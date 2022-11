Cuáles son las peores marcas de ropa, según Profeco

Algunas marcas de ropa no cumplen con los estándares de la Profeco y por eso reprobaron la prueba de calidad REUTERS/Juan Medina/File Photo

Durante los últimos meses del año se presenta la temporada de compras de fin de año, en las cuales se da un aumento en la venta de ropa, sin embargo la Procuraduría del Consumidor (Profeco) dio a conoce algunas marcas que venden moda desechable que se desgasta rápidamente, por ese motivo la institución invita a los consumidores a adquirir prendas de mejor calidad, para poder erradicar el problema de contaminación provocado por la industria de la moda.

Según los datos revelados en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo, además cuenta con procesos de producción altamente contaminantes, lo cual se debe a la alta demanda de prendas, mismas que terminan en los depósitos de basura rápidamente.

Con la intención de erradicar dicho problema, la Profeco dio a conocer un listado de marcas de las cuales sus prendas no cuentan con la suficiente duración, ya que se busca que los usuarios recurran a las tiendas frecuentemente para adquirir las colecciones de temporada.

Varias marcas de ropa presentan baja calidad en sus prendas REUTERS/Edgard Garrido

Sin embargo, la baja calidad de las prendas de debe en gran parte a que se utilizan textiles usados, mismas que en su mayoría son hechas de fibras sintéticas que se derivan del petróleo, provocando que las piezas se desgasten en poco tiempo, que pierda forma, se llene de pelusa, se descosa o se rompa después de unas cuantas puestas.

Para poder evitar ese tipo de situaciones, la institución dio un listado para tener en cuenta al momento de comprar prendas de ropa:

- Verificar que las etiquetas de la prenda faciliten el reconocimiento de características de un producto, tales como el lugar de origen.

- Favorecer las marcas comprometidas con el cuidado del medio ambiente.

- Adquirir ropa de segunda mano.

- Comprar prendas hechas con fibras recicladas.

- Escoger buenos materiales, tales como: lino, ya que requiere menos uso de agua o fertilizantes para poder crecer o en su defecto, algodón orgánico.

¿Cuáles son las peores marcas de ropa?

Un estudio realizado por la Profeco reveló que las marcas de ropa más desechables son las siguientes: Bershka, Bestseller, C&A, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, Forever 21, Gap Inc., Giordano, H&M, Miss Selfridge, Nwe Look, New Yorker, PrettyLittleThing, Pull & Bear, S. Oliver, Shasa, Shein, Urban Outfitters, Victoria’s Secret, Zaful y Zara.

La Profeco dio a conocer el listado de marcas de ropa desechables FOTO DE ARCHIVO. REUTERS/Edgard Garrido

Profeco advierte sobre compras realizadas en el Buen Fin

Durante las ofertas encontradas en el Buen Fin, la categoría de la moda es una de las más buscadas, por tal motivo la institución indicó que constatará que los remates sean auténticos y que los consumidores logren obtener las experiencias prometidas por las marcas participantes.

La temporada de descuentos se ha dotado de buena reputación desde que las ofertas se dan a conocer, a lo cual la Profeco dio a conocer que durante 2021 se registraron un total de mil 30 reclamaciones, de las cuales el 90 por ciento se lograron resolver durante el Buen Fin, sin embargo también se formalizaron 103 quejas.

Héctor Tejada Shaar, presidente de la Concanaco-Servytur, por medio de un comunicado, indicó que el año pasado se habrían realizado ventas por hasta 195 mil millones de pesos, cifra que se espera sea superada en la temporada de este año, ya que hasta el momento se cuenta con 140 mil empresas registradas para participar.

