Morena acusó a la oposición de defender a consejeros “adictos a lujos y privilegios” en marcha a favor del INE

Mario Delgado arremetió en contra de las personas que participaron en la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (Foto: Twitter/@mario_delgado)

El presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, arremetió en contra de las personas que participaron en la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE), pues aseguró, lo único que defendieron fueron los “lujos y privilegios” de los consejeros electorales.

El pasado domingo 13 de noviembre, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el líder morenista aseguró que quienes están en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en realidad desprecian “el anhelo” del pueblo de vivir en una auténtica democracia.

“Es tiempo de definiciones, mientras las y los mexicanos una y otra vez manifiestan su deseo de cambio, el grupo conservador se resiste precisamente a cambiar, a vivir en una auténtica democracia. Quieren mantener vigentes las prácticas del antiguo régimen y seguir manipulando a las autoridades electorales porque se creen dueños de la democracia en este país”, apuntó Delgado Carrillo.

Quienes están en contra de la #ReformaElectoral propuesta por nuestro presidente, @lopezobrador_, en realidad desprecian el anhelo del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia. #BoletínDePrensa🔴👇https://t.co/0M7S3BDxC8 — Mario Delgado (@mario_delgado) November 13, 2022

En este sentido, el dirigente de Regeneración Nacional señaló que la marcha por la defensa del INE no es más que “la defensa a una cúpula electoral”, encabezada por algunos consejeros “adictos a los lujos y privilegios”.

Y es que según detalló Mario Delgado en el texto, la iniciativa presidencial no plantea la desaparición del Instituto Nacional Electoral, por el contrario, busca reforzar y dar mayor poder al pueblo, así como que la política cueste menos.

“El gran error de la oposición es subestimar a la gente, creer que no tiene criterio, que no está informada ni politizada y que no tiene la madurez política suficiente para ser partícipe de las decisiones más importantes para nuestra nación. Hecho que, únicamente, refleja su clasismo porque el pueblo ya despertó y es más capaz que muchos de la derecha”, agregó el líder morenista.

Mario Delgado dijo que los diferentes grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de decidir si están del lado de la gente o responden a intereses (REUTERS/Luis Cortes)

Finalmente, Mario Delgado aseveró que al momento de votar dicha reforma, los diferentes grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de decidir si están del lado de la gente o responden a los intereses de aquellos que quieren regresar al pasado.

“Un pasado donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer y seguir saqueando a nuestro país”, concluyó.

¿Qué dijeron los integrantes de Morena sobre la marcha a favor del INE?

Algunos integrantes y simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desacreditaron la manifestación (REUTERS/Luis Cortes)

Tras la manifestación en defensa del Instituto Electoral, a la que asistieron más de 10 mil personas según estimaciones del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), algunos integrantes y simpatizantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desacreditaron la manifestación.

Tal fue el caso del analista político Abraham Mendieta, quien en su cuenta de Twitter calificó la protesta como “un fracaso”, pues dijo, la poca asistencia es una victoria para el presidente López Obrador.

Mientras que el periodista Carlos Padilla escribió: “Hay de marchas a marchas y el llenado de plazas. El Zócalo es el Zócalo!! El corazón de México es el espacio al que los conservadores no se atrevieron ni a marchar mucho menos a llenar!”.

¡Qué fracaso!



¡La oposición le regala otra victoria a López Obrador el día de su cumpleaños! pic.twitter.com/yqRUme5nV5 — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) November 13, 2022

En tanto, el líder morenista en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, declaró que la marcha convocada en distintas ciudades del país debe tomarse en cuenta y reflexionar sobre las distintas voces de la ciudadanía.

“Las expresiones ciudadanas que hoy se manifestaron nos deben llamar a la reflexión serena. A nadie debe extrañar ni menos ofender; es la democracia y es la libertad. Es el México vivo”

