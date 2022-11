Javier Lozano reaccionó al conflicto de Ricardo Monreal y Layda Sansores: “Se metieron con un peso completo”

Javier Lozano reaccionó al conflicto entre Layda y Monreal FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

El militante del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano, reaccionó al conflicto de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el senador Ricardo Monreal, ya que algunos senadores dieron a conocer su apoyo al presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Gobernadores de Morena respaldaron Reforma Electoral de AMLO La Jefa de Gobierno a través de redes sociales dio a conocer el listado de legisladores a favor de la reforma VER NOTA

Ante los ataques contantes por parte de Layda hacia Monreal, senadores se unieron para dar a conocer su solidaridad con Ricardo, a lo que exsecretario del Trabajo en su cuenta personal de Twitter posteó que los “semovientes” pertenecientes al partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena) se habrían metido con un personaje que no van a poder intimidar.

También mencionó que decidieron atacarlo en un momento crítico para la política, ya que también se encuentra en puerta la marcha en pro del Instituto Nacional Electoral (INE), puesto que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una iniciativa para modificar el instituto.

“Les tengo noticias, semovientes de @PartidoMorenaMx: se metieron con un peso completo @RicardoMonrealA. ¡Y en qué momento!”, se pudo leer en su perfil.

⚠️Les tengo noticias, semovientes de @PartidoMorenaMx: se metieron con un peso completo @RicardoMonrealA. ¡Y en qué momento! 🤦🏻‍♂️ https://t.co/DwC8aPb9cV — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) November 10, 2022

Al menos 87 senadores de todos los partidos políticos mostraron su respaldo a Ricardo Monreal, clasificando las declaraciones de la mandataria estatal como simples falsedades y agresiones calumniosas, al mismo tiempo repudiaron el uso de recursos públicos con fines de persecución política.

Layda Sansores desnudó el patrimonio de Ricardo Monreal y apoyó su salida de Morena La gobernadora de Campeche expuso las propiedades vinculadas al senador y su familia, incluido el gobernador David Monreal VER NOTA

Dicha declaración habría sido firmada por 38 representantes de Morena, 13 pertenecientes al PAN, 12 al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 5 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 3 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), según los reportes de la columnista Leticia Robles de la Rosa. Se mostraron solidarios con Monreal, al asegurar que él es una víctima de un gobierno que se dedica a utilizar de forma sistemática, ilegal e impune los recursos públicos con fines de persecución y acoso.

¿Qué onda con la marcha en pro del INE?

La marcha tendrá cita el próximo domingo 13 de noviembre y se llevará a cabo bajo la denominación de“Movilización Nacional en defensa del INE”. Se espera que comience en el Ángel de la Independencia y se trasladará al Monumento a la Revolución: esto, luego de que AMLO les entendió la invitación para hacer uso del Zócalo Capitalino.

Layda Sansores aseguró que no espió a Monreal y lo acusó de “tráfico de influencias” a favor de Alito El morenista obtuvo un amparo a su favor, por lo que la gobernadora no podría pasar más información o conversaciones de él en el “Martes del Jaguar” VER NOTA

Hasta el momento se han sumado 45 organizaciones políticas para realizar la movilización, a los solicitantes se les está solicitando que el contenido de sus pancartas y exigencias se enfoque exclusivamente a la defensa del INE.

⚠️ No podemos faltar. Es por la democracia. Es por México. #ElINENoSeToca pic.twitter.com/2uYBChKHal — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) October 30, 2022

De tal forma que la protesta contará con solicitudes que vayan enfocadas a la: no reforma electoral constitucional, no a la reforma de leyes secundarias para restar facultades al INE, no al recorte de presupuesto, que el método de elección de consejeros se establezca por medio de la Constitución.

También se dio a conocer que ya se cuenta con los permisos otorgados por la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, por lo que se encuentran coordinando las medidas de prevención que se implementarán para que la protesta marche sin presencia de incidentes.

Los estados que han confirmado su asistencia hasta el momento son: Aguascalientes, Campeche, Cancún, Ciudad de México, Chihuahua, Saltillo, Hermosillo, Culiacán, León, Irapuato, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Torreón, San Luis Potosí, Tampico, Tijuana y Xalapa, mientras que en EEUU varias agrupaciones mencionaron que protestarían en el consulado de México ubicado en Los Ángeles.

La propuesta de reforma indica que el nombre del INE cambiaría a Instituto de Elecciones y Consulta (INEC), reducir su número de consejeros a 7 elementos y reduciendo los costos de personal en la institución.

SEGUIR LEYENDO: