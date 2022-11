“Marko Cortés aseguro que tras la marcha por el INE el PAN sostendrá sus acciones en el Congreso

Marko Cortés advirtió a Morena: "Lo que mostramos hoy en la calle, lo vamos a sostener en el Congreso". (Foto: Twitter/@MarkoCortes).

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, al participar en la marcha por la defensa del Instituto Nacional Electoral, la libertad y la democracia, advirtió a Morena que la iniciativa de reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador no pasará: “Lo que mostramos hoy en la calle, lo vamos a sostener en el Congreso”, señaló.

AMLO cedió el Zócalo, pero la marcha por el INE irá al Monumento a la Revolución El domingo 13 de noviembre se llevarán a cabo varias movilizaciones en todo el país para “defender al INE”; en la Ciudad de México se cambió la ruta VER NOTA

En la marcha, Cortés estuvo acompañado de los coordinadores de los grupos parlamentarios en Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, Senado, Julen Rementería y el expresidente de la República Vicente Fox, así como el diputado Santiago Creel Miranda.

“Por supuesto que no va a pasar en el Senado, no va a pasar en Cámara de Diputados y respecto del PAN, en el PAN estamos unidos y fuertes para defender al INE, estamos con todos, estamos presentes. ¡El INE no se toca!”, aseguró.

“Hasta yo fui y ni me di cuenta”: Noroña se burló de las cifras de asistentes a la marcha en defensa del INE El diputado del PT criticó a la oposición de incrementar los números de manifestantes en la movilización de la CDMX VER NOTA

Marko Cortés confió en que todos los mexicanos de bien estén a la altura de miras y mantengan un compromiso claro con la sociedad. “Aquí estamos la gente de bien diciendo con claridad que el INE no se toca, que cuidaremos la libertad, la democracia y aquí están nuestros diputados y diputadas federales y nuestros senadores. Porque lo que nosotros mostraremos hoy en la calle lo vamos a sostener en el congreso, vamos a cuidar al INE”, agregó Cortés, al destacar la presencia de Vicente Fox.

La marcha en defensa del INE se llevó a cabo del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, tuvo la presencia de dirigentes de la mayoría de los partidos de oposición, legisladores, alcaldes y en general sociedad civil. (Foto: Twitter/@MarkoCortes).

Lo anterior lo sostuvo mediante sus redes sociales, ”Lo que mostramos hoy en la calle, lo vamos a sostener en el Congreso. Que lo escuchen en Palacio Nacional: ¡#ElINENoSeToca!”, se lee en su cuenta de twitter.

Opositores de la 4T le recordaron a AMLO su promesa de retirarse del cargo tras marcha del INE Personajes de la esfera política le recordaron al presidente su oferta donde propuso su salida de Palacio Nacional ante la primera manifestación multitudinaria en su contra VER NOTA

Y es que durante la marcha, se le preguntó al dirigente del blanquiazul si ¿No esperan un madruguete del PRI?, a lo que respondió: “Nosotros confiamos que todos los mexicanos de bien, estemos con altura de miras con un compromiso claro a la sociedad”, también Marko Cortés aprovechó para decir que la gran asistencia de ciudadanos demostró que: “el día de hoy México despertó, así como lo hizo en el año 2000″.

En la marcha en defensa del INE que se llevó a cabo del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, tuvo la presencia de dirigentes la mayoría de partidos de oposición, legisladores, alcaldes y en general sociedad civil, entre los cuales estuvieron presentes el coordinador nacional de diputados locales, Enrique Vargas del Villar, los líderes del partido en el Estado de México y la Ciudad de México, Anuar Azar y Andrés Atayde, el diputado Santiago Creel, del coordinador en el Senado, Julen Rementería, el expresidente de México Vicente Fox, Margarita Zavala, Lilly Tellez, entre otros.

Ahí, los organizadores de la movilización protestaron contra el proyecto de reforma constitucional que contempla la desaparición de las dependencias electorales estatales, la reducción del financiamiento a los partidos, y la elección de los integrantes del organismo electoral por sufragio ciudadano y no por la Cámara de Diputados, como es actualmente.

La iniciativa también plantea la desaparición de los legisladores plurinominales que son electos por representación proporcional mediante listas regionales, lo que implicaría la eliminación de 200 diputados y 32 senadores y reduciría la cámara baja a 300 miembros y el Senado a 96.

Marcos Aguilar respondió a Martí Batres sobre la las cifras de asistentes a la marcha del INE que dio el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. (Foto: Marcos Aguilar Vega/@MarcosAguilar).

Por su parte Marcos Aguilar Vega, vocero del PAN, en su cuenta oficial de Twitter respondió a la publicación que hiciera Martí Batres respecto a las cifras de asistentes a la marcha en defensa del INE. “@martibatres pensando: “cómo me gustaría que nosotros hiciéramos una marcha cómo está…”, Nosotros: “estás a punto de perder la CDMX en el 2024 por andar diciendo que solo venimos 12 Mil personas jajajajajajaja; por eso van a perder la CDMX…”

En otra publicación, el vocero de Acción Nacional publicó: “serán solo los aspiracionistas,clasistas y achichincles los que asistieron a la marcha o están aquellos que todos los días salen a la calle a ganarse la vida y hoy defienden sus derechos y libertades? A una sola voz y en una sola marcha #ElINENoSeToca”, se lee en su red social.

SEGUIR LEYENDO: