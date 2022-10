Reforma al INE: más democrático, menos costoso, imparcial e inclusivo

Morena insistió con mantener firme su condición de reformar a l INE (Foto: Cuartoscuro)

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, sostuvo que la reforma político-electoral que se construye en el Palacio Legislativo de San Lázaro busca un Instituto Electoral que no sea costoso y que, al mismo tiempo, garantice un ejercicio mayor de la democracia, imparcialidad, legalidad y transparencia, además, todo esto estaría acompañado de una visión de equidad e inclusión.

A través de un comunicado, el también líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Baja expresó este sábado 8 de octubre que la democracia la hacen los ciudadanos que participan y cuidan el desarrollo de los comicios, “ciudadanizando verdaderamente el ejercicio participativo y no los funcionarios que están más preocupados por cuidar los intereses personales y partidarios”.

De tal manera que, después de participar en las asambleas informativas sobre dicha reforma, en Huauchinango, Puebla, Mier Velazco reiteró el carácter ciudadano que debe de preponderar en relación al Instituto Nacional Electoral (INE) o el instituto que emane con estos atributos después de la reforma que se discute en el Congreso de la Unión.

Ignacio Mier recordó la importancia de la ciudadanía informada ante los institutos electorales de México (Foto: Twitter / @NachoMierV)

“Los mandatarios son ustedes, el político que piensa que él manda se equivoca, manda el pueblo, por eso se hacen estas asambleas”

Bajo esa lógica, insistió en que el organismo electoral, actualmente, le cuesta al erario mexicano 12 mil millones de pesos anuales, por lo que recordó que parte considerable de éste se va en la cobertura de salarios onerosos que, incluso, son más grandes que del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, comparó las percepciones mensuales de un vocal ejecutivo del INE, que ronda los 100 mil pesos, con el de un profesor de nivel básico, que promedia los 10 mil pesos por el mismo periodo de tiempo trabajado. Como si no fuera suficiente, detalló que el salario mensual del salario de los consejeros electorales es de 450 mil pesos, lo que contrasta en un México lleno de desigualdades.

Es en este contexto donde resaltó el valor de tener una ciudadanía informada y consiente ante los panoramas inequitativos que se presentan en los institutos obligados a construir un país más democrático y justo: “Vamos a ajustar al Instituto, que sea un Instituto ágil, que no sea obeso, que no sea costoso y que no sea tan caro, y tan inflado como lo tenemos ahora, y que haga bien su trabajo”.

AMLO propuso una reforma político-electoral que será discutida, modificada y votada por San Lázaro (Foto: Cuartoscuro)

También destacó la resistencia que han puesto los funcionarios del INE para acoplarse a los mecanismos de austeridad republicana que planteó el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) con su arribo en diciembre de 2018, ya que los ministros del Instituto promovieron un recurso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la promulgación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la cual se promueve que nadie debe de ganar más que el presidente.

“No estamos en contra de tener un instituto ciudadanizado, pero que sea de verdad y no lleno de hipócritas, que lo único que hacen es cuidar a sus amigos”

Finalmente, el líder de Morena en la Cámara de Diputados reafirmó la convicción del partido por incluir en la iniciativa a la representación de los sectores minoritarios: “en la reforma electoral debe estar expresamente señalado el papel que se merecen, así como, la representación de los pueblos originarios a nivel municipal, estatal y federal”.

Por lo que cerró su comunicado con una reflexión en el sentido del fortalecimiento de todos los tipos de ciudadanía, esto en razón de garantizar una mejor democracia para todas y todos en México.

