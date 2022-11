De todas las flores: Natalia Lafourcade lloró “un mar de lágrimas negras” y sintió la presencia de María Sabina

La artista sintió la necesidad de crear nueva música en medio de la pandemia y para ello encontró la inspiración en su casa de Veracruz, situada en medio de la selva (Foto: Infobae México)

Vibrante, esplendorosa y natural como las flores, Natalia Lafourcade está de regreso con un jardín de sensaciones, audibles en su nuevo álbum recién estrenado y luego de siete años sin lanzar material inédito, pues desde Desde la raíz, en 2015, la mexicana se había adentrado en el folclor latinoamericano visitando “un montón de géneros y compositores bellísimos”.

Con De todas las flores, la artista vuelve al terreno de lo personal con 12 nuevos tracks donde de la semilla de su inspiración brotan composiciones que celebran a la naturaleza, la feminidad, la aceptación, la magia ancestral, la inclusión y el misticismo.

Producido en conjunto con Adán Jodorowsky, el álbum se grabó en dos partes, directamente en cinta, sin ensayos y sin metrónomo; la primera, en el estudio “Sonic Ranch” en Texas, y la segunda en Veracruz, en “El Acuyo”, y para su mezcla, la música viajó a Paris a principios de este 2022. El resultado es un sonido lleno de “energía viva y cruda”, en cuyas canciones, recién presentadas en vivo en el ilustre Carnegie Hall de Nueva York, Natalia experimentó “la oscuridad”.

El museo Diego Rivera - Anahuacalli, en CDMX, sirvió como escenario para la presentación a medios de "De todas las flores" (Foto: Infobae México)

En conferencia de prensa en el museo Diego Rivera - Anahuacalli, en Ciudad de México, la artista habló de cómo logró empatar su nueva propuesta musical con el arte sombrío que la acompaña.

“En la parte visual pasé diferentes etapas en el disco, porque hubo una parte en el proceso donde mi sensación con las canciones era que ellas no querían que me preocupara por eso en absoluto. Tuve muchas ideas, desde hacer una película, hacer un musical, hacer videoclips”, contó Natalia a pregunta expresa de Infobae México sobre el aspecto estético de De todas las flores.

“El disco nace de una grieta en el alma y en el corazón, y cuando lloras, lloras y lloras. Hay un punto que yo me río y digo ‘ya no puedo seguir llorando’ y puedo seguir llorando por muchos días hasta que eso se acaba. Y la sensación de esos días, el yo permitirme ese duelo de sanar, y de entender lo que había más allá, yo me sentía en medio de un mar de lágrimas de color negro, fue como atravesar un lugar muy oscuro”.

En el arte del disco, el color negro representa los días en que, a través del llanto, la estrella experimentó con su arte (Foto: Infobae México)

Esa imagen se quedó en la mente de la compositora de 38 años, quien cuando se encontró en plena sesión de fotos con un enorme vestido negro en un taller en París, supo que ese era el matiz que le quería dar a la imagen de su nueva apuesta musical.

“Esa imagen se me quedó muy grabada, pero era mía, y al momento de estar en Francia mezclando el disco conocí a Sonia Sieff, la chica que hizo la foto de la portada del disco y empezamos a preparar las fotos... Me llevó al showroom de no sé qué diseñador, no me acuerdo, fuimos al lugar de este señor, que al parecer era muy bueno porque todo lo que tenía ahí era de primera calidad, espectacular”.

Sin embargo, todos los diseños del atelier “le quedaban nadando” a la artista, pero lejos de buscar otra propuesta, aprovechó una prenda en especial para conceptualizar su idea personal.

“Ninguno de los vestidos me quedaba, todo me nadaba. Y en eso ella sacó este vestido que aparece en el arte del disco, este vestido negro, y cuando me lo pone, me nada. Empezamos a jugar con esta textura oscura y las dos dijimos ‘esto lo vamos a ocupar’, nos lo llevamos al estudio”, recordó.

“Lo interesante del vestido es que hicimos que me quedara y aparte hicimos alrededor de mí una especie de charco, una especie de pétalos de flor, lo que me hizo recordar ese lago, el mar de lágrimas. El lado de la oscuridad es bonito explorarlo porque la luz se vuelve mucho más fuerte”, contó la artista.

A finales de octubre de 2022, Natalia presentó "De todas las flores" en vivo, en el Carnegie Hall de Nueva York, actuación que quedó registrada y pronto será lanzada al público (Foto: Sony Music)

Además de esta representación sombría, Natalia incluyó en su álbum el tema María la curandera, la única canción que no surgió de su inspiración sino que se trata de un poema de María Sabina, la famosa curandera y chamana mazateca nacida en 1894, quien se convirtió en una personalidad internacional por sus conocimientos tradicionales sobre el uso ceremonial y curativo de los hongos.

“(La canción) llega cuando mi compañero me manda un poema de María Sabina. Recuerdo que estaba sola en mi casa, mientras estábamos en confinamiento, en 2020. Cuando lo leo me encuentro en él, claro, todas y todos, cualquier persona tiene la medicina adentro. La medicina está ahí, pero también hay mucha información que no se nos ha dado, o no hemos sabido buscar, en dónde se encuentra”, explicó.

“Yo lo que sentí es que en ese momento estaba logrando conectar con mi medicina interna, me sentía como que mi intuición estaba despertando, porque volvía a trabajar en el disco, buscando las canciones, ya estaba conectando de nuevo con la música”.

La artista experimentó durante cinco años con sus propias versiones de artistas y géneros latinos, pero no fue sino hasta 2020, cuando en plena pandemia puso manos a la obra en la creación de temas inéditos (Foto: Sony Music)

Al momento de crear el tema inspirado en María Sabina, para Natalia el proceso fue tan sencillo que sintió que la histórica curandera oaxaqueña se encontraba con ella, guiándola en el proceso creativo.

“Cuando leí este poema dije ‘esto lo quiero hacer canción’, y no costó mucho realmente. Me gusta decir que María Sabina vino conmigo para poderlo hacer juntas porque yo sentí muy fácil la música, la estructura de la canción, que tenía que ser una cumbia muy lenta, porque te hace conectar con este ritmo que te enraiza, viene mucho de la pelvis, de la cadera, de la sentadera, ahí se mueven unas energías muy interesantes, muy de la creatividad, de la tierra, de la Pacha Mama, de la proveedora”.

Pero lejos de sentir algún temor por la evocación de la fallecida chamana, Natalia se sintió acompañada de quien en vida difundió el uso de la medicina basada en yerbas y hongos alucinógenos.

La curandera fallecida en 1985 a los 81 años fue la inspiración para Natalia, quien incluso pudo "sentirse acompañada" por ella en el estudio (Foto: Archivo)

“A la hora de grabar la canción sí fue muy mágico, desde que aparte grabamos las canciones en directo, sin metrónomo, sin editar los tracks, había que estar muy presentes en el momento de grabar y la sensación de la banda era como que María estaba ahí junto con nosotros. Me gusta mucho porque es muy México, con nuestras medicinas ancestrales, todas estas costumbres de los pueblos, de las montañas, de los desiertos que tenemos, y que a veces desde las ciudades no recordamos, no volteamos a ver que están ahí a la mano”, contó visiblemente emocionada.

