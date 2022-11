Sonido del “Fierro Viejo” ya tiene su versión en inglés

El típico sonido del "Fierro Viejo" fue traducido al inglés por un usuario de TikTok. (Foto: Cuartoscuro)

De unos años para acá la Ciudad de México se convirtió en el lugar predilecto para los llamados nómadas digitales. Por tal motivo, las zonas como Roma y Condesa hoy cuentan con una población más grande de extranjeros quienes trabajan de manera remota, es decir, con trabajos pagados en su país de origen, mientras residen en la capital de México.

En resumen, ellos ganan en dólares o en euros, por lo que pagan con facilidad el alquiler y viven de una manera digna en México. Sin embargo el efecto contraproducente es que los precios de vivienda para los mismos mexicanos se vuelven menos asequibles. Ganar en esas divisas y gastarlas en pesos mexicanos resulta una verdadera ganga.

Haciendo alusión sobre la población extranjera en ciertas áreas de la CDMX, un usuario de TikTok publicó un video bastante curioso que se hizo viral. Se trata de la versión en inglés del famoso audio del “Fierro Viejo”, con el que cientos de compradores de objetos usados recorren cada una de las calles de la capital, para que la gente les venda lo que ya no utilizan.

El sonido original que cuenta con la inconfundible voz de Marimar Terrón, una mujer de 27 años de edad en ese entonces, va así, “Se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas... O algo de fierro viejo que vendan”.

Para la versión en lengua inglesa fue traducida y compartida por el internauta @lospaysdeluigi, un usuario de TikTok que mostró una nueva manera de ver lo que está sucediendo en la ciudad.

We are buying mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves... Or some old iron that you’re selling

“En Sayulita el señor de lo churros tiene su anuncio de voz en inglés y se llaman “hot churros” no sé si me da risa o miedo”, “No me sorprendería escucharlo”, “No lo creo, no lo creo”, “¿Qué canción de Bob Dylan es esa?”, “Es pagar precios ridiculos o irte a sabe Dios donde…”, “En lugar de dejar que se adapten ellos a lo que hay en México, la gente se adapta a ellos”, estos fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios en dicha red social. Algunos se mostraron divertidos con la traducción, mientras que otros mostraron su indignación con la gentrificación en la CDMX.

Videos, comentarios, artículos y más información sobre este fenómeno explican acerca de las grandes afectaciones para los mexicanos. Ya que esta tendencia indudablemente golpea directamente el bolsillo de los residentes originarios de México. Ya que no existe ninguna regulación de alquileres y con extranjeros pagando cualquier precio que el rentero desee, los alquileres se dispararon sin dejar a los inquilinos otra opción que desplazarse para encontrar una renta que se adecuara a sus posibilidades.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre se criticó duramente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues anunció que pondrá en marcha un plan para que las personas extranjeras permanezcan más tiempo en la capital del país y trabajen vía remota. En internet los capitalinos consideraron inadecuado y perjudicial el favorecer el arribo de más nómadas digitales.

