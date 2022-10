Así se burló Chumel Torres tras ser mencionado en la mañanera de AMLO: “Nadie me pone atención como tú”

Chumel Torres se burló de García Vilchis por sospechar que él es quien maneja la cuenta falsa de Twitter de Guacamaya Hacks (Fotos: Cuartoscuro//Instagram/@chumeltorres)

El creador de contenidos, Chumel Torres, se burló de Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es quién de las mentiras de la semana, por sospechar que él es quien maneja la cuenta falsa de Twitter de Guacamaya Hacks.

Y es que durante la tradicional conferencia de prensa matutina de este miércoles 12 de octubre, la directora de Redes de la Vocería de presidencia relacionó la cuenta del grupo hacktivista con la del conductor de El Pulso de la República.

Según la funcionaria de la llamada Cuarta Transformación (4T), una publicación del grupo Guacamaya Leaks y un tuit del comediante chihuahuense tienen una redacción parecida, situación que podría representar una posible intervención de Torres en la cuenta falsa.

Los mensajes, publicados en Twitter a las 10:16 y 10:39 horas del pasado 5 de octubre, tienen la misma línea respecto a la intención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de tener una aerolínea en lugar de perseguir el crimen organizado.

“SEDENA tendrá su propia aerolínea. Ahora los militares van a hacer todo, menos buscar al narco. Los avances hacia la militarización es evidente”, se lee en la publicación de Guacamaya Leaks.

Mientras que el youtuber escribió: “Ahora la SEDENA tendrá su propia aerolínea. La 4T pone a los militares a hacer de todo, menos perseguir al narco”.

“Son casi idénticos”, manifestó García Vilchis al presentar los mensajes de ambas cuentas en la mañanera.

En este contexto, Chumel Torres ironizó en que ninguna persona le ha puesto tanta atención como lo ha hecho García Vilchis: “Nadie me pone atención como tú”.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios continuaron las bromas al reconocer el “gran trabajo de investigación” que realizó el gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Nadie me pone atención como tú 🥰pic.twitter.com/1bvYUGW06I — Chumel Torres (@ChumelTorres) October 12, 2022

“Dos tuits parecidos, nombre, que trabajazo de investigación, de seguro no durmió en toda la noche investigando, denme un trabajo así señor presidente, yo también quiero ganar dinero por hacerle a la mamad*”, “Me gustaría que mi crush se pusiera así de nerviosa como se pone Vilchis al mencionar tu nombre” y “Te das cuenta como suspira cada vez que la nota se trata sobre ti, Chumel Torres, hay algo que no se puede ocultar y todo México se está dando cuenta”, fueron algunas de las respuestas.

Sedena busca crear su propia aerolínea; Morena alista reforma legal

Tras darse a conocer por filtraciones del grupo hacktivistas autodenominados Guacamaya la semana pasada que la Secretaría de la Defensa Nacional trabaja en la creación de una nueva aerolínea, Morena presentó el martes 11 una iniciativa para hacerlo posible.

A través de la Gaceta Parlamentaria, el grupo de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados informó sobre la iniciativa de reforma en la que se propone otorgar a empresas paraestatales concesiones para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional regular.

Se pretende que las Fuerzas Armadas puedan operar su propia aerolínea bajo el argumento de brindar una mayor oferta a los usuarios (Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso)

“Tal concesión sólo se otorgará a personas morales mexicanas (empresas paraestatales, incluyendo la participación de aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina”, se lee en el proyecto.

La iniciativa, presentada por el legislador Omar Enrique García Castañeda, también plantea en su artículo 9 autorizar a las concesionarias la expedición de “una cantidad de boletos excedente respecto a los lugares para pasajeros disponibles en la aeronave”.

Es decir, se pretende que las Fuerzas Armadas puedan operar su propia aerolínea bajo el argumento de brindar una mayor oferta a los usuarios y optimizar los procesos en el sector.

