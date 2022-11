Adán Augusto López llamó a que Monreal y Sansores superen diferencias y asuman responsabilidad de sus actos

Adán Augusto López, titular de la Segob, llamó a Monreal y a Sansores a superar sus diferencias. (Foto: Cuartoscuro)

Luego de los notorios problemas que hay entre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ambos pertenecientes al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que no intervendría, pues es un asunto entre particulares, no entre poderes.

Fue durante su visita al Congreso de Zacatecas, el pasado jueves, que López Hernández fue cuestionado por el diputado Ernesto González sobre la confrontación entre Monreal y Sansores, y a la que respondió eso.

Más tarde, en conferencia de prensa, volvió a preguntársele por el mismo tema, por lo que invitó al senador y la gobernadora a superar las diferencias que hay entre ellos. “Y si después de intentar superar esas diferencias, subsisten diferencias de carácter jurídico, démosle la confianza a los tribunales para que estas se resuelvan”, expresó el titular de la Segob.

Aunque expresó su respeto por Monreal y Sansores, reconoció tener mayor cercanía con el líder de Morena en el Senado.

Monreal y Sansores han tenido rencillas en las últimas fechas. (Foto: Facebook Layda Sansores/ Cuartoscuro)

“Tiene mi respeto desde luego Ricardo Monreal, que es amigo mío y compañero desde hace muchos años. A mí no se me olvida que por ahí de 2003, cuando fui candidato a alcalde en la capital de Tabasco, solamente tres personajes nacionales me acompañaron, y Ricardo Monreal fue uno de ellos”.

También calificó como un “lujo” para cualquier institución tener a algún personaje como Monreal. “Al menos para mí, un político como Ricardo Monreal Ávila, que ha dado ejemplos de ser un eficiente administrador, y un muy buen político, yo creo que es un lujo para cualquier institución contar con una gente como Ricardo Monreal”.

También señaló que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tiene todo su respeto y recordó que a él le tocó coordinar segunda o tercera campaña a gobernadora del estado del sur de México.

Simpatizantes de Monreal reciben a Adán Augusto López con la consigna “¡Ricardo Presidente!” en Zacatecas

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, y uno de los aspirantes a la candidatura a la presidencia por el partido Morena, continúa con su gira por la República mexicana, y el pasado jueves visitó el estado de Zacatecas, luego de haberlo pospuesto.

"RICARDO PRESIDENTE", "RICARDO PRESIDENTE" Así le gritan a Adán Augusto cuando caminaba rumbo al Congreso del Estado para su encuentro con legisladores zacatecanos. Momento incómodo para el Secretario de Gobernación que solo dijo: "Estamos en la tierra de los Monreal" Posted by Luis Chávez Gonzalez on Thursday, November 10, 2022

Sin embargo, durante su recorrido por el centro histórico de la capital de ese estado, en compañía del gobernador David Monreal, el funcionario federal fue increpado por un grupo de simpatizantes del senador Ricardo Monreal, hermano del actual gobernador de Zacatecas.

Mientras López Hernández se comía una tradicional nieve de garrafa, sobre unas escaleras, simpatizantes al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, comenzaron a gritar “¡Ricardo Presidente!”.

Y es que Adán Augusto también es un aspirante declarado a competir por la candidatura presidencial al interior del partido guinda, de cara a los comicios electorales del 2024. En dicha contienda (no oficial) también está subido el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fue a través de una grabación que coló el periodista local Luis Chávez González en donde se logró ver el recorrido del funcionario con su nieve en mano, tomándose fotografías con simpatizantes y en compañía de grandes lonas con la leyenda: “¡Que siga López! Adán Augusto, Frijoleros Unidos de Zacatecas ¡Estamos contigo!”.

Frente a la embestida de las consignas a favor del exgobernador de Zacatecas, una persona del equipo del tabasqueño comenzó a gritar “¡López, López!” en apoyo a Adán Augusto. Sin embargo, el secretario de gobernación se adelantó a instruir que se detuviera porque “estamos en su tierra”, expresó. De este modo, David Monreal y López Hernández se limitaron a lanzar sonrisas, pese a que el encargado de la política interna del país expresó que el acto no lo incomodó.

