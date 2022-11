Venezolana desapareció en México en un viaje de Tabasco a Veracruz

Andrea lleva 5 días sin aparecer (captura de pantalla: Milenio/YouTube)

Una mujer originaria de Venezuela, identificada como Andrea Valentina Ariza Gutiérrez, fue reportada como desaparecida desde el pasado lunes 7 de noviembre de 2022, tras haber abordado un autobús perteneciente a la empresa ADO, en el que se trasladaría desde el municipio de Villa Hermosa en el estado de Tabasco, hasta Acayucan, en el estado de Veracruz.

Se dio a conocer que la mujer tenía apenas 18 años de edad, viajaba en la corrida de 20:15 horas, mientras que su última conexión de su celular registrada fue a las 21:51 horas, cuando recorría la carretera federal 180 costera del golfo Cárdenas - Villa Hermosa.

Andrea Ariza nunca llegó a su destino, por lo tanto su padre Efraín Ariza, quien se encontraba en Canadá, emprendió rápidamente una búsqueda a distancia por medio de amistades en México sin obtener resultado alguno.

Su padre fue es líder sindical de la Universidad de Zulia y fue expulsado por el gobierno de Nicolás Maduro, Efraín recordó que habría sido hace dos años que salió de su país, mudándose a Estados Unidos y terminando finalmente en Canadá.

Anteriormente, Valentina habría entablado una conversación con su padre hasta las once de la noche -hora de Canadá-, justo en el momento que se registró su última conexión. Después de eso, su progenitor relató que al encontrarse acostado había empezado a sentir “cosas raras” y un mal presentimiento, en ese preciso instante intentó comunicarse con su hija sin obtener éxito.

También localizó a la persona que se supone la buscaría en Acayucan, sin embargo le comentó que nunca se presentó, el encargado fue a investigar pero no consiguió que le dieran información al respecto, comunicándole que toda esa información era privada y que únicamente en caso de que presentará una denuncia formal podían proporcionarle ese tipo de datos.

Al día siguiente del incidente con la terminal, acudió acompañado de amistades has Cárdenas, ubicado en Tabasco y no consiguió dar con señales de la joven. Por tal motivo el padre de la muchacha le solicitó su apoyo al los habitantes del territorio mexicano y las autoridades del país para que puedan brindarle informes del paradero de su hija.

“Le pido a Dios que me la tengan en inmigración”, mencionó su padre, puesto que esté entrando en desesperación por no tener noticias de su hija. Momentos después llamó a migración y le mencionaron que tenía que llamar a la embajada de Venezuela, sin embargo no podía realizar esa petición porque nunca le respondieron el teléfono.

“Nos dijeron que tenemos que hacer una denuncia pero ella está sola en México, únicamente con Dios. No duermo, no como, me duele la cabeza, y yo lo que quiero es saber si inmigración agarró a mi niña”, expresó su padre.

Destacó que el celular de su hija aparecía como encendido pero no respondían ni mensajes ni llamadas y luego nuevamente volvía a sonar como apagado. Su padre al ser un habitante exiliado de su país no puede realizar denuncias, de tal forma que tuvo que recurrir a hacer público su caso.

Hasta la fecha no se tiene conocimiento del paradero de la joven, sin embargo el caso ya se hizo público y sus amistades en el territorio mexicano siguen realizando búsquedas, mientras que el papá sigue intentando ponerse en contacto con ella a través de su móvil.

