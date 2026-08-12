Rocío Nahle toma distancia del Censo de Periodistas y deja su análisis en manos de la CEAPP

La gobernadora de Veracruz aclaró que la propuesta surgió del propio gremio y que no existe una iniciativa de su gobierno para crear un registro de periodistas..

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La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, se deslindó de la propuesta para crear un Censo de Periodistas en la entidad y aseguró que ella no fue quien planteó realizar este registro.

Sus declaraciones ocurren después de que se difundiera que había respaldado la creación de un padrón para identificar a quienes ejercen el periodismo en el estado.

Durante una reciente intervención pública, la mandataria explicó que la propuesta surgió de una integrante del gremio periodístico y que su postura consistió únicamente en considerar positiva la iniciativa si era impulsada por la propia comisión encargada de atender al sector.

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Rocío Nahle niega haber propuesto el censo de periodistas

Nahle afirmó que no pretende impulsar personalmente un censo para los trabajadores de los medios de comunicación.

La gobernadora de Veracruz aclaró que no busca imponer un padrón de periodistas y dejó el análisis de la propuesta en manos de la CEAPP. IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Según explicó, fue una periodista quien planteó inicialmente la posibilidad de elaborar el registro.

La gobernadora señaló que, ante esa propuesta, se limitó a considerar que correspondía a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) analizar y, en su caso, desarrollar el proyecto.

“Yo no quiero hacer ningún censo”, sostuvo al aclarar que la propuesta no partió de su gobierno. Agregó que si el propio gremio considera necesario contar con un registro, la comisión correspondiente debería encargarse de realizarlo.

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¿Qué dijo Rocío Nahle sobre el padrón en Veracruz?

Las declaraciones actuales contrastan con la interpretación que tuvieron algunas de sus palabras durante una conferencia del 3 de agosto, cuando calificó como “excelente” la posibilidad de crear un padrón de periodistas en Veracruz.

En aquella ocasión, la gobernadora consideró que un registro podría contribuir a conocer y fortalecer al gremio, además de servir como una herramienta frente a la difusión de información falsa o difamatoria.

Nahle aclaró que la propuesta de crear un padrón de periodistas no surgió de su gobierno y que corresponde a la CEAPP analizar su viabilidad.

Entre los argumentos que se plantearon entonces estaban:

Identificar a quienes ejercen profesionalmente el periodismo en Veracruz.

Fortalecer al gremio y generar mayor respaldo institucional .

Diferenciar a periodistas de otras figuras dedicadas a la comunicación digital .

Establecer criterios claros para determinar quiénes formarían parte del registro.

Analizar el papel que tendría la CEAPP en su eventual elaboración.

Sin embargo, Nahle insistió ahora en que aceptar como positiva una propuesta no significa haberla impulsado desde el gobierno estatal.

Censo de periodistas genera debate sobre libertad de expresión

La discusión sobre el eventual registro también ha generado cuestionamientos respecto a los criterios que deberían utilizarse para definir quién puede ser considerado periodista.

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La propuesta abrió cuestionamientos sobre los riesgos de registrar a quienes ejercen el periodismo y las posibles implicaciones para la libertad de expresión. EFE/José Méndez

Uno de los principales retos sería establecer parámetros que permitan distinguir entre periodistas, comunicadores, editorialistas, influencers y otros generadores de contenidos.

También existe el debate sobre si el ejercicio periodístico debe estar condicionado a contar con estudios profesionales o si debe reconocerse la experiencia adquirida en la práctica.

El tema cobra especial relevancia en Veracruz, una entidad que durante los últimos años ha enfrentado distintos episodios de violencia contra integrantes de la prensa. Por ello, cualquier mecanismo de identificación o respaldo al gremio tendría que garantizar que no se convierta en una herramienta para restringir la libertad de expresión.

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Nahle rechaza que exista intención de censurar a periodistas

La gobernadora también ha defendido la necesidad de establecer mecanismos para enfrentar lo que considera un exceso de información falsa, difamaciones y manipulaciones.

La propuesta abrió cuestionamientos sobre los riesgos de registrar a quienes ejercen el periodismo y las posibles implicaciones para la libertad de expresión. Crédito: X/ @legisver

En ese contexto, ha sostenido que ordenar determinados aspectos relacionados con la comunicación no equivale a censurar. Su postura forma parte de una discusión más amplia sobre las nuevas reglas en materia de telecomunicaciones y los lineamientos para su aplicación.

Nahle ha argumentado que la libertad de expresión continúa vigente y que las nuevas disposiciones no tienen como objetivo impedir la labor periodística. También ha llamado a recuperar principios éticos dentro de una profesión que, dijo, considera fundamental para la sociedad.

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Veracruz y el reto de proteger al gremio periodístico

El eventual Censo de Periodistas permanece así en el terreno de la propuesta y con varios aspectos pendientes por definir. Entre ellos están quién lo elaboraría, cuáles serían sus criterios y qué utilidad concreta tendría para quienes ejercen el periodismo.

La propia discusión refleja la complejidad de establecer un registro en un sector diverso, donde conviven profesionales con formación académica, periodistas formados en la práctica y nuevas figuras de comunicación digital.

Mientras el debate continúa, Rocío Nahle busca dejar clara su posición: no fue ella quien propuso crear el censo y, en caso de que el gremio considere necesario realizarlo, corresponde a la instancia especializada analizar su viabilidad.

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