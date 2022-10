Luisito Rey ‘no era tan malo’ como en “Luis Miguel la serie”, según Alejandro Basteri

Marcela Basteri, Luis Miguel, Alejandro y Luisito Rey.

La misteriosa historia familiar de Luis Miguel continúa dando de qué hablar. En esta ocasión Alejandro Basteri desató controversia por tratar de limpiar la imagen de su padre, Luisito Rey, después de cómo fue retratado en la bioserie del Sol. Aunque no profundizó en detalles, aseguró que su progenitor “no era tan malo” y explicó que durante muchos años, incluso décadas, bloqueó recuerdos de su infancia por la dura pérdida de su madre.

El empresario de 50 años asistió como invitado especial a La divina noche de Dante, un programa de entrevistas donde fue cuestionado sobre su relación con sus hermanos: Luis Miguel y Andrés. Para comenzar, aseguró que mantienen comunicación, pero no quiso revelar dónde se encuentran actualmente o qué están haciendo porque respeta su privacidad y ninguno quiere exponer a otras personas de su alrededor.

#AlejandroBasteri hermano de Luis Miguel, saca línea de ropa en honor a su mamá y además afirma que él bloqueó la desaparición de su madre, pero lo recordó cuando vio la serie de su hermano. #PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/FhZJlyfqN7 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 24, 2022

Como era de esperarse, pronto sobresalió en la charla Luis Miguel la serie, un proyecto donde el famoso intérprete de La chica del bikini azul y Ahora te puedes marchar contó algunos momentos importantes de su vida desde que nació hasta la propia realización de dicho programa que actualmente se encuentra disponible en Netflix.

Esa fue la primera vez que El Sol se sinceró sobre su proceso para convertirse en una estrella mundial, su relación con sus padres y hermanos, así como la irreparable pérdida de su madre, de quien se desconoce su paradero hasta la actualidad. Una de la personas que resultó más afectada con la versión de Luis Miguel fue su padre, Luisito Rey, pues fue retratado como una persona sin escrúpulos, convenienciero y bastante duro con sus hijos.

Diego Boneta interpretó a Luis Miguel en su bioserie, mientras que óscar Jaenada dio vida a Luis Rey. (Foto Netflix)

Fue bajo este contexto que Alejandro Basteri de cierta manera defendió a su padre, pues aseguró que no era una persona mala contrario a como fue retratado en la bioserie de su hermano. Asimismo, explicó que probablemente sus reacciones y acciones fueron exageradas por el drama que necesitaba el proyecto y no porque fuera así en la vida real.

“Mi papá era hijo prodigio, mi papá, por mucho que lo pongan como medio malo, no era tan malo, tuvo una vida muy difícil. Como todo tipo de eventualidades que tiene que ver una serie, te agrandan, te ponen situaciones demasiado... era muy exagerado [...] Era el hijo menor que llevó a toda la familia delante”, comentó.

El hermano de Luis Miguel tiene actualmente 50 años. (Foto Instagram: @abasteri)

El hermano de Luis Miguel reiteró que su papá tuvo una vida difícil que forjó su carácter, justificando así las actitud que tuvo con El Sol cuando era niño y todo lo que ocurrió con su carrera cuando ya era una estrella consolidada.

Por otro lado, confesó que le resulta muy complicado hablar sobre su infancia y adolescencia no solo por los problemas que enfrentó su familia, también porque su madre se perdió cuando él tenía alrededor de 14 años: “Abrieron demasiados canales que probablemente yo, por cuestiones de protección propia, no me acordaba, tenía un bloqueo total. En el caso que nos pasó, cuando me quedo solo, llega un momento cuando la mente se bloquea”.

Luis Miguel tenía una estupenda relación con su madre; ella ayudaba en su carrera haciendo sus vestuarios.

Presuntos restos de Marcela Basteri habrían sido hallados

La revista TVyNovelas informó que, según una fuente cercana a los hermanos, los restos de Marcela Basteri habrían sido encontrados en una fosa común de España. Por esa razón, ellos deberían reunirse para someterse a pruebas de ADN y así poder comprobar el parentesco. Hasta el momento se desconoce si ya lo hicieron y no se tiene más información al respecto.

SEGUIR LEYENDO: