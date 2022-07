Gael García Bernal confesó si le hubiera gustado ser cantante: “Para mí es un divertimento”

Gael García Bernal confesó si le hubiera gustado ser cantante. EFE/Javier Etxezarreta

Fue en el 2008 cuando Gael García Bernal consiguió posicionarse como uno de los actores mexicanos con mayor proyección nacional e internacional junto a Diego Luna por su participación en la puesta cinematográfica dirigida por Carlos Cuarón, Rudo y Cursi donde encarnó a un futbolista que soñaba ser cantante y el cual tuvo un solo éxito musical que llevaba por nombre, Quiero que me quieras.

Han pasado casi 15 años de su icónica representación como el Tato Verdusco y, ahora, el nombre de Gael García Bernal es reconocido por ser uno de los grandes actores contemporáneos, tras esto, en diversas galas se le ha visto entonar junto a grandes actores y guionistas algunas canciones mexicanas para llevar un poco de México al mundo.

Bajo este contexto, el actor mexicano de 43 años habló por primera vez sobre si en alguna ocasión -cuando recién comenzaba su trayectoria artística- le hubiera gustado incursionar en el mundo de la música, así como si tiene algún proyecto en puerta en donde pueda demostrar sus dotes como cantante.

Fue durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde el intérprete de Viejos fue cuestionado por las cámaras del canal de YouTube, Delarosatv sobre su trabajo de Hombre Lobo para Marvel del cual no pudo ahondar mucho.

Sin embargo, la plática no quedo ahí, ya que le preguntaron si en su futuro no se adentraría en la música: “De pronto nacen los ímpetus y hay que sacarlos y ya estando en el escenario, bueno [...] Me divierte, pero nada más eso”, subrayó.

Más adelante, le cuestionaron haciendo especial hincapié a su participación en Rudo y Cursi con su éxito Quiero que me quieras si no pensó en cambiar de vocación: “Para mí es un divertimento, con que yo me la pase bien, es como el futbol ya no voy a ser profesional porque ya no tengo edad para ser futbolista, lo mismo es con cantar, porque además no canto bien”, detalló.

Las preguntas con relación a la música tuvieron su origen por el emotivo momento que vivió con el exitoso guionista mexicano Guillermo del Toro durante el festival de Cannes 2022 donde ambos, como buenos jaliscienses, se echaron un “palomazo” con una de las mayores puestas musicales de José Alfredo Jiménez, Ella.

Dicho momento se convirtió durante finales de mayo en tendencia, en el material audiovisual se puede ver que Gael García, comenzó su intervención diciendo “Fantástico, nada más queda decir...” y a continuación entonó “me cansé verdaderamente de decirle yo...”, se escucha en un audiovisual recuperado en Twitter que se volvió viral el cual fue compartido por primera vez por Elsa Keslassy.

Mientras otros actores y actrices aplaudían integrados, la voz de Guillermo del Toro se sumó para completar la estrofa “... sin ella de pena muero ya no quiso escucharme”, se puede escuchar.

Cuando el par de talentos mexicanos ya daban por terminada la conferencia de prensa, ambos se acercaron al mismo micrófono para abrazarse y concluir la canción, incluso lograron gritos de charro y el director del Laberinto del Fauno (2006) lanzó un espontáneo: “¡Ah jijo de la ching*da!”. “Si sus labios se abrieron fue pa’ decirme: ‘Ya no te quiero’”, entonaron.

La cinta también producida por Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro en su año de estreno se colocó como una de las películas mexicanas con mayor éxito en taquilla superando a cintas mexicanas como Y tu mamá también, Amores perros, La misma Luna y Arráncame la vida.

