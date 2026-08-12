UNAM confirma horarios para el examen de control presencial en Tijuana, León y Oaxaca

Hay más de 45 mil aspirantes registrados para el examen de control UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aplicación presencial del Examen de Control de la UNAM iniciará el 12 de agosto, con más de 45 mil aspirantes ya citados para presentar la prueba en distintas sedes y horarios.

Las autoridades universitarias han dispuesto turnos escalonados y medidas específicas para asegurar una organización eficiente en cada estado.

Las personas citadas deberán llevar una identificación oficial vigente y el comprobante impreso de su cita.

Es fundamental presentarse una hora antes del examen para completar el registro de ingreso, según lo informado por la Dirección General de Administración Escolar.

El examen consta de 120 reactivos y el tiempo máximo asignado es de tres horas.

León, Guanajuato

El Hotel Real de Minas Poliforum será la sede para los 2,122 aspirantes registrados hasta el corte más reciente. Los exámenes se distribuirán en varios turnos:

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Miércoles 12 de agosto: turno vespertino, de 17:00 a 20:00 horas.

Jueves 13 de agosto: primer turno de 09:00 a 12:00 horas; segundo turno de 13:00 a 16:00 horas; tercer turno de 17:00 a 20:00 horas.

El portal TU SITIO permanecerá abierto para quienes necesiten descargar su cita.

Oaxaca, Oaxaca

La infografía detalla las fechas, horarios y requisitos del Examen de Control UNAM para más de 45 mil aspirantes en León, Oaxaca y Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las y los aspirantes asignados a esta ciudad presentarán el examen el jueves 13 de agosto, en tres turnos:

Primer turno: 09:00 a 12:00 horas

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas

Tijuana, Baja California

En esta sede, el proceso está programado para el domingo 16 de agosto. Los turnos habilitados son:

Primer turno: 10:00 a 13:00 horas

Segundo turno: 15:00 a 18:00 horas

Objetos prohibidos durante el examen

Para garantizar la seguridad y el orden, la universidad ha recordado a los aspirantes que está prohibido ingresar con los siguientes objetos:

Teléfonos celulares

Mochilas

Bolsas

Bultos grandes

El personal universitario estará presente en cada sede para brindar orientación y apoyo a quienes lo requieran.

Los horarios del examen presencial de la UNAM en la Ciudad de México no se han confirmado, sólo se sabe que será en el Palacio de los Deportes.

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El Palacio de los Deportes se construyó para los Juegos Olímpicos de México 68, actualmente es la sede de muchos conciertos y se ubica en la alcaldía Iztacalco credito:cuartoscuro

UNAM descarta cambio de sedes foráneas

En redes sociales, varios jóvenes manifestaron su inconformidad por las sedes asignadas. A

lgunos estudiantes de estados alejados como Nuevo León y Tamaulipas deberán presentarse en Tijuana, mientras que aspirantes de Michoacán, Estado de México y Yucatán fueron convocados a Oaxaca o Ciudad de México.

Un mensaje difundido en grupos de Facebook de aspirantes a la UNAM resume el malestar:

“Yo no podré, es demasiado gasto y después tener que viajar a Ciudad de México por las inscripciones y comienzo de ciclo”.

El examen original se realizó entre el 23 de mayo y el 10 de junio a través de una plataforma digital que verificaba la identidad, vigilaba el entorno de los participantes y generaba alertas ante conductas sospechosas.

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Tras la publicación de los resultados, el 17 de julio, surgieron dudas sobre el aumento inusual de puntajes elevados, errores técnicos y la posible intervención de inteligencia artificial u otras formas de asistencia externa.

Ante estas sospechas, la universidad integró una comisión de especialistas que recomendó validar los resultados mediante una evaluación presencial.

La decisión impacta directamente a quienes aspiraban a ingresar este ciclo, pues deben ahora afrontar nuevos exámenes en condiciones diferentes y, en muchos casos, lejos de su lugar de residencia.

La universidad sostiene que la distribución de planteles se define por regionalización para acotar traslados, pero admite que no habrá ajustes aunque haya personas asignadas a estados lejanos, según publicaciones en redes sociales

La asignación definitiva de sedes y la negativa a realizar cambios pone en evidencia las tensiones que genera la transición entre procesos de evaluación virtuales y presenciales, así como los desafíos logísticos y económicos que enfrentan miles de jóvenes en México en su búsqueda de un lugar en la educación superior.

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Para quienes se preguntan qué sucedió con el examen de ingreso a la UNAM, la respuesta es que la institución detectó posibles irregularidades en la prueba virtual e instruyó una repetición presencial entre el 12 y el 19 de agosto, sin contemplar cambios en las sedes asignadas, aunque esto implique viajes de larga distancia y mayores costos para varios aspirantes.

La universidad reiteró que la selección de sedes buscó optimizar recursos, pero dejó claro en sus comunicados:

“No será posible realizar cambios de sede”, cerrando la puerta a las reclamaciones de los afectados por la distancia o el gasto que representa asistir al nuevo examen.

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