México
Agregar Infobae enGoogle

Así es como puedes ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia desde México

Organizaciones humanitarias y autoridades colombianas han hecho un llamado a la solidaridad nacional e internacional para responder ante la emergencia

El terremoto dejó cientos de fallecidos y activó la respuesta del Ejército - crédito Suministrado a Infobae Colombia
El terremoto dejó cientos de fallecidos y activó la respuesta del Ejército - crédito Suministrado a Infobae Colombia
Guardar

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia este lunes 10 de agosto dejando daños severos en varias regiones del país.

De acuerdo con autoridades locales, el movimiento telúrico se registró durante la mañana y provocó afectaciones en infraestructura, interrupciones en los servicios básicos y la movilización de cuerpos de emergencia en las zonas más impactadas.

Las labores de rescate y atención a la población damnificada continúan mientras se actualizan las cifras oficiales de personas lesionadas y pérdidas materiales.

Organizaciones humanitarias y autoridades colombianas han hecho un llamado a la solidaridad nacional e internacional para responder ante la emergencia.

Varias personas clasifican alimentos y suministros de ayuda humanitaria en un centro de distribución, tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero
Varias personas clasifican alimentos y suministros de ayuda humanitaria en un centro de distribución, tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

Cómo se puede ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia desde México

Si deseas ayudar desde México, puedes ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia principalmente a través de donaciones económicas a organizaciones que ya están trabajando en la zona de desastre.

PUBLICIDAD

Las vías más seguras y recomendadas son las siguientes:

  • Cruz Roja Colombiana: Habilitó la campaña #TodosPorColombia en su sitio oficial. Permite realizar donaciones desde el extranjero, incluyendo México. Las aportaciones se destinan a servicios médicos, distribución de víveres y apoyo en rescate y reunificación familiar. Consulta el sitio oficial de la Cruz Roja Colombiana para donar.
  • Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO): Recibe donaciones económicas en su plataforma digital para atender necesidades de alimentos y agua potable. Verifica los mecanismos de donación en su página antes de transferir recursos.
  • Banco de Alimentos de Bogotá: Habilitó canales para recibir donaciones internacionales a través de su página web.
  • Campaña “Colombia se levanta” (Presentes) y Fundación PLAN: Ambas organizaciones aceptan donaciones para familias afectadas y tienen canales verificados para donativos desde el extranjero.
  • World Central Kitchen (WCK): Permite contribuir con fondos para la respuesta alimentaria en emergencias, y acepta donativos desde México por tarjeta o transferencia.
  • Topos de Tlatelolco México: Por su parte, los topos de Tlatelolco también han puesto a disposición una cuenta oficial donde se puede realizar donativos monetarios.
Una mano sostiene un teléfono móvil que exhibe la página web de la Cruz Roja Colombiana, mostrando su logo y el botón "Donar Ahora", junto a una tarjeta bancaria.
Una mano sostiene un teléfono móvil que muestra el sitio web de donaciones de la Cruz Roja Colombiana, junto a una tarjeta bancaria sobre una superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar hasta la publicación aún no se han abierto centros de acopio oficiales para realizar donativos en especie aunque estos canales oficiales son seguros para realizar donaciones monetarias.

Recomendaciones importantes:

  • Antes de enviar víveres, ropa, medicamentos u otros artículos desde México, verifica que exista una convocatoria oficial para recibirlos y cuáles productos son necesarios. Las donaciones económicas suelen ser la forma más práctica de apoyar a distancia, ya que permiten comprar localmente lo que se necesita y acelerar la respuesta.
  • Utiliza siempre canales oficiales de las organizaciones mencionadas y confirma la autenticidad de las campañas antes de transferir recursos.
  • Si tienes familiares o conocidos en Colombia, la Cancillería mexicana recomienda mantenerse informados a través de sus canales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Algunos datos sobre el terremoto de 7.4 ocurrido en Colombia

Estos son los datos principales sobre el terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026:

  • El sismo se registró a las 07:34, hora local, con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.
  • La magnitud final confirmada fue de 7.4 en la escala de Richter. La profundidad del evento se ubicó entre 96 y 103 kilómetros, según reportes del Servicio Geológico Colombiano y el USGS de Estados Unidos.
  • El terremoto afectó especialmente a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. Las ciudades más impactadas fueron Quibdó, Pereira, Cali y Manizales. También se sintió en Bogotá, Medellín, Armenia y Popayán, así como en países vecinos como Ecuador y Panamá.
  • El último balance oficial reporta al menos 132 personas fallecidas y más de 570 heridas. La mayoría de las víctimas mortales se concentraron en Pereira y el occidente del país.
  • Se contabilizan más de 1,500 viviendas dañadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados. Además, 18 centros de salud, 52 escuelas y 18 vías resultaron afectadas. Seis aeropuertos suspendieron operaciones temporalmente por daños en infraestructura.
  • El gobierno colombiano declaró “desastre nacional” y estableció toque de queda en algunas zonas para facilitar las labores de rescate.
  • Se registraron al menos 21 réplicas tras el sismo principal, con intensidades menores.
  • El terremoto es el de mayor intensidad registrado en Colombia en la última década y uno de los más severos del siglo XXI en el país.

Temas Relacionados

ayuda humanitariadonacionestemblorsismoSismos en ColombiaTerremoto Colombiamexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 11 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en la costa de Coyuca de Benítez, Guerrero

Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional

La investigación arrancó con un aviso de CyberTipline, pasó por la Guardia Nacional y terminó con una orden judicial contra Eva Isabel “N”, hoy en prisión preventiva mientras avanzan las indagatorias

Procesan a mujer en Guadalajara por almacenar pornografía infantil: fue detectada gracias a una alerta internacional

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

El cantante mencionó que puede cursar alguna licenciatura sin hacer examen

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

Al parecer, olvidaron apagar el micrófono de la actriz y los fans lograron escuchar esta conversación privada

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Detienen en Iztapalapa al primo de “El Irving” de la Unión de Tepito con droga y un arma

La historia de “El Mencho” desde fuentes secretas, y expedientes oficiales: el hombre que creó un cártel con presencia en 40 países

Localizan cuerpo con las características de María de los Ángeles Ruiz, trabajadora del penal de Aguaruto secuestrada en Culiacán

Unión de Tepito: recapturan a “El Ramsés”, acusado de matar a su familiar a balazos en la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

Sofía Castro revela el favorito de Angélica Rivera en La Casa de los Famosos México

La legislación universitaria deja claro si Cristian Castro tiene pase directo a la UNAM

Filtran audio de Cynthia Klitbo con el doctor del confesionario por error de la producción de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Alessandra Rosaldo aclara los rumores sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

DEPORTES

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Después del Premundial Sub-20, Hugo Camberos ahora despertaría el interés de dos clubes de la Eredivisie

Pumas se despide de Leagues Cup sin ninguna victoria y con seis goles en contra

El mensaje que Chucky Lozano mandó a Rafa Márquez para volver a la Selección Mexicana

Entrenador de Cruz Azul Femenil es destituido tras ser goleado 10-0 por el América

Entrenador del Club Tijuana infantil manda mensaje en Colombia: “Estamos cerca de llegar a nuestro hogar”