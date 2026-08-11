Omar Govea asegura que no está roto el vestidor de Chivas y niega crisis

Govea cree que Chivas puede regresar a la versión del torneo anterior. REUTERS/Eloisa Sanchez

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Omar Govea descartó este martes 11 de agosto a los medios que Chivas atraviese una crisis interna tras la eliminación en la primera ronda de la Leagues Cup 2026 y el arranque irregular del semestre en Liga MX.

El mediocampista rojiblanco aseguró que el vestidor mantiene plena confianza en el proyecto de Gabriel Milito, quién también estuvo presente en conferencia de prensa, y que los errores que han frenado al equipo son responsabilidad exclusiva de los jugadores, no del esquema ni del cuerpo técnico.

El Rebaño cayó 1-0 ante Dallas FC el pasado sábado 8 de agosto, resultado que lo dejó fuera del torneo internacional por cuarta ocasión consecutiva en fase de grupos.

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“Dentro del vestidor no hay crisis”: Govea niega fractura interna en Chivas

El mediocampista fue directo al hablar del estado del grupo. “Dentro del vestidor no hay crisis. Creemos en el proyecto, creemos en el cuerpo técnico y en la idea de juego. Solamente hay que reforzar lo que se venía haciendo bien, que es bastante”, declaró Govea.

Govea y Miito salieron a dar la cara en conferencia de prensa. (captura de pantalla)

El jugador reconoció que el equipo no ha rendido al nivel del torneo anterior, pero atribuyó ese bajón a desatenciones puntuales. “Nos está pasando lo mismo que en el primer torneo: teníamos errores puntuales que cambiaban la dinámica del juego. Remar contra la corriente también te cambia el plan, pero ha sido responsabilidad nuestra”, explicó en conferencia de prensa.

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Govea también salió al paso de las críticas externas. Señaló que en Chivas todo se magnifica, pero que el plantel tiene la estabilidad emocional para no perder el rumbo.

“No nos volvemos locos. Es un plantel con mucha jerarquía y algunos chicos que van empezando, pero que son inteligentes, estables emocionalmente, equilibrados”, afirmó.

El mediocampista fue específico sobre los dos problemas concretos que frenan al equipo: la falta de gol y los descuidos defensivos en las contras. Dijo que, una vez corregidos esos puntos, el equipo volverá a competir y los medios volverán a valorar el trabajo del cuerpo técnico.

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Govea pide rozar la excelencia para recuperar el nivel del torneo pasado

Al comparar el momento actual con el inicio complicado que vivió el equipo en el primer torneo bajo Milito, Govea confió en que lo aprendido entonces servirá para salir adelante.

“El fútbol va de detalles. Esos detalles son lo que te hacen ser campeón. Rozar la excelencia en los aspectos técnicos, tácticos e incluso físicos te llevan a pelear lo más alto”, aseveró.

Govea insistió en que la autocrítica existe, pero que no debe confundirse con duda o desconfianza. Dijo que lo que el técnico plantea en los entrenamientos se refleja en los partidos, y que el problema ha sido no sostener el nivel durante los 90 minutos completos.

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Govea cree que hay dos errores puntuales. (@Chivas)

“Contra Los Ángeles hicimos un partidazo. Contra Dallas el segundo tiempo nos afectó, no estuvimos al mismo nivel. Es solo mantener esos 90 minutos de alto nivel que el equipo ha demostrado y hacer goles”, resumió.

El siguiente partido del Rebaño es este miércoles ante Seattle Sounders. Govea lo señaló como una oportunidad para reencontrar la mejor versión del equipo. “Hay que ser dignos para representar a este club. El rival del miércoles sacará lo mejor de nosotros y trataremos de estar a la altura. Representamos a Chivas y eso significa salir a ganar y asumir el partido con mucho compromiso”, concluyó.

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El partido ante Seattle Sounders este miércoles, en el Lumen Field a las 20:30 horas tiempo del centro de México, será la última oportunidad del torneo para demostrarlo.

Cabe recordar que Chivas también se medirá el próximo domingo 16 de agosto al Santos Laguna, duelo correspondiente a la jornada 4 de la liga MX. El rebaño sagrado jugará en calidad de visitante y buscará retomar la buena racha del torneo anterior.