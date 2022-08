“Estoy muy tranquilo”: Platanito reaccionó a las acusaciones de Gaby Ramírez

Platanito rompió el silencio acerca de las acusaciones que Gaby Ramírez hizo en su contra, pero comentó que está tranquilo porque no hay denuncia formal (Fotos: Instagram @gabyramireztv//@platanitoshow)

Luego de que Platanito fuera acusado de presunto acoso sexual por Gaby Ramírez, el comediante respondió, aunque mencionó que se encuentra tranquilo porque su excompañera no ha presentado ninguna denuncia ante las autoridades.

A principios de este agosto trascendió que Gaby Ramírez, quien trabajaba para Estrella TV, en Chisme No Like acusó a Sergio Verduzco Platanito de presuntamente haberla tocado sin su consentimiento durante uno de sus programas.

Según comentó la presentadora, en su momento no supo cómo encarar al actor, pero pidió respuestas por parte de los directivos, pero lo que habría obtenido habría sido su expulsión del programa.

Ramírez compartió en el programa "Chismorreo" que hasta el momento no ha denunciado a Sergio Verduzco porque no sabe de qué forma y en dónde debe de proceder (Foto: Instagram/@gabyramireztv)

No obstante, durante la presentación de su próxima gira de shows, el comediante finalmente habló de estas acusaciones, pero sólo para asegurar que lo que contó Gaby fue como “anécdota” y que los presentadores de Chisme No Like fueron quienes se encargaron de “inflar” el tema hasta hacerlo una polémica.

“Yo estaba viendo al entrevista que ella dio, simplemente ella lo contó a manera de anécdota algo que sucedió en un programa. En su momento lo arreglamos, volvimos a ser amigos, después de esa ocasión Gaby siguió yendo a mi programa muchísimas veces”

Verduzco agregó que no tiene nada que responder a las acusaciones que ha hecho Ramírez, pues no hay una denuncia formal y, además, la conductora le habría pedido disculpas ya que hubo quien le “lavó la cabeza” para afectar su imagen.

"Platanito" anteriormente había asegurado que lo que pasó con Gaby Ramírez fue parte de un sketch, pero ella desmintió esto, pues mencionó que nunca le dijeron que la tocarían (Foto: Instagram @platanitoshow)

“No tengo nada que hablar, no hay nada legal, yo estoy muy tranquilo. Ella platicó que me llevó flores y sí, me llevó flores, me dijo: ‘Platanito, discúlpame. Me lavaron la cabeza y me hicieron tratar de afectarte y la regué'. Nos volvimos muy muy amigos otra vez Gaby y yo”, expuso el actor.

Platanito también aseguró que hay imágenes que comprobarían su inocencia y que “los hechos demuestran la verdad”.

Para cerrar el tema, agregó que Gaby Ramírez no lo habría acusado por acoso sexual ni ningún otro crimen, sino que, repitió, ella solo contó lo que vivió con él y no está molesta por lo que él hizo.

“En ningún momento ella me acusa ni está molesta. Ella dijo que lo único que no le gustó es que yo nunca le ofrecí una disculpa, pero ella no me está acusando ni está mencionando nada”

De qué acusó Gaby Ramírez a Platanito

Gaby Ramírez aseguró que Sergio Verduzco le tocó los senos sin su consentimiento hace varios años y, además, en Chismorreo negó que se tratara de parte de un sketch de Noches con Platanito, pues comentó que no ha sido la única que se ha quejado de este tipo de comportamientos del comediante.

Según mencionó la conductora, hay una mujer que sí denunció a Verduzco porque le tocó los glúteos sin su consentimiento, sólo que no puede dar su nombre ya que el proceso legal sigue en pie.

📺 #Lade6 | ¡En EXCLUSIVA! Gaby Ramírez @GABYRAMIREZTV

nos habla sobre el presunto acoso que sufrió por parte de ‘Platanito’ 🚨

.

.

No te pierdas el Chismorreo a las 3:00pm por #Canal6 @multimediostv 📺6⃣🔵 pic.twitter.com/quog7uJYX4 — Chismorreo (@ChismorreoTv) August 5, 2022

Aunado a ello, señaló que Platanito le daba besos en la boca a casi todas las invitadas, algo que les molestaba y por lo que algunas mujeres ya no querían ir al programa del actor.

Además de Gaby Ramírez, la cantante Gabby Támez acusó Sergio Verduzco de presuntamente haberla hostigado cuando trabajaba para él, en NocheS con Platanito.

En el programa Chisme No Like, señaló que el comediante es “una asquerosidad de persona” y que desde que entró a colaborar al programa él le dijo que “a mí me gustan las caricias, los apapachos”.

