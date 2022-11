“No sirve”: David Faitelson lanzó nuevo dardo al Perro Bermúdez

Faitelson volvió a atacar al Perro Bermúdez (Foto: Especial)

Aunque en algún momento llegaron a hacer las paces durante un programa de televisión en vivo, David Faitelson podría estar escribiendo un nuevo capítulo en su rivalidad con Enrique Bermúdez de la Serna. Durante su participación en el programa Tirando la Bola, del comediante Franco Escamilla, aprovechó para hablar acerca de quien fue su rival de televisora y negó que a pesar de desenvolverse en el ámbito del periodismo deportivo cuente con las herramientas para ser periodista.

Cómo evitó el Perro Bermúdez que le quitaran la narración del Tri en Televisa Pese a su experiencia y simpatía con el público, hubo una ocasión en la que intentaron alejar a Enrique Bermúdez de los partidos de la Selección Mexicana VER NOTA

Mientras jugaba una partida de billar con su interlocutor, el comentarista deportivo de ESPN reconoció la habilidad y estilo que el Perro Bermúdez ha desarrollado como narrador de futbol. No obstante declaró que “no sirve para ni madr*s” al asegurar que no es el personaje más adecuado para emitir opiniones en torno al deporte.

“Lo intentó el Perro Bermúdez, pero el Perro es bueno haciendo ‘uf, uf y recontra uf’, metiéndole sabor a sus transmisiones pero para todo lo demás, con todo respeto, no sirve para ni madr*s. Tuve bronca con él, pero él es muy bueno narrando. Es un narrador histórico, pero no le pidas periodismo porque no es periodista y no le pidas opinión porque no sabe dar opinión ¿no? bueno ¿o estoy diciendo alguna mentira? por favor”.

Al escuchar la polémica postura de su invitado especial, Franco Escamilla se limitó a mostrar sorpresa con una expresión en el rostro y recordó que ya han tenido problemas en el pasado. De igual forma, su postura pareció generar cierta incomodidad cuando Faitelson estuvo a punto de finalizar su argumento, pero el periodista deportivo no reculó y reafirmó sus palabras.

“¡Vamos, muchachos!”, Perro Bermúdez será la voz de app de GPS durante el Mundial de Qatar El icónico narrador de futbol mexicano guiará a los conductores de un vehículo con sus peculiares frases VER NOTA

Cabe recordar que el Perro Bermúdez y David Faitelson revivieron su añejo conflicto cuando el caso de Renato Ibarra, quien fue acusado por violencia familiar en contra de su entonces pareja Lucely Chalá, acaparó los medios de comunicación. Días después del caso, el narrador de TUDN defendió al futbolista que entonces había recibido el perdón de su esposa en extrañas circunstancias, pero Faitelson arremetió.

“Para mí está claro, Enrique, que estás defendiendo a un golpeador de mujeres. Lo que no me queda claro es si lo haces porque te identificas con ello o porque te lo ordenaron. La verdad tampoco esperaba mucho de ti”, escribió en su cuenta de Twitter cuando retomó las palabras del Perro en la misma red social en junio de 2020.

Enrique Bermúdez, David Faitelson, Raúl Orvañanos y José Ramón Fernández durante una reunión (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Casi un año después la rivalidad volvió. En esa ocasión, durante una entrevista en el canal de YouTube de Zabalive, Bermúdez atacó a Faitelson y se lanzó en contra de su peculiar estilo. Incluso, afirmó que su personalidad en los medios de comunicación es legitimada a través de atacar a las personas del medio, aunque negó mantener alguna rencilla personal con el periodista.

Faitelson propuso al Piojo Herrera como entrenador del Tri y lo tundieron en redes El comentarista deportivo de ESPN también lamentó la decisión en la directiva de los Tigres por haberlo relegado del cargo, pues lo consideró el personaje ideal VER NOTA

“En las redes sociales golpea y mucho. Yo hice una declaración sobre Renato Ibarra. Ahí él buscó la oportunidad y me hizo pedazos. Es un tipo que no tengo nada contra él, pero no lo acepto del todo porque me parece que es alguien en quien no puedes confiar”, declaró ante los micrófonos del creador de contenido digital en la plataforma YouTube.

El Tuca Ferretti fue quien impidió una pelea entre el Perro Bermúdez y David Faitelson (Foto: Cuaertoscuro/Instagram@enriquebermudez_)

¿Dónde nació la rivalidad entre el Perro Bermúdez y David Faitelson?

El descontento entre los personajes tuvo su origen cuando cada uno trabajaba para las dos televisoras más importantes del país. Todo comenzó cuando Faitelson incluyó a Bermúdez en una de sus cápsulas de “El Color”, durante un partido entre la Selección Mexicana y Honduras, pero el contexto ofendió al cronista de Televisa.

Meses después, los dos coincidieron en el Estadio Jalisco y se encararon en los vestidores del recinto deportivo. Cuando parecía que se iban a trenzar a golpes, el entrenador Ricardo Tuca Ferretti los separó e impidió que el conflicto escalara de magnitud.

SEGUIR LEYENDO: