Cayeron seis colombianos en Edomex por actividades de narcomenduo; ofrecieron dinero para no ser detenidos

Los seis colombianos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación legal (Foto: Fiscalía del Estado de México)

Las autoridades del Estado de México lograron la detención de seis hombres de nacionalidad colombiana que eran investigados por delitos de cohecho y contra la salud, principalmente en actividades relacionadas al narcomenduo.

Las capturas se realizaron en distintas acciones efectuadas por agentes de la Fiscalía General de Justicia estatal en diversos municipios de la entidad mexiquense, como Ixtalapaluca, Chalco y Amecameca. A todos los individuos se les encontraron envoltorios de droga, en su mayoría marihuana.

En un primer momento, elementos de la Policía de Investigación (PDI) se encontraban realizando recorridos de vigilancia en la colonia Cuatro Vientos, en Ixtapaluca, cuando dos sujetos, identificados como Jesús Geovanny “N” y José Luis “N”, pretendieron huir al percatarse de la presencia policíaca.

Ante la actitud sospechosa, los agentes procedieron a realizarles una revisión, en la que hallaron envoltorios de marihuana (no se especificó la cantidad aproximada). Con el fin de que no fueran detenidos, los colombianos ofrecieron dinero a las autoridades, intención que no prosperó.

Estas seis personas fueron presentadas ante el Agente del Ministerio Público, quien inició las indagatorias respectivas, por los delitos referidos y habrá de determinar su situación legal. (2/2) — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 17, 2022

En una segunda acción, integrantes de la misma Institución detuvieron a Luis Miguel “N” y Diego Esteban “N”, originarios del país gobernado por Gustavo Petro, en el municipio de Chalco. Los individuos transitaban a bordo de una motocicleta en la calle Isidro Fabela, colonia Casco San Juan.

Al igual que a sus connacionales, las autoridades del Edomex les realizaron una revisión en la que les hallaron bolsas de marihuana. Asimismo, ofrecieron dinero a los uniformados para no que fueron presentados ante alguna autoridad migratoria, pues no contaban con los documentos correspondientes que acreditaran su estancia legal en el país.

En tanto, Janier Andrés “N” y John Alejandro “N” fueron detenidos en el municipio de Amecameca, cuando agentes investigadores ralizaban un operativo de seguridad. El par de colombianos se trasladaban en una motocicleta de la marca Suzuki y pretendieron huir al momento de notar la presencia de los oficiales.

De igual manera, les encontraron envoltorios de droga. Fue así que los seis hombres originarios de Colombia quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación legal, mientras se llevaban a cabo las indagatorias correspondientes.

Dos colombianos fueron detenidos en el Edomex al estar presuntamente relacionados con el sistema de préstamo "gota a gota" (Foto: Video/Fiscalía Edoméx/@FiscaliaEdomex)

En la tercera semana de noviembre fueron detenidos otros dos hombres de nacionalidad colombiana en el Estado de México, aunque los delitos en los que habría incurrido no están relacionados al narcomenudeo. Fue el 15 de noviembre cuando la Fiscalía estatal informó sobre la aprehensión de Wilson “N” y Glaud “N”.

Ambos sujetos fueron señalados de presuntamente operar bajo el sistema de préstamo conocido como “gota a gota”. Wilson fue detenido en calles de la colonia Centro cuando viajaba a bordo de una camioneta marca Italika. Para evitar cargos en su contra, ofreció dinero a las autoridades.

Por su parte, Glaud “N” fue aprehendido en la avenida San Pablito del municipio de Tultepec, mientras se trasladaba a bordo de una motocicleta marca Yamaha. Al igual que Wilson y los casos anteriores, ofreció un “soborno” a los uniformados, quienes se rehusaron a aceptar el dinero.

El prestámo “gota a gota” es un método informal el cual permite al interesado obtener dinero sin garantías ni avales, a diferencia de las entidades financieras. Debido a ello, se ha popularizado en varios países de Latinoamérica, pero en ocasiones puede ser objeto de extorsiones.

Este tipo de préstamos se ofertan principalmente a comerciantes y vendedores ambulantes, y se promueven por medio de aplicaciones móviles. Sin embargo, existe un riesgo para la seguridad y finanzas de las personas, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

