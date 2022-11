Ricardo Anaya desmintió a AMLO y aseguró que sí hay presupuesto para mantener al INE

Ricardo Anaya aseguró que AMLO miente con la excusa de que el INE es muy costoso para el Gobierno. (Foto: Imagen: Infobae México)

El ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, no dejó pasar el fervor desatado en el círculo político tras la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) para arremeter contra su ex contrincante, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Reforma Electoral impulsada por el tabasqueño le ha valido de una lluvia de críticas del militante por el Partido Acción Nacional (PAN), siendo en esta ocasión respecto a la excusa más recurrente de Andrés Manuel para defender su iniciativa de reforma: el excesivo recurso destinado al órgano electoral.

Y es que el Jefe del Ejecutivo (entre otros pronunciamientos) ha insistido que la institución presidida por Lorenzo Córdova es una de las más costosas en el mundo Un argumento que Anaya Cortés desmintió al afirmar que el Gobierno Federal sí cuenta con el suficiente recurso para su operación, pero se destinó a un proyecto que, afirmó, sólo ha provocado pérdidas financieras: la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

“Con el dinero que están tirando en Dos Bocas, alcanzaría para mantener al INE 25 años”.

Ricardo Anaya aseguró que con las pérdidas económicas de Pemex, CFE y Dos Bocas se puede mantener al INE por más de 20 años. (Foto: Presidencia de México/Folleto)

En ese sentido, el blanquiazul también aseveró que las pérdidas registradas en un solo año de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) equivalen a 23 años de operación del INE.

Asimismo, desmintió el argumento obradorista que apunta a las rentas del INE como el ámbito con más derroche económico del órgano presidido por Lorenzo Córdova. Sin embargo, Anaya Cortés explicó que éste sólo representa el 5% del presupuesto total.

“El principal gasto es lo que cuesta que casi 95 millones de personas tengamos una credencial para votar que no se puede falsificar por lo bien hecha que está”, termino de explicar en su video-columna. De ese modo, acusó que “la nueva mentira” de López Obrador sólo busca tener el control total de las elecciones.

“Si están tan seguros de que van a ganar y de que están gobernando muy bien, ¿por qué quieren tener el control del árbitro electoral?”, cuestionó y exhortó a seguir con la defensa del Nacional Electora.

“Lo que pasa es que ahora el Gobierno quiere tener el control de la credencial para votar y del padrón electoral (...) A nadie le conviene que sea el Gobierno un partido político que tenga control de las elecciones, del padrón electoral o de la credencia”.

El ex candidato a la presidencia reconoció a quienes salieron a marchar en defensa del INE

Ricardo Anaya reconoció a quienes marcharon en defensa del INE

En la video-columna de este lunes, el blanquiazul aprovechó para reconocer la “impresionante” cantidad de personas que participaron en la marcha en defensa del órgano electoral, abogando, a su vez, por la protección del voto ciudadano aunque los resultados no “sean de nuestro agrado”.

“No hay duda de que lo mejor es dejar que sea la gente con su voto la que tenga la última palabra. Yo mismo perdí una elección organizada por el INE. Acepté el resultado y hoy defiendo al INE”, aseveró en el audiovisual.

Dicha felicitación estuvo antecedida por un tweet publicado el mismo 13 de diciembre, en el cual rescató tres enseñanzas que dejó dicho movimiento: no meterse con el INE, respetar el árbitro electoral y defender la democracia.

“La marcha de hoy superó todos los pronósticos. ¡Impresionante! (...) ¡Muchas felicidades a todas y a todos los ciudadanos que hoy se manifestaron!”, posteó

