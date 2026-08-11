Mariana Ochoa y Ximena Herrera quieren que todos prueben el Exilio

Mariana Ochoa y Ximena Herrera se encuentran en el Exilio de La Casa de los Famosos México 2026, la primera y segunda eliminadas de la casa aseguran que no es justo que sean las únicas que lo vivan.
Todo esto debido a que el aseo personal se basaba únicamente en toallitas húmedas para el cuerpo, sin embargo, el día de hoy tuvieron la oportunidad de bañarse, pero no era como lo imaginaban.
Su regadera constaba de una bolsa con un tapón para controlar el flujo del agua y mientras una de ellas se bañaba, la otra habitante debía cubrir la vista con una tela para tener un mínimo de privacidad.
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Tras el difícil baño Ximena Herrera señaló que todos los participantes deben vivir el Exilio: “Todos tienen que venir al exilio, no manches, esto no es justo”.
Ochoa compartió la idea y propuso que si algún habitante “se portaba mal” debería de ir al exilio: “Si alguien se porta mal, exacto, debería venir al Exilio”.
Las habitantes del Exilio se dieron ánimos entre ellas mientras se daban un “baño vaquero” y aseguraron que únicamente asearon “lo básico”.
Incluso señalaron la dificultad para hacer sus necesidades básicas a lo largo del día, por lo que esperan que La Jefa y la producción lleve a más habitantes al Exilio durante las siguientes semanas.
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¿Qué es el Exilio y cómo surgió?
El Exilio se presentó por primera vez en la cuarta temporada del reality de La Casa de los Famosos México durante la segunda gala de eliminación.
Galilea Montijo lo anunció como un giro inesperado y La Jefa reveló que la cabaña existía dentro del set desde temporadas anteriores, pero nunca había sido utilizada
“Este espacio siempre existió dentro de mi casa, pero ustedes son las primeras que lo utilizan”, comentó La Jefa.
El formato ya existe en la versión de Telemundo en Estados Unidos, por lo que algunos fans lo conocían de antemano.
¿Cómo luce la cabaña?
La cabaña es pequeña, rodeada de maleza y de acabados deliberadamente austeros. Por fuera está pintada en rosa desgastado, con techo de lámina cubierto por palmas y una terraza con barandal amarillo.
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Hay sillas de jardín en color amarillo y azul sobre tierra sin pavimentar, con vista a una ladera arbolada, por dentro, las paredes tienen pintura grisácea manchada. El mobiliario se reduce a:
- Una cama individual con colchón rosa y cobija de cuadros
- Una mesa amarilla con pintura desgastada
- Un baúl de madera rústico
- Un estante con artículos básicos
- Una televisión pequeña empotrada para conexiones con la casa principal
- Cortinas de estampado floral que dividen zonas del cuarto
- Una sola lámpara roja de techo como iluminación
Las participantes no tienen acceso a sus maletas y deben usar la ropa que encuentran en el baúl.
¿Cómo llegaron al Exilio?
Las primeras en habitarlo son Mariana Ochoa (primera eliminada de la temporada) y Ximena Herrera (segunda eliminada). Herrera fue enviada directamente al Exilio en lugar de abandonar el reality, donde ya esperaba Ochoa.
Ximena reaccionó al entrar: “No venía preparada para esto”.
Ambas estallaron en gritos cuando Galilea confirmó la posibilidad de regresar a la competencia.
¿Cómo funciona la dinámica?
Las dos eliminadas conviven en el Exilio durante 48 horas, en ese tiempo, el público vota en el portal oficial del programa para decidir cuál de las dos regresa como jugadora activa. El resultado se revelará durante la gala del martes.
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Condición para quien regrese: la habitante que gane el voto no podrá nominar ni ser nominada durante su primera semana de vuelta en la casa.
Los 16 participantes que permanecen en la casa principal desconocen por completo la existencia del Exilio.
El Exilio solo puede observarse a través de una cámara especial disponible para suscriptores de ViX Premium. Durante las galas, el Canal 5 y ViX ofrecen fragmentos de la dinámica.
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