Juan Vidal explicó por qué terminó su relación con Niurka Marcos

Niurka y Vidal han estado envueltos en polémica desde su ruptura (Foto Instagram: @niurka.oficial)

Desde que Niurka Marcos finalizó su tórrido romance con Juan Vidal, las controversias no se han detenido, pues la cubana ha explotado en contra de su expareja en múltiples ocasiones. Ante esto, finalmente el dominicano rompió el silencio y no sólo aclaró la causa por la que terminó su noviazgo con la vedette, sino que desmintió los planes de boda que aparentemente tenían.

“Con un narcisista no funciona así”: Niurka pidió comprensión a fans que le piden ignorar a Juan Vidal La expareja comenzó a enamorarse dentro de “La Casa de los Famosos 2″ VER NOTA

Fue durante una entrevista con La Mesa Caliente donde el exparticipante de La Casa de los Famosos 2 aseguró que él no estaba dispuesto a inmiscuirse en polémicas y ahondó en que dejaría a un lado los romances por un tiempo.

“Que (Niurka) diga lo que quiera, yo no vine a hablar de nadie, esa es su versión, perfecto. Yo simplemente lo que digo es que yo ahorita le voy a poner un stop (alto) a las relaciones. Me voy a enfocar en mi trabajo, en mis hijas, mis cosas (...) Nunca me había pasado”, comenzó a decir.

Niurka aseguró que Juan Vidal y Cynthia Klitbo tienen problemas de alcoholismo La vedette dio más detalles de su romance con el dominicano, con quien rompió el pasado 1 de noviembre, luego de cinco meses de relación VER NOTA

En este sentido, el actor mencionó que estaba dolido por la situación, pues él buscaba entablar un noviazgo más “íntimo y privado”, cosa que no sucedió.

Los famosos compartieron su relación con el público desde el primer momento (Instagram/@niurka.oficial)

“Yo quería tomar las cosas maduramente más suave. No tan intenso, no tan rápido, y lo hablábamos, ‘yo sé quién tú eres y cómo te has manejado toda tu carrera’. Yo soy anti todo eso”, sentenció.

La declaración de Gabriel Soto que habría dejado entrever su posible ruptura con Irina Baeva Los famosos han levantado todo tipo de especulaciones desde que han aplazado su boda VER NOTA

Ante los cuestionamientos sobre las causas de su ruptura con Niurka, finalmente el artista contó su versión y apuntó que todo se desencadenó después de que la famosa cancelara un viaje a República Dominicana.

“Tuvimos un conflicto, bueno se molestó, pero luego nos conciliamos, luego ella volvió a cancelar el viaje, yo dije: ‘vente para Dominicana, te enseño mi país, lo vas a conocer mejor, das una entrevista si quieres, yo estoy trabajando, tú tranquilita mi amor que yo te tengo todo listo para que estés cómoda’, corte A: ¡Animal! (le dijo)”.

Según Vidal, esto habría sido “la gota que derramó el vaso” en su relación y por la cual ambos decidieron alejarse. Además, el famoso destacó que la cubana lo bloqueó de redes sociales y que todo terminó muy lejos de la forma en la que él esperaba.

Juan Vidal negó planes de boda con Niurka

En la entrevista con La Mesa Caliente, Juan Vidal reveló que, contrario a lo que habían dicho ambos famosos en fechas recientes, él no tenía pensado casarse con la cubana próximamente.

“No fue compromiso, fue el compromiso del noviazgo, que estamos juntos en pareja, fue un anillo para mí y una pulsera para ella”, mencionó.

Y es que, durante un antiguo encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría, Niurka y Vidal mostraron ante las cámaras el accesorio y señalaron que la entrega de la pulsera fue durante “una ceremonia muy bonita en Machu Picchu”.

Los acercamientos entre la cubana y Vidal son cada vez más recurrentes en La casa de los famosos 2 (Captura de pantalla)

En aquel momento, ambos coincidieron en que querían hacer las cosas alejadas de los tradicionalismos y el actor de Soltero con hijas añadió que quiso sorprender a su enamorada.

“Yo creo que más adelante (nos entregaremos los anillos), pero yo quiero hacerlo diferente”, dijo la vedette y Vidal agregó: “Ella lo quiere hacer diferente, por eso me adelanté yo e hice este compromiso”.

SEGUIR LEYENDO