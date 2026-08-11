Miguel Herrera recibe duro castigo por criticar al arbitraje de la Leagues Cup (Simon Fearn-Imagn Images)

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Miguel Herrera, director técnico de Atlante, fue sancionado por la Leagues Cup luego de lanzar una fuerte crítica al arbitraje y de ser expulsado en el partido contra Real Salt Lake. El Piojo Herrera protagonizó una discusión con el cuarto árbitro, Daniel Quintero, que terminó con una tarjeta roja.

Este 11 de agosto se dio a conocer el castigo al polémico entrenador, se perderá dos partidos. El comité disciplinario informó que, al minuto 21 del partido entre Real Salt Lake y Atlante, el director técnico de Atlante, Miguel Ernesto Herrera Aguirre, recibió la tarjeta roja debido al uso de “lenguaje y/o acciones ofensivas, insultantes o abusivas”. El reporte detalla que Herrera protagonizó un intercambio verbal con el cuarto árbitro del partido hecho que derivó en la sanción.

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El comunicado precisa que, conforme al Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2026, el Comité Disciplinario resolvió imponer a Herrera una suspensión de dos partidos.

“De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2026, el Comité Disciplinario resolvió sancionar a Herrera con dos partidos de suspensión”, se lee en el comunicado.

Atlante busca utilizar su participación en la Leagues Cup ( Rob Gray-Imagn Images)

¿Qué partidos se perderá Miguel Herrera en Leagues Cup?

La ausencia de Miguel Piojo Herrera impactará directamente en el próximo partido de Atlante en la Leagues Cup. El técnico no podrá dirigir desde la banca cuando el equipo se enfrente a Minnesota, y si el club avanza a la siguiente ronda, la sanción también le impedirá estar presente en ese encuentro.

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El incidente ocurrió durante el duelo entre Real Salt Lake y Atlante, en el que el entrenador mexicano fue expulsado al minuto 21 tras un intercambio verbal con el cuarto árbitro. El comité disciplinario detalló en su comunicado que la acción se debió “al uso de lenguaje y/o acciones ofensivas, insultantes o abusivas”.

Este martes 11 de agosto, el Piojo Herrera no podrá estar al frente de su equipo cuando visiten a Minnessota, el juego está programado a las 18:30 horas (centro de México).

Ante la suspensión de Miguel Herrera, el equipo será dirigido provisionalmente por el auxiliar técnico Álvaro Galindo, quien ha sido colaborador del estratega en anteriores etapas, incluyendo sus pasos por América y Tigres.

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Atlante y su debut en Leagues Cup

Atlante busca utilizar su participación en la Leagues Cup como plataforma para lograr una mayor proyección internacional, en un contexto marcado por su reciente regreso a la Primera División tras un periodo en la Liga de Expansión MX. La escuadra conocida como Potros de Hierro ocupó el lugar dejado por Mazatlán FC, luego de que el propietario del equipo adquiriera el certificado de Primera División, lo que propició su retorno a la Ciudad de México y la obtención del cupo para disputar el torneo binacional.

Actualmente, Atlante se encuentra obligado a ganar en la Leagues Cup para conservar opciones de avanzar a la siguiente fase del certamen, el cual otorga plazas para la Concacaf Champions Cup.

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