La oposición suma votos para evitar que “México retroceda a los tiempos de elecciones intervenidas”

Luego de la multitudinaria marcha del pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a la propuesta de reforma electoral para sustituirlo por un nuevo órgano, los partidos de oposición cerraron filas para evitar que Morena logre su aprobación en el Congreso.

Luego de la ruptura de la Alianza por México, la reforma propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para sustituir a la autoridad electoral antes de la elección presidencial de 2024, el bloque de partidos opositores sumó sus votos para rechazar el cambio electoral que busca Morena.

El PAN adelantó que sus 79 votos serán en contra, los mismo que el PRI y sus 48 legisladores. A ellos se sumarán los 24 de Movimiento Ciudadano y los 12 del PRD, con lo que reúnen 163 votos, apenas lo necesario para evitar que Morena y sus aliados, con sus 330 votos, logren la mayoría calificada para modificar la Constitución.

El PAN, el partido opositor con mayor número de votos en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, afirmó que no avalará la reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque atenta contra las libertades no sólo del INE, sino también del Tribunal Electoral y de los institutos electorales locales.

El coordinador de la bancada de diputados federales del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló el riesgo de regresar a los tiempos autoritarios, a un país con elecciones intervenidas y concentración desde el Poder; pues afirmó que si lo que prospera es la perspectiva del oficialismo, con una reforma apegada a su propuesta, se estaría desmantelando el funcionamiento democrático de México, desarticulando al INE.

Los panistas aseguraron que darán prioridad siempre el diálogo y entendimiento mutuo entre todas las fuerzas políticas, para que el oficialismo no pretenda imponer su iniciativa, porque de ser aprobada, México sería un país autoritario y antidemocrático.

“En Acción Nacional no podemos guardar silencio ante lo que está ocurriendo en México, tenemos un presidente que todas las mañanas ataca al INE, a los periodistas, y ataca a todos quienes no estamos de acuerdo y no pensamos como él”, por ello destacaron la participación ciudadana en la marcha por la democracia del pasado domingo.

El diputado señaló que Morena confunde austeridad con austericidio.

“Morena está confundiendo, convenientemente a su favor, austeridad con austericidio, sin embargo, lo que en realidad pretenden es recortar recursos a los contrapesos democráticos y a todo lo que les incomoda. Por eso, en el PAN defenderemos a muerte el derecho que tienen todos quienes habitan en este país, incluidos los seguidores del presidente, para que puedan vivir en libertad y todos sus derechos sean respetados”.

Por su parte, en conferencia de prensa, el PRI dijo estárá del lado de los ciudadanos, las instituciones y las familias mexicanas.

Al encabezar una conferencia de prensa en la sede priista, Alejandro Moreno subrayó que con la marcha del domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), la ciudadanía “dio una enorme respuesta, no solo en las calles de la Ciudad de México, sino en todo el país y en el extranjero”.

En compañía de la secretaria General del CEN, Carolina Viggiano; del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, así como de integrantes de la dirigencia nacional, diputados federales y senadores, reafirmaron el compromiso del tricolor para votar en contra de la reforma de Morena.

Sostuvo que el acompañamiento de las y los priistas a la marcha fue “de manera respetuosa”, pero también “de manera muy decidida”, sumándose al llamado en contra del gobierno, “que busca a toda costa atentar contra la autonomía y las funciones de las autoridades electorales”.

Al respecto, aseguró que la demanda ciudadana expresada el domingo “el PRI la respaldará en la Cámara de Diputados, defendiendo nuestra democracia”.

Recalcó que “nuestra postura con respecto a la reforma electoral, es clara y contundente: no vamos a apoyar ninguna reforma, jamás, que atente contra el INE y contra el Tribunal Federal Electoral”.

Añadió que “así lo hemos venido sosteniendo, y así va a estar el PRI. Por ello, jamás respaldaremos y apoyaremos una reforma que afecte su independencia e imparcialidad”.

