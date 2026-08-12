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Tigres podría perder a Brunetta tras recibir una oferta millonaria desde Arabia

La propuesta saudí rondaría entre 10 y 12 millones de dólares, por debajo de lo que pediría el club, por lo que todo dependerá de si es mejorada

El Balón de Oro de la Liga MX 2024 suma más de 40 goles y asistencias en dos años y hoy conduce el ataque felino ante las bajas de Gignac y Correa. REUTERS/Daniel Becerril
El Balón de Oro de la Liga MX 2024 suma más de 40 goles y asistencias en dos años y hoy conduce el ataque felino ante las bajas de Gignac y Correa. REUTERS/Daniel Becerril
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La incertidumbre golpea de nuevo a Tigres. En medio de un semestre marcado por la inestabilidad y las bajas sensibles, el club regiomontano analizaría la posibilidad de desprenderse de Juan Brunetta, su mediocampista ofensivo más determinante.

La propuesta llegaría desde Arabia Saudita, donde el Al-Diriyah FC habría puesto sobre la mesa una cifra cercana a los 12 millones de dólares.

Tigres enfrenta un momento complicado ante las bajas recientes y el mal arranque en la Leagues Cup. (Foto: Rob Gray-Imagn Images)
Tigres enfrenta un momento complicado ante las bajas recientes y el mal arranque en la Leagues Cup. (Foto: Rob Gray-Imagn Images)

Aunque nada está cerrado, la sola posibilidad de perder a Brunetta en este momento crítico genera preocupación en la afición y abre un debate sobre el rumbo del proyecto de los felinos.

La oferta que seduciría a Tigres

El periodista Juan Barrón adelantó que la propuesta árabe representaría un escenario atractivo en lo económico para La U, pero complejo en lo deportivo.

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  • Monto estimado: entre 10 y 12 millones de dólares netos.
  • Condición de Tigres: la directiva exigiría cubrir la cláusula de rescisión, superior a lo ofrecido.
  • Ventaja financiera: el club saudí absorbería impuestos, garantizando liquidez inmediata.
  • Escenario posible: si Al-Diriyah aumenta la propuesta, la negociación podría concretarse.
La directiva de Tigres exigiría que el Al-Diriyah cubra la cláusula de rescisión, superior a lo ofrecido. REUTERS/Cristian De Marchena
La directiva de Tigres exigiría que el Al-Diriyah cubra la cláusula de rescisión, superior a lo ofrecido. REUTERS/Cristian De Marchena

En este sentido, Tigres enfrenta un dilema: aceptar los “petrodólares” y reforzar sus finanzas, o mantener a Brunetta como pieza clave en el esquema.

Un verano de bajas sensibles

La posible salida de Brunetta no sería aislada, sino parte de un proceso de desmantelamiento que ya golpeó al equipo.

  • André-Pierre Gignac: referente histórico que dejó de formar parte del proyecto.
  • Ángel Correa: vendido a River Plate en una operación millonaria.
  • Guido Pizarro: renunció sorpresivamente a la dirección técnica.
La posible salida de Brunetta se sumaría a las bajas de André-Pierre Gignac, Ángel Correa y la renuncia de Guido Pizarro. REUTERS/Cristian De Marchena
La posible salida de Brunetta se sumaría a las bajas de André-Pierre Gignac, Ángel Correa y la renuncia de Guido Pizarro. REUTERS/Cristian De Marchena

Cada movimiento ha debilitado la estructura y fortaleza de Tigres. La partida de Brunetta se sumaría a esta lista, dejando al club sin su último gran referente ofensivo.

El peso de Brunetta en el esquema felino

Más allá de la cifra económica, Brunetta representa liderazgo y desequilibrio en el campo.

  • Llegada: Clausura 2024, procedente de Santos Laguna.
  • Rendimiento: más de 40 goles y asistencias clave en dos años.
  • Reconocimientos: Balón de Oro al Mejor Medio Ofensivo y al Mejor Jugador de la Liga MX en 2024.
  • Rol actual: asumió protagonismo tras la salida de Correa, siendo el principal generador de juego para los felinos.

Su salida sería un golpe duro para la identidad del equipo, que ya atraviesa un inicio de torneo complicado en la Liga MX y está al borde de la eliminación en la Leagues Cup.

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Juan Brunetta llegó a Tigres en el Clausura 2024 desde Santos Laguna y ya supera los 40 goles y asistencias en dos años. (Foto: Rob Gray-Imagn Images)
Juan Brunetta llegó a Tigres en el Clausura 2024 desde Santos Laguna y ya supera los 40 goles y asistencias en dos años. (Foto: Rob Gray-Imagn Images)

De esta manera, la posible venta de Juan Brunetta refleja el momento más crítico de Tigres en años: un club que pierde referentes, acumula malos resultados y enfrenta decisiones que pueden marcar su futuro.

La oferta árabe sería tentadora, pero el costo sería inmenso. La historia aún no está escrita, pero el desenlace definirá si Tigres apuesta por lo económico o por sostener su competitividad.

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