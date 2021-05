Por qué Enrique Bermúdez atacó con todo a David Faitelson

Enrique Bermúdez catalogó a David Faitelson como una persona en la que "no se puede confiar" (Foto: ESPN, Instagram/@enriquebermudez)

Dos gigantes en la industria de la televisión deportiva volvieron a cruzar declaraciones, pues luego de que David Faitelson reventara a Enrique Bermúdez en junio de 2020 por el tema de Renato Ibarra, el “Perro” cobró venganza casi un año después y atacó con guante blanco al analista de ESPN.

En la primera oportunidad que tuvo, el relator de 70 años fue certero y golpeó la forma en que David Faitelson ejerce su labor como analista y comentarista, pues al ser cuestionado por los últimos conflictos que tuvieron, Bermúdez respondió que aunque lo considera buena persona, “es una persona que vive de golpear”.

“En las redes sociales golpea y mucho. Yo hice una declaración sobre Renato Ibarra, ahí él buscó la oportunidad y me hizo pedazos. Es un tipo que no tengo nada contra él, pero no lo acepto del todo porque me parece que es alguien en que no puedes confiar”, afirmó para el canal de YouTube de Zabalive.

El mensaje en junio de 2020 que provocó una fractura en la relación entre David Faitelson y Enrique Bermúdez (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

A pesar de que el primer golpe que lanzó fue en relación al ataque que recibió vía Twitter, Enrique no se quedó ahí y volvió a enfatizar que con David no se puede estar seguro nunca, pues su mala relación no es algo que se originara en el tema de Renato Ibarra, sino que se recorre a varios años atrás.

Durante la primera década de los años 2000, la guerra entre Televisa y TV Azteca era total, pero en la sección de deportes la paridad llegó a un grado tan alto de intensidad, que desde los propios programas atacaban al contrario con indirectas y señalamientos.

Todo estalló durante un reportaje de “color” de David Faitelson tras un partido de México contra Honduras, cuando mencionó: “la noche se complicaba en San Pedro Sula. Noche de perros, noche de rabia”, al tiempo que en escena aparecía la imagen de dos caninos de la raza dóberman junto a Enrique Bermúdez, en un acto que no fue bien recibido por el comentarista de TUDN.

Enrique Bermúdez lleva más de 45 años narrando partidos de fútbol en México y Estados Unidos (Foto: Facebook/Enrique Bermúdez)

Tras aquella crónica, semanas después fue el propio Bermúdez a encontrarse con David Faitelson cerca de los vestidores del Estadio Jalisco para pedirle explicaciones, donde en palabras de los dos comentaristas, estuvieron cerca de llegar a los golpes, pero la figura de Ricardo Ferretti, entrenador del Guadalajara en aquel entonces, se encargó de separarlos.

“A ver David, ¿ese ataque psicológico que me hiciste de qué se trata? ¿El ‘Ena’ (refiriéndose a José Ramón Fernández) te mandó a atacarme o es personal? y ahí nos cuadramos los dos, nos quisimos agarrar a trompones, cuando el ‘Tuca’ empezó a gritarnos que no”, recordó Enrique Bermúdez en una entrevista para TUDN USA en 2017, donde se reunieron los protagonistas e incluso llegaron a hacer las paces.

Durante muchos años la relación entre ambos estuvo rota, pero tras aquella reunión suscitada hace cuatro años, todo pareció calmarse durante un tiempo, hasta que Faitelson volvió a atacar al cronista mediante la red social de Twitter, por lo que Bermúdez se vio obligado a responder meses después.

Enrique Bermúdez, David Faitelson, Raúl Orvañanos y José Ramón Fernández durante una reunión (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Por esa razón, durante la plática con el streamer y youtuber español, Enrique volvió a atizar en contra Faitelson: “Es una persona que te da un abrazo y por la espalda te apuñala. Yo claro que le perdonaría, pero ya habíamos quedado en paz y volvió a lo mismo. Le perdonaría pero no le creería”, en respuesta a una posible disculpa por parte de David.

Además, no dudó en contar una anécdota que un ex productor de ESPN le mencionó sobre su forma de trabajar: “Hace cinco días me decía un productor de él, un productor que fue importantísimo de ESPN, me decía ‘David de eso vive’ llega a la máquina y dice ‘hoy voy a madrear a este’, no es que sea una mala persona, me dijo el productor, es que él es así, él vive de eso”.

