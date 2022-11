Adán Augusto calificó de “sinvergüenza” a Lorenzo Córdova por sueldo y prestaciones que recibe en el INE

Adán Augusto arremetió en contra de Lorenzo Córdova por su alto sueldo y aún así “cobrar su bono matrimonial” (Fotos: Cuartoscuro)

En el marco de la próxima discusión de la reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, arremetió en contra del consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por su alto sueldo y aún así “cobrar su bono matrimonial”.

El pasado martes 8 de noviembre, en sesión con diputados del Congreso de Chihuahua, el secretario de Gobernación denunció que mientras un consejero electoral cobra 350 mil pesos, un maestro en Baja California Sur recibe ocho mil pesos mensuales; además, acusó que los funcionarios también cuentan con prestaciones que generan más recursos.

En este sentido, el encargado de la política interior del país calificó de “sinvergüenza” al presidente del órgano electoral por haber cobrado su “dote matrimonial” a pesar de ganar un sueldo de más de 300 mil pesos.

El funcionario indicó que México no merece tener este tipo de consejeros en el INE (Foto: Archivo)

El funcionario agregó que México no merece tener este tipo de consejeros en el INE, por lo que llamó a los legisladores a votar a favor de la reforma electoral.

“Lorenzo Córdova cobró un bono en concepto de dote matrimonial, imagínense, sinvergüenza, ¿Saben cuánto gana un consejero electoral? Me da pena porque tocamos a Lorenzo Córdova, pero es la verdad, ¿Saben cuánto gana un consejero electoral? 350 mil pesos, y no le da vergüenza que un maestro en Baja California Sur esté en plantón reclamando porque gana ocho mil pesos al mes. Y ya no les hablo de los asesores, de los seguros médicos y de los viajes internacionales. México no tiene por qué seguir siendo el país de una élite, mucho menos tener esos consejeros electorales que no son los que nos merecemos”, sentenció el secretario de Gobernación.

El integrante de la llamada Cuarta Transformación (4T) recordó que cuando fue senador de la República “hasta pena me daba a veces pararme y ver ese gasto”, a la vez que negó que la intención del Gobierno federal y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sea desaparecer al INE, aunque recalcó la importancia de que sea el pueblo el que elija a los integrantes del Consejo General de ese organismo.

Adán Augusto negó que la intención del Gobierno federal y de Morena sea desaparecer al INE (Foto: archivo)

“Ahora andan diciendo que queremos desaparecer al INE, imagínense (…) ¿Y ahora resulta que nosotros somos los que queremos destruirlo? Pues sí, claro que queremos destruir los privilegios de estos insensatos. Y que sea el pueblo quien decida quién va a conducir en las jornadas electorales (…) Claro que los mexicanos están hartos de consejeros electorales que ganan 350 mil pesos mensuales”, expresó.

Finalmente, el secretario de Gobernación pidió a los diputados que pregunten en la calle a los mexicanos si quieren que siga habiendo legisladores plurinominales: “No, no quieren, este ya no es el México de los privilegios. Este México que se está construyendo y consolidando es el de la justicia social, que haya justicia social para todos”.

Cabe destacar que su comentario se da luego de que el presidente López Obrador acusó a Lorenzo Córdova de ser una “pieza clave” del bloque conservador en México rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, pues afirmó, “él pertenece al conservadurismo”.

López Obrador acusó a Lorenzo Córdova de ser una “pieza clave” del bloque conservador en México (Foto: Gobierno de México)

Y es que según detalló durante su conferencia de prensa matutina del pasado martes, los integrantes de la oposición promovieron al ahora consejero presidente del INE para “simular” que en el país se vive una verdadera democracia.

“Es evidente que el presidente del INE es una pieza clave del bloque conservador, él pertenece al conservadurismo, él fue promovido con el propósito de que los neoliberales corruptos simularán que en México había democracia”

