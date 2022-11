Alertan sobre nueva estafa en redes sociales: usuaria de Tiktok perdió más de 13 mil pesos

La usuaria de Tiktok fue víctima de una estafa en redes sociales y perdió todos sus ahorros. EFE/Armando Varela/Archivo

Las estafas en internet son uno de los principales problemas a los que se enfrentan los internautas, ya sea con anuncios de programas sociales, descuento en productos u ofertas laborales, las personas sin saber comparten información personal o pierden dinero. Tal es el caso de una usuaria de Tiktok quien fue víctima de una nueva forma de fraude en redes sociales y perdió poco más de 13 mil pesos.

De acuerdo con el testimonio, la joven de 24 años deseaba mejorar su situación económica por lo que buscó varias ofertas de trabajo de forma remota hasta que encontró una publicación en Instagram donde se ofertaba una vacante libre. En dicho anuncio se promocionaba una liquidación diaria de 500 a mil pesos; además de trabajar desde casa y tener comisiones.

Al pedir más información sobre la vacante, la usuaria fue re dirigida a un chat de WhatsApp donde le mencionaron que la empresa se dedica a comprar productos de manera “falsa” para que sus socios o contratantes suban en la listas de marcas recomendadas por Amazon o Mercado Libre y así se posicionen sus artículos, por lo que a la usuaria le sonó lógica la idea.

Una vez dentro de la plataforma de la empresa, la internauta contó con un saldo inicial de 20 pesos en su cuenta para realizar la compra de artículos seleccionados. Ella mantenía comunicación con otro persona para ver lo de las comisiones y la forma de trabajar dentro del sitio web; sin embargo, al continuar con el proceso de compras, la plataforma le pidió invertir dinero propio.

Los criminales le pidieron a la usuaria invertir dinero para poder depositarle sus comisiones.

“Me pidieron que recargará 100 pesos para poder seguir comprando productos y poder retirar el dinero (su comisión de compras anteriores) y resulta que (...) meto los 100 pesos y entonces puedo retirar los 160 pesos que ya tenía en la plataforma”, explicó la joven en un video de TikTok.

Al percatarse que el dinero invertido si rindió frutos, la chica optó por continuar con el trabajo. No obstante, cuando decidió cancelar la orden de un producto debido a su alto precio, la plataforma no la dejó continuar con el proceso; por lo que consiguió el dinero para efectuar la compra. Cabe resaltar que, como en las primeras ocasiones le devolvieron sus ganancias y le fueron depositadas en su cuenta bancaria, ella pensó que este caso sería igual.

Otras de las estafas comunes es recibir mensajes por WhatsApp acerca de una oferta laboral con grandes beneficios. (foto: La República)

“El asunto con este producto no era solo que era un precio más alto; sino que la comisión era de 50 mil pesos. Logro obtener el dinero, pago el producto, me dan mi comisión, intento retirar y no se puede”, detalló.

Cuando se comunicó con las personas que la contrataron, le mencionaron que para adquirir su dinero, debía pagar un 15% del valor del artículo (13 mil pesos) más el de su comisión de 50 mil pesos. Por lo que ella decidió ya no invertir más dinero en la plataforma, sobre todo porque la cantidad depositada eran sus ahorros. Sin embargo, la mujer que la asesoraba le brindó su “ayuda” para recuperar el dinero a lo cual la víctima aceptó.

“La chica con la que seguía en contacto me dijo sabes qué, si aun no tienes el dinero para ponerlo, yo pongo tu 15% porque a mi me pagan por comisión pero hasta que tú recibas tu dinero, dije va tú pon ese dinero. Yo creo que puse 400 pesos más para completar el monto de la chica”.

Pasado ese evento, la plataforma le liberó el dinero, el cual sumaba aproximadamente 80 mil pesos; pero, antes de realizar la transacción hacia la cuenta bancaria de la joven tiktoker, ella tenía que pagar 16% de impuestos, pues la plataforma no podía efectuarlo. Nuevamente la mujer con la que mantenía el contacto le brindó su ayuda, pero hasta el momento no ha ocurrido nada, el dinero no ha sido depositado y la víctima ya dio por perdida su inversión de 13 mil pesos.

“Creo que caí en esto porque tenía la necesidad de mejorar mi situación económica para pues buscar más opciones de costear la vida independiente”, compartió la joven en un tercer video.

