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Críticas a Julieta Venegas por canción de ‘La niña futbolista’ exhibe persistencia de misoginia en el deporte, afirma especialista

La experta afirmó que la polémica debe analizarse como parte de un problema estructural y no solo como un tema musical

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Una mujer de cabello recogido y blusa transparente negra sonríe mirando al frente, con labios rojos, mientras un grupo de personas con camisetas moradas y claras aparece difuminado al fondo.
Los ataques contra la canción “La niña futbolista” exhiben la persistencia de misoginia y machismo en espacios deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ataques contra la canción La niña futbolista, interpretada por Julieta Venegas exhiben la persistencia de misoginia y machismo en espacios deportivos como el futbol, afirmó la Dra. Michelle Gama Leyva, directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (Cecrige) de la Universidad Iberoamericana (IBERO).

La especialista señaló, en entrevista con Prensa IBERO, que estas reacciones muestran las resistencias frente a los esfuerzos por construir entornos más inclusivos en ámbitos históricamente dominados por hombres.

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“El machismo y la misoginia se sostienen desde un chiste hasta un feminicidio. Es un sistema que se alimenta de las narrativas culturales que consumimos todos los días”, indicó la directora del Cecrige.

Gama Leyva subrayó que las tensiones sociales seguirán existiendo, pero insistió en la necesidad de comprender el carácter sistémico de estas problemáticas.

La desigualdad en el futbol femenino va más allá de criterios de mercado

La académica señaló que la polémica por la canción debe analizarse como parte de un problema estructural y no solo como una discusión musical.

“Hay que preguntarnos qué fue primero, si el capitalismo o el patriarcado. Son sistemas que se alimentan mutuamente, igual que ocurre con otras formas de discriminación como el racismo y la homofobia”, explicó Gama Leyva a Prensa IBERO.

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Destacó que, aunque algunos sectores justifican las diferencias en salarios, premios y cobertura mediática bajo criterios de mercado y rentabilidad, detrás de esas brechas operan históricas dinámicas de exclusión.

La especialista advirtió que los casos de éxito individual, como el de la futbolista Charlyn Corral, no deben ocultar las barreras estructurales que enfrentan miles de niñas y jóvenes para acceder al deporte de alto rendimiento.

La cultura y la publicidad refuerzan los estereotipos de género

La directora de Cecrige resaltó que la publicidad, los roles tradicionales de género y los discursos que asignan funciones específicas a hombres y mujeres contribuyen a reproducir estereotipos que dificultan el avance hacia una sociedad más equitativa.

“Las resistencias a estos cambios acaban siendo la nota, en lugar de la canción en sí misma”, dijo Gama Leyva.

Finalmente, la académica de la Universidad Iberoamericana consideró que las representaciones culturales, como películas, series y canciones, cuestionan las ideas preconcebidas y abren nuevas posibilidades de identificación para niñas y mujeres.

Lamentó que, pese a ello, las reacciones de rechazo y las polémicas suelen ocupar más espacio en la conversación pública que el mensaje original de las obras.

Controversia por la canción ‘La niña futbolista’

Pocos días antes de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, Julieta Venegas presentó ‘La niña futbolista’ como parte de las actividades culturales del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura para promover la igualdad de género en el deporte.

La canción, una nueva versión del tema infantil de Patita de Perro, busca inspirar a niñas a perseguir sus sueños dentro y fuera de las canchas.

El lanzamiento generó polémica en redes sociales y dividió opiniones: mientras algunos celebran el mensaje de inclusión, otros critican la canción por su tono, la consideran anacrónica o la relacionan con propaganda política.

El videoclip oficial en YouTube alcanzó más de 1.6 millones de reproducciones, durante sus primeros días en la plataforma, pero Venegas desactivó los comentarios ante la ola de críticas y memes que se convirtieron en tendencia.

La controversia escaló: usuarios llevaron sus comentarios a otros videos de la artista, medios y figuras públicas analizaron el caso, y surgieron debates sobre la pertinencia del mensaje feminista en el contexto del Mundial varonil.

El influencer El Temach y otros críticos acusaron al Estado de usar la canción para polarizar y reclaman el enfoque de la letra.

Julieta Venegas evitó hablar públicamente del tema, aunque en comunicados defendió el objetivo de empoderar a niñas y mujeres; no obstante, decidió restringir la interpretación de “La niña futbolista” en sus presentaciones y no emitir más declaraciones sobre el Mundial o el futbol.

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