy altos debido a que “le vieron la cara de turista” en el país.

Esta no es la primera vez que usuarios de redes sociales se manifiestan ante el hecho, el año pasado varias personas arremetieron en contra de establecimientos de comida ubicados en el Zócalo de la capital mexicana por las mismas razones: cuotas muy altas en los alimentos, el pago de cover y una retribución obligatoria por el servicio de meseros. En dicha ocasión, la Autoridad del Centro Histórico de la CDMX revisó las instalaciones y tuvo una reunión con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para revisar el caso.

El caso fue denunciado ante Profeco; sin embargo, la dependencia no ha emitido ningún comunicado.

No obstante, la noche del 20 de octubre de este año el caso volvió a ser expuesto. En la imagen compartida por Zumaya se observó que una orden de tacos de arrachera costó casi 500 pesos mexicanos, una botella de cerveza de un litro aproximadamente 400 pesos y además del cobro por el “servicio de mirador”, el cual fue de 50 pesos por cada persona. Ante ello, la periodista comentó que la causa del hecho fue haber llevado a unos amigos extranjeros, así mismo, señaló que en ningún momento se le mostraron las cuotas de cada platillo.

“Me vieron la cara de turista en mi propio país que decepción …. Lleve a unos amigos chilenos a una terraza frente a Palacio Nacional y esta fue la cuenta, unos tacos de arrachera de casi 500 pesos, sigo sin creerlo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Me vieron la cara de turista en mi propio país 🇲🇽 que decepción …. Lleve a unos amigos chilenos a una terraza frente a Palacio Nacional y esta fue la cuenta, unos tacos de arrachera de casi 500 pesos, sigo sin creerlo @Profeco @CaroBeauregard pic.twitter.com/IKC8sbQZyH — Betzabé Zumaya (@betzabezumaya) October 21, 2022

Las opiniones no se hicieron esperar y varios usuarios lamentaron le hecho, mencionaron que dicho incidente es muy común en la zona y que las autoridades no han hecho nada para regularizar la situación. “Ya había reportes y reportajes de estás terrazas en el centro histórico, lo lamentable es que no les clausuran o les hacen algo, que mala onda Betzy y que mal momento”, compartió un usuario.

Otros, por el contrario, le reclamaron a la víctima por no haber revisado el menú o haber pedido los precios de los productos, del mismo modo, le aconsejaron hacerlo en las próximas visitas que realice, con el fin de evitar este tipo de casos. “Y el menú? No lo viste? No revisas los precios antes de ordenar? No obstante el abuso, también es tu responsabilidad”, aludió otra persona.

Restaurantes presuntamente operados por el crimen organizado

Entre los comentarios de las personas, varias indicaron que este tipo de restaurantes son operados por agrupaciones delictivas y que, cuando alguien se niega a pagar lo establecido en la cuenta, llegan varios individuos para intimidar al cliente. “Y ni discutas, porque te traen a sus negociadores. Es bien sabido que esos restaurantes ya son propiedad de conocido cártel del centro, así que ya dejen de consumirles.”, comentó el usuario Karl Stanks.

Y ni discutas, porque te traen a sus “negociadores”. Es bien sabido que esos restaurantes ya son propiedad de conocido cartel del centro, asi que ya dejen de consumirles. — Karl Stanks (@KarlStanks) October 21, 2022

El año pasado, Sandra Garduño evidenció el caso del restaurante “Mirador del Zócalo”, ubicado en la calle Monte de Piedad, número 11, en el piso seis. En su testimonio manifestó que al momento de exigir sus derechos como consumidora, el mesero comenzó a intimidarla y posteriormente llegaron otros cuatro sujetos para ejercer presión sobre ella. Igualmente, mencionó que en ningún momento se le informó sobre el pago de un cover, así como de otros servicios y que ninguno de los trabajadores portaba alguna especie de uniforme, por lo que resultaba complicado identificarlos.

Cómo levantar una denuncia ante Profeco por abusos en restaurantes

Cuando las personas sean víctimas de estos casos, los afectados pueden presentar una denuncia ante Profeco. Lo que deberán hacer es enviar un correo a denunciasprofeco@profeco.gob.mx donde describan la situación de manera breve con todos los datos posibles; entre ellos el nombre del proveedor, el producto, servicio, la falta detectada, el domicilio, así como el lugar y la fecha del incidente. También se puede asistir a las Oficinas de Defensa del Consumidor o llamar al 55 5568 8722.

Cabe mencionar que, al momento de proceder con la denuncia, la dependencia no pide ningún tipo de prueba o datos personales. Así mismo, una vez presentada la acusación, la Profeco realizará una visita al establecimiento para contrastar la información, de proceder, se cerrará el negocio.

