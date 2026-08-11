México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Miguel Herrera recibe duro castigo por criticar al arbitraje de la Leagues Cup

El técnico de Atlante protagonizó un escándalo tras ser expulsado y cuestionar las decisiones arbitrales de la competencia

Miguel Herrera recibe duro castigo por criticar al arbitraje de la Leagues Cup (Simon Fearn-Imagn Images)
Miguel Herrera recibe duro castigo por criticar al arbitraje de la Leagues Cup (Simon Fearn-Imagn Images)
Guardar

Miguel Herrera, director técnico de Atlante, fue sancionado por la Leagues Cup luego de lanzar una fuerte crítica al arbitraje y de ser expulsado en el partido contra Real Salt Lake. El Piojo Herrera protagonizó una discusión con el cuarto árbitro, Daniel Quintero, que terminó con una tarjeta roja.

Este 11 de agosto se dio a conocer el castigo al polémico entrenador, se perderá dos partidos. El comité disciplinario informó que, al minuto 21 del partido entre Real Salt Lake y Atlante, el director técnico de Atlante, Miguel Ernesto Herrera Aguirre, recibió la tarjeta roja debido al uso de “lenguaje y/o acciones ofensivas, insultantes o abusivas”. El reporte detalla que Herrera protagonizó un intercambio verbal con el cuarto árbitro del partido hecho que derivó en la sanción.

PUBLICIDAD

El comunicado precisa que, conforme al Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2026, el Comité Disciplinario resolvió imponer a Herrera una suspensión de dos partidos.

“De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2026, el Comité Disciplinario resolvió sancionar a Herrera con dos partidos de suspensión”, se lee en el comunicado.

Atlante busca utilizar su participación en la Leagues Cup  ( Rob Gray-Imagn Images)
Atlante busca utilizar su participación en la Leagues Cup  ( Rob Gray-Imagn Images)

¿Qué partidos se perderá Miguel Herrera en Leagues Cup?

La ausencia de Miguel Piojo Herrera impactará directamente en el próximo partido de Atlante en la Leagues Cup. El técnico no podrá dirigir desde la banca cuando el equipo se enfrente a Minnesota, y si el club avanza a la siguiente ronda, la sanción también le impedirá estar presente en ese encuentro.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió durante el duelo entre Real Salt Lake y Atlante, en el que el entrenador mexicano fue expulsado al minuto 21 tras un intercambio verbal con el cuarto árbitro. El comité disciplinario detalló en su comunicado que la acción se debió “al uso de lenguaje y/o acciones ofensivas, insultantes o abusivas”.

Este martes 11 de agosto, el Piojo Herrera no podrá estar al frente de su equipo cuando visiten a Minnessota, el juego está programado a las 18:30 horas (centro de México).

Ante la suspensión de Miguel Herrera, el equipo será dirigido provisionalmente por el auxiliar técnico Álvaro Galindo, quien ha sido colaborador del estratega en anteriores etapas, incluyendo sus pasos por América y Tigres.

Atlante y su debut en Leagues Cup

Atlante busca utilizar su participación en la Leagues Cup como plataforma para lograr una mayor proyección internacional, en un contexto marcado por su reciente regreso a la Primera División tras un periodo en la Liga de Expansión MX. La escuadra conocida como Potros de Hierro ocupó el lugar dejado por Mazatlán FC, luego de que el propietario del equipo adquiriera el certificado de Primera División, lo que propició su retorno a la Ciudad de México y la obtención del cupo para disputar el torneo binacional.

Actualmente, Atlante se encuentra obligado a ganar en la Leagues Cup para conservar opciones de avanzar a la siguiente fase del certamen, el cual otorga plazas para la Concacaf Champions Cup.

Temas Relacionados

Miguel HerreraPiojo HerreraLeagues CupÚltima horamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Manchas en el cuello y picazón de noche: 4 señales en tu piel que advierten hígado graso

Identificar estos cambios puede ser clave para un diagnóstico temprano y un mejor manejo de la enfermedad

Manchas en el cuello y picazón de noche: 4 señales en tu piel que advierten hígado graso

Andy López Beltrán rechaza nexos con el huachicol fiscal y asegura que buscan manchar la imagen de AMLO

El hijo del expresidente rechazó las acusaciones que lo vinculan a delitos como huachicol fiscal

Andy López Beltrán rechaza nexos con el huachicol fiscal y asegura que buscan manchar la imagen de AMLO

Demetrio Bonilla cuenta en entrevista todo sobre la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”

El actor contó a “Infobae México” los detalles de su participación en los nuevos capítulos de la icónica serie ambientada en los 90

Demetrio Bonilla cuenta en entrevista todo sobre la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”

Nuevo pleito en Morena: Ricardo Sheffield acusa a Emmanuel Reyes de presunto financiamiento de La Luz del Mundo

El senador aseguró que la imagen de su compañero aparece en bardas, espectaculares y publicaciones rumbo a la contienda por la alcaldía de León

Nuevo pleito en Morena: Ricardo Sheffield acusa a Emmanuel Reyes de presunto financiamiento de La Luz del Mundo

SEP anuncia arranque de Bachillerato Nacional Margarita Maza con 30 mil estudiantes en septiembre

La implementación de estas instituciones de nivel medio superior se enmarcan en las políticas prioritarias de la presidenta Claudia Sheinbaum

SEP anuncia arranque de Bachillerato Nacional Margarita Maza con 30 mil estudiantes en septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Unión de Tepito: recapturan a “El Ramsés”, acusado de matar a su familiar a balazos en la colonia Morelos

“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial

EEUU acusa de narcoterrorismo a miembros del CJNG que fueron detenidos en República Checa

Michoacán pide a EEUU extradición de “El Conejo”, presunto implicado en asesinato de Hipólito Mora

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Mariana Ochoa y Ximena Herrera quieren que todos prueben el Exilio

Demetrio Bonilla cuenta en entrevista todo sobre la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”

Masad Altamimi cumplió su promesa y casi “se muere” al comer un chile completo

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

DEPORTES

Piojo Herrera y Matías Almeyda estallan contra la Leagues Cup y proponen cambios para mejorarla

Piojo Herrera y Matías Almeyda estallan contra la Leagues Cup y proponen cambios para mejorarla

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

El mexicano Armando León brilla con doblete en la Liga de Croacia

Quién es Da’vian Kimbrough, el talento juvenil que rechazó a Estados Unidos y apuesta por el Tri

Cuántos años tiene Edson Álvarez y cuáles son las competencias que disputará con West Ham