Manifestante dijo que defendió al INE “porque es una identificación oficial” y se hizo viral en redes

Una de las asistentes a las marchas en apoyo al INE ofreció una particular razón por la cual decidió respaldar al Instituto. (Video: Twitter/@akhusharmuta)

Tras las múltiples manifestaciones en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE), en redes sociales se hizo viral la entrevista a una de las asistentes debido a sus particulares motivos para mostrar su respaldo al organismo electoral.

“Hasta yo fui y ni me di cuenta”: Noroña se burló de las cifras de asistentes a la marcha en defensa del INE El diputado del PT criticó a la oposición de incrementar los números de manifestantes en la movilización de la CDMX VER NOTA

El video fue compartido en Twitter por la cuenta @akhusharmuta. En la grabación se observa a una señora que, a modo de presentadora, se acerca a una de las personas que acudieron a la marcha en la Ciudad de México para preguntarle el motivo de su presencia en la manifestación.

- Quisiera yo hacerle una pregunta, ¿por qué está defendiendo al INE?

Cientos de miles de mexicanos salieron a marchar en defensa del sistema electoral a lo largo de la República Se registraron manifestaciones en contra de la Reforma Electoral en al menos 16 entidades del país VER NOTA

- Porque pues es una identificación oficial donde defiendo mi derecho de ser un ciudadano mexicano, para eso estoy aquí, porque no es derecho que él [Andrés Manuel López Obrador] lo quite, no tiene ese derecho y no se lo damos (sic.).

Su particular respuesta generó múltiples reacciones entre las y los usuarios de la red social, pues todo parecía indicar que, consideración de la entrevistada, la Reforma Electoral impulsada por el presidente implicaría que a las personas se les retirara la credencial con la que pueden votar y se les invalidara la ciudadanía.

Quiebre en Morena: Rojas Díaz Durán se posicionó en contra de la Reforma Electoral de AMLO El morenista pidió respeto y unidad para poder reconciliar al país así como mantener la autonomía del INE VER NOTA

“No les miento cuando les digo que los aspiracionistas piensan que te van a quitar la credencial para incinerarla y quedarte sin identidad jurídica”, “Me acordé de cuando te ponían a decir efemérides en el homenaje y se te olvidaba y lo decías todo mal”, “No saben ni porque marchan, sí, hoy tuvieron mucho más presencia que antes, pero siguen entender que es una democracia”, fueron algunas de las respuestas a la publicación.

Buenos dias amigxs. Ay ay con la marcha opositora. Caminé x Reforma y pregunté a muchos por qué protestaban. Ni siquiera pudieron explicarme qué es el INE. "Nos dijeron que teníamos que venir" me respondió una muchacha, que llevaba un perro de raza. Que tal? — olga wornat (@owornat) November 13, 2022

A lo largo del día circularon varios tuits respecto a las motivaciones de quienes respondieron al llamado para marchar en apoyo al INE. Algunas de las publicaciones resaltaron que hubo manifestantes que carecían de argumentos para protestar y habrían acudido “porque les dijeron que tenían que hacerlo”.

“Caminé por Reforma y pregunté a muchos por qué protestaban. Ni siquiera pudieron explicarme qué es el INE. ‘Nos dijeron que teníamos que venir’ me respondió una muchacha, que llevaba un perro de raza. ¿Qué tal?”, compartió la periodista Olga Wornat en sus redes.

¿Qué propone la Reforma Electoral de AMLO?

Luego de darse a conocer la iniciativa para hacer algunas modificaciones en materia electoral, múltiples figuras políticas reaccionaron y mostraron su rechazo a las mismas. De igual modo, hubo personas opositoras al gobierno de López Obrador que difundieron la versión de que el INE desaparecería en caso de que se concretara el proyecto.

Este domingo se registraron movilizaciones en 16 entidades del país.

Ante los señalamientos, el propio presidente explicó en semanas recientes los puntos principales de la reforma:

1.- No desaparece el INE, sino que cambia de nombre a INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas), sin perder su carácter de autónomo.

2.- Reducción en el número de diputados: de 500 a 300 legisladores.

3.- Reducción en el número de senadores: de 128 a 96 legisladores.

4.- Los consejeros del INEC y los magistrados de TEPJF serán propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos mediante el voto popular en elecciones abiertas.

5.- Reducción en el número de consejeros del Instituto: de 11 a 7 funcionarios.

6.- Financiamiento público a partidos políticos sólo para campañas electorales (que se refleja directamente en un menor presupuesto recibido).

7.- Reducción al tiempo de propaganda política diaria en radio y televisión a 30 minutos.

8.- Disminución en la participación necesaria en un consulta popular para que sea vinculante: del 40% al 30%.

9.- Eliminación de los organismo electorales estatales.

10.- Implementación del voto electrónico.

No obstante, uno de los aspectos que más ha preocupado al bloque opositor es el hecho de que el Gobierno Federal, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán las instancias que podrán ratificar a las y los candidatos a consejeros del INE y del Tribunal Electoral, lo que podría traducirse, desde esa percepción, en que la balanza se inclinaría hacia el partido en el poder.

SEGUIR LEYENDO: