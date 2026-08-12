Así es como puedes ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia desde México

El terremoto dejó cientos de fallecidos y activó la respuesta del Ejército - crédito Suministrado a Infobae Colombia

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Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia este lunes 10 de agosto dejando daños severos en varias regiones del país.

De acuerdo con autoridades locales, el movimiento telúrico se registró durante la mañana y provocó afectaciones en infraestructura, interrupciones en los servicios básicos y la movilización de cuerpos de emergencia en las zonas más impactadas.

Las labores de rescate y atención a la población damnificada continúan mientras se actualizan las cifras oficiales de personas lesionadas y pérdidas materiales.

Organizaciones humanitarias y autoridades colombianas han hecho un llamado a la solidaridad nacional e internacional para responder ante la emergencia.

Varias personas clasifican alimentos y suministros de ayuda humanitaria en un centro de distribución, tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

Cómo se puede ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia desde México

Si deseas ayudar desde México, puedes ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia principalmente a través de donaciones económicas a organizaciones que ya están trabajando en la zona de desastre.

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Las vías más seguras y recomendadas son las siguientes:

Una mano sostiene un teléfono móvil que muestra el sitio web de donaciones de la Cruz Roja Colombiana, junto a una tarjeta bancaria sobre una superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar hasta la publicación aún no se han abierto centros de acopio oficiales para realizar donativos en especie aunque estos canales oficiales son seguros para realizar donaciones monetarias.

Recomendaciones importantes:

Antes de enviar víveres, ropa, medicamentos u otros artículos desde México, verifica que exista una convocatoria oficial para recibirlos y cuáles productos son necesarios. Las donaciones económicas suelen ser la forma más práctica de apoyar a distancia, ya que permiten comprar localmente lo que se necesita y acelerar la respuesta.

Utiliza siempre canales oficiales de las organizaciones mencionadas y confirma la autenticidad de las campañas antes de transferir recursos.

Si tienes familiares o conocidos en Colombia, la Cancillería mexicana recomienda mantenerse informados a través de sus canales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Algunos datos sobre el terremoto de 7.4 ocurrido en Colombia

Estos son los datos principales sobre el terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026:

El sismo se registró a las 07:34, hora local, con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

La magnitud final confirmada fue de 7.4 en la escala de Richter. La profundidad del evento se ubicó entre 96 y 103 kilómetros, según reportes del Servicio Geológico Colombiano y el USGS de Estados Unidos.

El terremoto afectó especialmente a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. Las ciudades más impactadas fueron Quibdó, Pereira, Cali y Manizales. También se sintió en Bogotá, Medellín, Armenia y Popayán, así como en países vecinos como Ecuador y Panamá.

El último balance oficial reporta al menos 132 personas fallecidas y más de 570 heridas. La mayoría de las víctimas mortales se concentraron en Pereira y el occidente del país.

Se contabilizan más de 1,500 viviendas dañadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados. Además, 18 centros de salud, 52 escuelas y 18 vías resultaron afectadas. Seis aeropuertos suspendieron operaciones temporalmente por daños en infraestructura.

El gobierno colombiano declaró “desastre nacional” y estableció toque de queda en algunas zonas para facilitar las labores de rescate.

Se registraron al menos 21 réplicas tras el sismo principal, con intensidades menores.

El terremoto es el de mayor intensidad registrado en Colombia en la última década y uno de los más severos del siglo XXI en el país.