Diputados de Morelos respaldaron al fiscal Uriel Carmona y descartaron pedir su renuncia

Los diputados morelenses señalaron que no existen pruebas suficientes para aceptar la destitución del fiscal Uriel Carmona Gándara (Foto: Twitter/ @Fiscalia_Mor)

Durante la sesión en el Congreso de Morelos diputados señalaron que las acusaciones emitidas hacia el fiscal Uriel Carmona por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en conjunto con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentan inconsistencias y falta de pruebas.

De acuerdo a los legisladores morelenses, encabezados por su titular Francisco Sánchez Zavala, no se exigirá la destitución del fiscal Carmona y tampoco se aceptará su renuncia tras las acusaciones sobre encubrimiento en el caso de feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Según el presidente del Congreso local, para destituir al fiscal de justicia tendrán que presentar pruebas de la participación de Uriel Carmona en el delito cometido a la joven de 27 años.

Sin embargo, los diputados del Congreso llamarán a rendir cuentas al fiscal de justicia, así como al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y al Secretario de Gobierno:

“Las y los diputados acordamos citar a comparecer al Fiscal General del estado, @UrielCarmona17, al titular de la @CESMorelos, José Antonio Ortiz Guarneros y al Secretario de Gobierno, @SGSamuelSoteloS, para que informen ante esta soberanía sobre los avances de las investigaciones de los delitos de alto impacto cometidos recientemente en la entidad, las acciones de prevención del delito y sobre los resultados de las estrategias implementadas en los municipios que cuentan con la Alerta de Violencia de Género”, señaló el presidente del congreso local, Paco Sánchez Zavala.

Durante la reunión en el Congreso de Morelos los legisladores votaron a favor para la creación de una Comisión Especial para el seguimiento de casos de feminicidios en el estado. De acuerdo al presidente Sánchez Zavala, la nueva comisión será integrada por las y los diputados: Alberto Sánchez Ortega Ortega, Julio César Solís Serrano, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, Paola Cruz Torres, Andrea Guadalupe Gordillo Vega y Agustín Alonso Gutiérrez.

El pasado 7 de noviembre la jefa de Gobierno acusó al fiscal Uriel Carmona por encubrir el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda (Foto: especial)

El pasado 8 de noviembre el fiscal de justicia de Morelos, durante una rueda de prensa, señaló que contrario a las declaraciones que emitió la jefa capitalina y la fiscalía de la Ciudad de México, no realizó ningún acto de encubrimiento sobre el feminicidio de Fernanda López. También negó sostener relación alguna con el empresario Rautel “N” acusado del crimen contra la joven de 27 años.

De acuerdo a las declaraciones de Uriel Carmona hasta el momento no ha presentado algún amparo tras las acusaciones hechas por Claudia Sheinbaum. Según el fiscal no existe ningún oficio o denuncia formal que lo acuse de encubrimiento y destacó que se pondrá a disposición de las autoridades de ser necesario.

Las investigaciones de la fiscalía de la Ciudad de México sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda fueron encabezadas por Ernestina Godoy (foto:archivo)

“Si las autoridades competentes, cualquiera que esta sea, nos llaman, tanto al de la voz, como al personal, siempre estaremos dispuestos a colaborar dar información. No tenemos nada que ocultar. No tengo de qué defenderme porque no hay ningún citatorio, ningún requerimiento por parte de la autoridad”, señaló el fiscal de Morelos en conferencia con medios de comunicación.

Según el fiscal morelense las investigaciones realizadas por la fiscalía de Morelos coinciden con la información que se hizo en la fiscalía de la Ciudad de México encabezada por Ernestina Godoy. Además, señaló que su objetivo es buscar la justicia en todos los casos y llevar a los “delincuentes ante las autoridades”. Carmona también recalcó que no existen intereses de ningún tipo ni mucho menos lazos con el sospechoso detenido el pasado 7 de noviembre.

