Dior: usuarios en redes sociales tundieron a Elizabeth García Vilchis tras irónico comentario por la venta de mezclilla en el AIFA

La encargada de la sección Quién es Quién en las Mentiras aclaró la venta de mezclilla en las instalaciones del AIFA (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / CAPTURA DE PANTALLA RRSS)

Una ola de críticas y opiniones encontradas se ha desbordado esta mañana sobre Elizabeth García Vilchis luego de que durante la tradicional conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador intentara aclarar -a su muy peculiar manera- los rumores y especulaciones que se desataron sobre la venta de mezclilla en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Fue durante la sección Quién es Quién en las Mentiras, la cual encabeza García Vilchis, que la propia funcionaria se encargó de tachar de clasistas y racistas a todas aquellas personas y militantes del bloque opositor que se quejaron de la instalación de los puestos de mezclilla en la Plaza Mexicana del Edificio Nacional de Pasajeros ubicada a las afueras del puerto aéreo insignia de la autodenominada Cuarta Transformación.

De acuerdo con la directora de Redes de la Vocería de presidencia, los puestos ubicados en la terminal aérea forman parte de la Feria Internacional de la Mezclilla en la cual participaron comerciantes del municipio de Nextlalpan, Estado de México.

La Feria Internacional de la Mezclilla fue instalada a las afueras del AIFA (Foto: AIFA)

No obstante, antes de que dicho evento fuera aclarado, usuarios en redes sociales se quejaron y criticaron que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) haya sido “convertido en un tianguis que vende piratería y falluca”.

Fue por dicho precedente que la directora de Redes de la Vocería de presidencia consideró como clasistas y racistas las críticas hacia el evento que llevó a cabo en el puerto aéreo, no obstante, fue un irónico comentario de la funcionaria lo que desató una serie de burlas y enojo entre cientos de internautas.

“La venta de la ropa de mezclilla en el AIFA les pareció un error porque no es DIOR”, mencionó Elizabeth Vilchis García durante su exposición en Quién es Quién en las Mentiras.

Luego de que en redes sociales se viralizó la venta de mezclilla en las inmediaciones del AIFA, la funcionaria acusó de clasistas a los críticos

Fue cuestión de minutos para que internautas se lanzaran en contra de Elizabeth García Vilchis, argumentando que no era cuestión de marcas sino del funcionamiento del puerto aéreo, así como también le recordaron que ella misma ha sido captada usando productos de diseñador.

“No importa si es Dior, DG, CH, etc. El punto es que es un tianguis en un disque aeropuerto. No enfoquen la crítica en vanalidades sino en el hecho de que no está funcionando en lo que debe ser un aeropuerto. Buscan crear juicio en DECIR tonterías para crear una cortina de humo”; “Buenos días a todos, menos a la que ahorita en la mañanera dijo que el tianguis del AIFA nos pareció un error porque no es Dior. No mames, Liz Vilchis, en mi vida he usado Dior. La mayoría de los que los criticamos ni nos alcanza pa’ eso”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

“Les pareció un error porque no es Dior” ….



Se habrá comprado su bolsa en el Tianguis del CHAIFA? #quienesquienenlasmentiras pic.twitter.com/HYDxpMtYP5 — geraldine (@geraldineconkl2) November 16, 2022

Asimismo, la controversia que generó el comentario de Elizabeth García Vilchis fue utilizado por internautas para recordar la polémica en la que se vio envuelta luego de que fuera captada en julio del presente año intentando “meterse a la fila” de las votaciones del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla.

La verdad detrás del “tianguis” del AIFA

Aunque es cierto que los puestos se colocaron con el permiso de las autoridades para vender sus productos a las afueras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) todo se trató de una Feria que únicamente duró un fin de semana.

Las y los comerciantes provenientes del municipio de Nextlalpan, Estado de México se instalaron en el lugar como parte de la Feria de la Mezclilla, la cual se llevó a cabo el 12 y 13 de noviembre con un horario de 10:00 a 21:00 horas.

Al respecto, Lorena Alameda, presidenta del municipio mexiquense, agradeció las facilidades brindadas al general Isidoro Pastor Román, quien se desempeña como director General del puerto aéreo insignia de la autodenominada Cuarta Transformación.

