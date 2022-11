“Que renuncie López Obrador”: Muñoz Ledo advirtió perturbaciones psicológicas en el presidente

Porfirio Muñoz Ledo sugirió que AMLO felicitara a Loret de Mola por filtraciones (fotos: CUARTOSCURO))

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sentenció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a renunciar a su puesto tras la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). De acuerdo al político, el mandatario tabasqueño reaccionó de forma incoherente y sus acciones son “reveladoras de perturbaciones psicológicas graves”.

“Que renuncie López Obrador. La ciudadanía mexicana ha decidido defender al @INEMexico y retomar la transición democrática. El presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones psicológicas graves”, señaló el Muñoz Ledo en sus redes sociales.

El ex perredista también señaló que la ciudadanía, aquella que defendió al órgano electoral el pasado 13 de noviembre, exigirá la renuncia del mandatario Andrés Manuel de acuerdo al artículo 86 de la constitución. Esta sección describe que el cargo de presidencia debe ser removido si el Congreso de la Unión lo dictamina.

De acuerdo a la Constitución:

Artículo 86.- El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.

Amlo calificó de conservadurismo los actos de la manifestación en defensa del INE (Fotos: REUTERS/Luis Cortes y ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM )

Durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel señaló que la manifestación en defensa del INE no tuvo la suficiente participación para llenar ni siquiera la mitad de la Plancha de la Constitución a pesar de la gran campaña difundida por diversos actores políticos e intelectuales. De acuerdo al mandatario la asistencia de los manifestantes no superó las 60 mil personas.

“Me dio mucho gusto a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron. Se aplicaron. Potentados, voceros, intelectuales orgánicos articulistas y líderes políticos. No participó mucha gente (...) le falta más. Para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad, debieron ser como unos 50, 60 mil, el Zócalo se llena con 125 mil”, explicó el presidente Amlo.

La cifra señalada por el mandatario se contradice con lo antes mencionado por las autoridades de la Ciudad de México. De acuerdo con el Secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, la asistencia de la marcha realizada en Reforma fue de aproximadamente de 10 mil a 12 mil personas.

Martí Batres anunció que la participación de la marcha fue entre 10 a 12 mil personas (foto:archivo)

Las críticas del presidente no solo fueron hacia la asistencia de la marcha, sino también a los organizadores principales, a quienes considero como “privilegiados” antes de este gobierno.

“Lo hicieron a favor de la corrupción, a favor del racimo, clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo, Elba Esther y Fox sean demócratas. El mismo Woldenberg que convalidó fraudes electorales.”, expresó el mandatario tabasqueño.

Además, Amlo señaló que la manifestación realizada en distintas ciudades del país fue un acto del conservadurismo y lo calificó como una especie de “striptease”.

“Lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Fue muy importante la marcha de ayer, una especie strep tease del conservadurismo en México y estos es muy bueno porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad más fraterna e igualitaria”, sentenció el mandatario tabasqueño.

Amlo criticó a los organizadores de la marcha llamándolos "privilegiados "(Fotos: Cuartoscuro, Reuters, Instagram/ @cruizmassieu y EFE)

Ante las críticas del mandatario a los organizadores de la marcha, los involucrados tomaron sus redes sociales para defenderse y señalar los comentarios del presidente. Entre los reclamos de los distintos actores políticos destacó las publicaciones de la diputada Margarita Zavala quien fue descrita por Amlo como “la señora de Calderón”

“Señor presidente, López Obrador: me llamo Margarita Zavala, dígame por mi nombre, aunque le cueste trabajo”, expresó la funcionaria panista vía Twitter.

