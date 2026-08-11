Demetrio Bonilla cuenta en entrevista todo sobre la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”

El actor regresa para la segunda temporada de la exitosa serie y nos cuenta todo sobre encarnar a Erick

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La segunda temporada de Nadie nos va a extrañar ya está disponible tras dos años de espera. El fandom que contó los días para el estreno por fin están reencontrándose con los entrañables personajes.

Para celebrar la llegada de los nuevos capítulos, Demetrio Bonilla, quién interpreta Erick, contó a Infobae México todos los detalles de su personaje y su experiencia formando parte del fenómeno televisivo.

Demetrio Bonilla: “No teníamos claro el nivel con el que iba a conectar con la gente”

Demetrio Bonilla da vida a Erick en "Nadie nos va a extrañar" (cortesía)

El actor describe el estreno de la primera temporada como una sorpresa que nadie en el equipo anticipó:

“Fue una sorpresa, una muy grata sorpresa. Cuando yo la grababa le tenía fe, sobre todo porque me divertía mucho, y trabajar con ese nivel de directores y de elenco era maravilloso, pero nunca llegué a pensar que iba a tener ese recibimiento. Creo que nadie, ni los actores, ni los creativos, ni Amazon, tenía claro el nivel en el que iba a conectar con la gente. Fue maravilloso. De repente tener el miedo de que se quedara enlatada la serie, no saber cómo le iba a ir, y de repente ver esos comentarios, como lo que tú dices, gente que conectó de esa manera, mensajes... Ver que tuvo un recibimiento muy querido y que se volvió parte de las series de México. Creo que fue algo muy lindo”.

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Sobre su personaje, Demetrio Bonilla cuenta que la conexión fue inmediata y que el tono de la segunda temporada le gusta más, especialmente por el nivel de humor:

Nadie nos va a extrañar fue renovada para una segunda temporada debido a el éxito (prime video)

“Erick es un personaje con el que me divertí mucho y conecté de manera muy inmediata. Estoy de acuerdo contigo, creo que esta segunda temporada tiene un tono que me gusta más, creo que se suelta más en el humor y se entrega un poquito más a muchas cosas que me divierten mucho. Trabajar con Erick fue muy divertido. Agradezco mucho que Kishi me haya dejado improvisar tanto, porque es un director con el que me sentía en confianza de proponer, de meter chistes, y él me decía: ‘Esto sí, esto no’. Fue maravilloso”.

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La convivencia en el set es otro de los factores que el actor destaca. Lo que comenzó como trabajo con desconocidos se convirtió en una relación de amistad:

“Sí, nos llevamos increíble. Era un regalo ir a trabajar con amigos. La primera temporada fue trabajar con gente muy chida y gente que me cae muy bien, pero no nos acabamos de conocer en la primera. Ya en la segunda, básicamente todo el elenco es gente muy importante en mi vida, gente que veo muy seguido, independientemente de estar grabando. A Macarena, Virgilio, a Regina, Nico, a Asbel, a todos los veo muy seguido. Es un regalo de la vida poder trabajar en algo tan hermoso con gente tan hermosa. Es muy divertido, es mucho desmadre, pero profesional. A veces se desesperaban un poquito del cotorreo, pero es divertidísimo. La química creo que se ve y es parte del éxito de la serie, que se nota que nos llevamos bien, que nos queremos, que trabajamos bien juntos”.

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La serie catapultó la carrera de Demetrio Bonilla y también lo cambió emocionalmente

La vida profesional y personal de Demetrio Bonilla cambió tras el éxito de la serie (cortesía)

Nadie nos va a extrañar fue uno de los primeros proyectos de Demetrio. El impacto que tuvo en su vida va más allá de lo profesional:

“Creo que evidentemente cambió mi vida como actor, de manera profesional. Fue uno de los primeros proyectos que hice, lo que empezó verdaderamente mi carrera, como que la catapultó un poquito. Y como espectador también. Siempre es difícil ver cosas en las que sales, no las puedes disfrutar al cien por ciento porque de repente ves tu jeta ahí y dices: ‘Lo hubiera hecho así’ o ‘ah, no sé qué’. Ya estás viéndote a ti y encontrándote los filos. Pero esta serie sí la disfruté mucho. Generalmente no disfruto de ver lo que hago, por eso que te digo, pero esta, Nadie nos va a extrañar, pues sí, independientemente de que participé en ella, me parece una serie muy divertida de ver, muy linda y que me emocionó muchísimo”.

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Con apenas días de haberse estrenado la segunda temporada, Demetrio Bonilla dice que las primeras reacciones del público van bien.

“He visto poquitas cosas. Llevamos poco de haber nacido esta segunda temporada, pero hasta ahorita no he visto cosas malas. Creo que la gente la está recibiendo muy chido. Yo la disfruté mucho, entonces espero que la gente también la disfrute. Creo que nos va a ir muy bien”.

El guion de la segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar”

Demetrio Bonilla tuvo mucha libertad para improvisar con Erick (cortesía)

A nivel de escritura, la segunda temporada parte de un punto de partida más complejo que la primera. Demetrio lo explica:

“Sí. La primera temporada a nivel guion es otra cosa, evidentemente por lo que pasa al final con Memo. Entonces, claro que es un reto muy grande para todos los departamentos. Esta segunda temporada fue un reto muy grande que creo que se sorteó de la mejor manera posible. Cuando me llegaron los guiones me pareció que sí era importante seguir contando esta historia, ver el duelo de Memo, el duelo de acabar la prepa, el duelo de toda la situación política de México en ese momento. Y esto que dices, que siento que nos soltamos más. También creo que Amazon nos dio un poquito más de permiso de soltarnos. El tono me parece que creció muchísimo más. En términos tonales, esta segunda temporada me parece que ha crecido mucho. Toda esta escena de la persecución, que es como de película de detectives, a mí me fascina. Es algo que hace mucho Kishi: de repente mete escenas de homenajes a un género o a películas más concisas. A mí me fascina eso, me divierte mucho. Creo que se hace poco en las series de México, permitirse salirse de la caja, dejar de contar la misma historia de la misma manera y de repente decir: ‘¿Y si meto acá esta escena como de detectives o de repente meto un musical?’. A mí eso me encanta, me parece maravilloso, me parece divertidísimo el cinismo, eso me gusta”.

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Nadie nos va a extrañar: Una serie de los 90 que la generación Z hizo suya

(prime video)

Uno de los datos que más llaman la atención del fenómeno es que Nadie nos va a extrañar, ambientada en los años 90, conectó con audiencias que no vivieron esa década. Sobre esto, Demetrio opina:

“Creo que eso es otro de los factores que hizo que esta serie tuviera tanto éxito: es una serie muy amplia en respecto a edades. Que empiece a conectar con generaciones muy nuevas, con millennials, con todas esas generaciones de por medio que ya no me acuerdo cómo les ponen. Los noventas conecta con la gente que vivió esa adolescencia en los noventas, pero al final es una serie que, aunque la gente que la vea hoy no entienda cómo se marca un teléfono de esa época o los casetes, es una serie humana, con problemas humanos que no son ajenos a la época en la que pasa. Por supuesto que, por ejemplo, que Alex sea gay es muy distinto en los noventas a ahorita. Creo que moralmente la sociedad ha avanzado muchísimo, pero al final son problemas que siguen afectándonos, que siguen siendo contemporáneos, y es una serie muy actual. Entonces, creo que puedes conectar desde muchos lugares”.

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¿Qué sigue para Demetrio Bonilla?

(prime video)

“Pues seguir trabajando. No tengo muy claro, más bien no tengo requisitos muy exigentes. A mí me gusta actuar en cosas chidas, eso sí. Pero en el género que me pongan, yo feliz de actuar, de jugar, de trabajar. Espero que en el futuro siga trabajando, siga teniendo la oportunidad de estar en series o películas que a la gente le gusten, que tengan un bonito encuentro con el público. Espero seguir teniendo la oportunidad de contar historias”.