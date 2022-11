Los mejores memes que dejó Red Bull cuando negaron el apoyo a Checo Pérez en el GP de Brasil

2023, Checo 285 pts, Max 285 pts, 1-2 en el campeonato, Abu Dhabi, dos vueltas para terminar la carrera y...



Bird: Ok Checo, Max está atrás de ti, déjalo...

Checo: Cállate a la verga *se arranca el radio*



SERGIO PÉREZ, FOR THE FIRST RIME EVER, IS CHAMPION OF THE WORLD.