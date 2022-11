Las razones por las que Gael García Bernal decidió rechazar trabajar con Matt Damon en “Bourne”

Fotografía de archivo fechada el 17 de septiembre de 2019, del actor mexicano Gael García Bernal, durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

Desde hace más de una década, Gael García Bernal se ha logrado posicionar como uno de los histriones con mayor plurivalencia de la escena nacional tras su exitosa carrera fílmica en México y tras su irrupción en el mercado hollywoodense.

Chuponcito seguirá trabajando pese a estar vinculado a proceso por presunto acoso El actor rompió su silencio luego de que su exmánager dio a conocer el pasado 9 de noviembre que fue vinculado a proceso; existen otras dos denuncias en su contra VER NOTA

En este contexto, tras su irrupción en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Jack Russell en Werewolf By Night, el primer especial de Halloween en toda la historia de la franquicia, Bernal ha logrado llamar la atención de propios y extraños, entre los que destacan la prensa internacional y la opinión pública.

Sin embargo, pese a los grandes papeles que ha presentado, el mexicano también ha tenido la oportunidad de declinar oportunidades importantes, tal y como lo hizo con el icónico, Matt Damon en su saga de Bourne que se ha mantenido por más de un lustro en la escena cinematográfica con más de 6 cintas en su haber desde el 2002.

En una entrevista con la conocida periodista de entretenimiento, Gaby Meza, Bernal detalló después de una “investigación” que había rechazado a la saga de Bourne.

“Estoy haciendo algo en contra de mis principios porque sí lo mencioné, como que ya pasó el tiempo, ya son otras cosas, pero es horrible hablar de lo que uno no hizo, es espantoso… Es como decir: ‘Jugué con Maradona, pero me lesioné de aquí, entonces no pude’. Es feo”, comenzó el histrión de 43 años.

Más adelante el intérprete que ha participado en diversos melodramas mexicanos como Rudo y Cursi (2008), Amores Perros (2000), Y tu mamá también (2001) explicó por qué tomó la decisión de no ser parte de la franquicia encabezada por Matt Demon: “Fue por razones que no tienen nada que ver con gustos; la verdad es que me gustan mucho esas pelis, están buenas”.

Rudo y Cursi fue la cinta donde Gael García alcanzó el estrellato en el 2008 Foto: Tomatazos

“Era un momento de mi vida donde no me entendía a mí en esa dimensión, pensaba que me iba a volver hiperfamoso, pensaba en lo que pensaría la gente y ahí es donde puedo decir abiertamente: ‘La cag*e’, porque pensé en los demás, en el juicio que iban a tener en torno a mí”, agregó.

Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Yuri: “No le preocupa la comunidad LGBT+” La intérprete veracruzana recientemente ofreció un concierto en la CDMX que supuestamente no habría llenado por sus polémicas VER NOTA

El también guionista mexicano acentuó que “en ese momento no estaba listo”, ya que era joven e inmaduro a la hora de tomar decisiones en el bienestar de su carrera, sin embargo, eso quedo en el pasado, pues se ha sabido reponer de este tipo de acciones propias.

“Ha sido de las decisiones más difíciles y me costó muchísimo trabajo tomarla, y unos años después hubiera dicho que sí. (…) No lo mencionaba nunca porque se me hacía mala onda, pero ya, vamos a regresarlo a su lugar”, remató el ávido amigo de Diego Luna.

“Werewolf By Night”: el especial de Halloween de Marvel con Gael García (Foto: Marvel Studiso)

Su futuro dentro del Universo de Marvel

Con la llegada del Multiverso a Marvel, Bernal es uno de los serios candidatos para seguir dando vida a su papel de Jack Russell dentro del UCM, más aún por las posibilidades de poder reunirlo con Midnight Sons como Moon Knight, Morbius, Dr. Strange, Ghost Rider o el más recientemente introducido al UCM, Blade.

Así suena “De mí enamórate”, el dueto póstumo de Juan Gabriel junto a Danna Paola Recientemente también se lanzó “Déjame vivir”, una colaboración entre el Divo de Juárez y Anahí de RBD VER NOTA

En voz del presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, uno de los proyectos futuros que se tienen al interior de la exitosa empresa cinematográfica es incluir a los entes sobrenaturales, por lo que, con esta decisión, Bernal sería introducido a proyectos más grandes con Marvel.

“Presentamos un mundo que, en última instancia, será muy importante para el futuro del UCM. Queríamos explorar personajes completamente nuevos y lados completamente nuevos del UCM con este giro inusual, divertido y aterrador de lo sobrenatural”, indicó en una entrevista con IGN.

SEGUIR LEYENDO: