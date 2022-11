Hombre que atropelló a 24 adultos mayores en Tamaulipas fue liberado y dijo cómo ocurrió todo

Accidente dejó a 24 personas mayores atropelladas (Especial)

Luego de que Antonio “N” reconoció el accidente que dejó lesionadas a 24 personas adultas mayores tras atropellarlas en Rio Bravo, Tamaulipas, fue liberado por las autoridades locales un par de días después de lo sucedido.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre, cuando las personas se encontraban haciendo fila para cobrar su pensión en una sucursal del Banco de Bienestar, ubicada en la calle Francisco I. Madero.

Antonio “N”, quien también es un adulto mayor, señaló que le fue imposible controlar su automóvil en ese momento, ya que el tapete se desacomodó, atorándose con el acelerador, por lo que terminó impactándose contra las personas formadas en el módulo del Banco del Bienestar.

Con arrepentimiento dijo, según El Universal, que ha conducido desde hace muchos años e incluso había sido chofer de transporte de pasajeros, de tráileres y de camiones pesados, además de que en ese momento no estaba cansado, no se quedó dormido ni estaba manejando en estado de ebriedad.

Ese día, había salido de su vivienda de cartón y lámina junto a su esposa para ir al Banco del Bienestar a cobrar la pensión que les otorga el Gobierno Federal. Posteriormente habría ocurrido el accidente y solo alcanzó a darle 500 pesos a su pareja para que comprara artículos de la despensa mientras fue detenido.

“Yo fui por el carro que estaba estacionado en la escuela. Le di la vuelta a la manzana y cuando iba por la calle Francisco I Madero que se acelera el mugroso carro, falló, traía un tapete y se atoró con el acelerador, yo no pude controlarlo, lo apagué pero con la velocidad que llevaba, alcanzó a llevarse a toda la pobre gente”, recordó con lamento.

Antonio, quien junto a su esposa se dedican a recoger cartón en las calles para venderlo y sobrevivir, aseguró que fue un lamentable accidente que podría pasarle a cualquiera. Dijo que en lo personal nunca ha tenido problemas ni nunca ha pensado en lastimar a otras personas.

“Me bajé del carro, estaban unas señoras tiradas, unos chavos no sabían con qué pegarme, traían unos palos, me querían atacar pero unas señoras les dijeron que no me pegaran, luego me subieron a la patrulla y me llevaron detenido. Estuve tres días en las celdas de la Policía Municipal”.

Señaló que a pesar del golpe nunca perdió el conocimiento, pues la bolsa de aire del vehículo impidió que se golpeara la cabeza, así que solo tuvo un raspón en la nariz. Sin embargo, en medio de todo lo que estaba ocurriendo le robaron la cartera.

“Le pegué a la patrulla, el carro coleó y fue cuando el carro le pegó a todas las personas que se encontraban en el módulo del Banco de Bienestar. Dejé la cartera en el carro, sólo alcance a darle 500 pesos a mi esposa y en el choque, sí estaba la cartera, pero el dinero no, se lo llevaron”, recordó.

Aseguró que el dinero es lo que menos le interesó, ya que lo único que le rogó a su Dios mientras se encontraba en una celda de la Policía Municipal era que todas las personas atropelladas recuperaran pronto su salud.

“Yo le digo a mi Dios que se alivien, me duele, nunca había estado en la cárcel y nunca le había hecho daño a nadie. Me dicen que el presidente municipal nos ayudó, que ellos hablaron con las personas que están lesionadas, dieron sus firmas para que saliera libre, le pido a Dios que se alivien rápido”.

Agradeció a todo el pueblo de Río Bravo por haberlo ayudado, recordando que él y su esposa viven del cartón que le compran a 80 centavos el kilo. “Tengo mucho que agradecer, porque me están apoyando para que las personas sean atendidas en los hospitales y para pagar los daños”.

